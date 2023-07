Sumar arranca en Málaga con la determinación de “construir un país mejor que haga más feliz a la gente”

Al pie de rompeolas de Huelin, con el olor de las sardinas y las cenizas de las candelas revoloteando en un ambiente cargado de “esperanza e ilusión”, ha comenzado la candidatura malagueña de Sumar la campaña del 23J. El candidato número 1 de Sumar al Congreso por la provincia de Málaga, Toni Valero, ha compartido la “determinación de Sumar para construir un país mejor, un país que proteja a la gente, porque somos el voto seguro de la gente progresista, y vamos a conseguir que Yolanda Díaz sea la próxima presidenta del Gobierno de España, porque queremos pan y rosas, porque no queremos solo sobrevivir, queremos ser felices y libres”.

Valero analiza la existencia de “tres elementos fundamentales en juego durante esta campaña. Primero: avanzar o retroceder en el tiempo, en Sumar estamos con el futuro: ni un paso atrás frente a la reforma laboral, la violencia machista, la lucha contra la emergencia climática o el escudo social. Segundo: nos jugamos si vamos a tener un país que cuide y que proteja a las personas, al medio natural y a lo común o una ley de la selva. El papel de Sumar es fundamental para tener un estado del bienestar fuerte, con una sanidad y unos servicios públicos de calidad. Tercero: está en liza un modelo de estado centralista, caduco y que niega la pluralidad de manos de las derechas o un país con diversidad, en el que Andalucía sea protagonista, con una agenda propia en el Gobierno de España, con resuelva todos nuestros problemas estructurales”.

“Peleamos por un país en el que tengamos la oportunidad de ser felices. La derecha y la ultraderecha no tiene propuestas para la gente, por eso hacen tanto ruido y propagan un miedo infundado a los avances sociales, porque quieren desmovilizar a la ciudadanía de las urnas. Pero la gente está harta del ruido y de la mala política y desde Sumar nos lanzamos frente a ese ruido, lo vamos a parar con propuestas rigurosas y soluciones para los problemas de la mayoría social. Es el momento de dignificar la política, con una política útil y coherente, que escucha y que respeta a la gente”, anuncia Valero.

La candidata número 2 de Sumar al Congreso por Málaga, Mar González, ha dejado claro que “no tenemos miedo, Sumar somos una unión plural con una potencia inimaginable. Trabajamos en la política para que no haya más desahucios de familias, para que los alquileres no sean prohibitivos, que no tengamos que competir con los fondos buitres o los abusones del mercado inmobiliario para poder acceder a una vivienda”.

González ha detallado que “nuestra campaña va de las cosas del comer, de dejar la polarización, de trabajar por una Málaga en la que podamos contar con empleos de calidad y vinculados a la sostenibilidad. De que nuestras vidas sean lo más importante, que nos podamos jubilar con tiempo para disfrutar y volver del trabajo a una hora decente para compartir con nuestra familia. Vamos a hacer que la política sirva para que seamos más felices y que sustituya a los ansiolíticos”.

La candidata número 1 de Sumar al Senado por Málaga, Patricia García, ha destacado la importancia de la movilización de la ciudadanía en esta campaña, ya que “la política es participación, deliberación, respeto, dignidad, compromiso, entendimiento y entusiasmo. Lo es porque puede asegurar que las personas hoy se puedan amar libremente y puedan elegir qué tipo de familia quieren tener. Es lo que hace que todas y todas tengamos los mismos derechos. Por todo ello la política va con todos nosotros y nosotras. Frente a los que promueven el odio y el miedo desde Sumar vamos a hacer posible que se imponga la esperanza”.

El candidato número 3 de Sumar al Congreso, Rafael Herrero, resalta “la importancia de la militancia y del trabajo de tantas y tantos voluntarias y voluntarios que van a hacer posible que a partir del 23 de julio Sumar gobierne el país”.

