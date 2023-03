Bendodo ve "rara" la "dimisión preventiva" de Gámez en la Guardia Civil y pide explicaciones

Al coordinador general del PP, Elías Bendodo, la dimisión de la socialista María Gámez al frente de la Guardia Civil le huele a chamusquina y cree que es solo la punta del iceberg de nuevos hechos que se irán conociendo con el paso de los días. De hecho, ha apuntado este viernes en un acto en la localidad malagueña de Alhaurín de la Torre que es "una dimisión preventiva" y una "voladura controlada", a la vez que ha pedido explicaciones al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y al ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska.

"Suena muy raro. Ningún socialista dimite si no ha hecho nada y, de momento, la señora Gámez no ha hecho nada que sepamos. Otra cosa es que lo haya hecho su marido y ha dimitido ella. Salvo que haya algo que no sepamos y sea una dimisión preventiva", ha asegurado Bendodo, quien ha subrayado que "no es casualidad" que la ya ex directora de la Guardia Civil anunciara su salida justo cuando se estaba votando la moción de censura.

En cualquier caso, Bendodo ha tirado de hemeroteca al precisar que "no es la primera vez que un gobierno socialista hace daño a la Guardia Civil", en alusión a la trama de corrupción impulsada por el ex director Luis Roldán entre 1986 y 1993 bajo la presidencia del gobierno de Felipe González. "El socialismo y la Guardia Civil son como el agua y el aceite, no se tienen especial cariño", ha insisitido el coordinador general del PP.

Bendodo ha exigido responsabilidades al ministro Marlaska "que tiene demasiados escándalos y líos en su entorno" y se ha preguntado qué pasó con los familiares de María Gámez en Andalucía. "El propio juez considera desproporcionadas adjudicaciones a dedo a apellidos de familiares que se repiten una y otra vez, empresas creadas ex profeso para saquear las arcas públicas, hasta un cargo público se otorgó los contratos a sí mismo. Iban a hacer un centro de negocios en Madrid que costó diez veces más de lo que generaba porque el fin era el negocio socialista, como en los Ere", ha enfatizado el dirigente popular.

Bendodo, junto a la presidenta del PP en Málaga y al alcalde de Alhaurín de la Torre.

A Pedro Sánchez le ha pedido que olvide la "operación avestruz" y dé explicaciones "sobre la trama que afecta a ex directivos de los gobiernos de Chaves y Griñán" y sobre la del tito Berni, "porque son hechos muy graves".

"Socialismo, festivales, comilonas, prostitución y droga"

El escándalo del ex diputado socialista Juan Bernardo Fuentes, conocido como Tito Berni, le está dando juego al PP, que ve importantes paralelismos entre este caso y el de los Ere en Andalucía. "Socialismo, festivales, comilonas, prostitución y drogas. Todo eso junto no es la primera vez que pasa en nuestro país y en Andalucía ya estamos acostumbrados", ha dicho Bendodo.

El coordinador general del PP ha asegurado que "Pedro Sánchez ha sometido a España a la mayor crisis reputacional de su historia" y ha pedido que el portavoz socialista en el Congreso, Patxi López, aclare si participó o no en las supuestas actividades ilícitas impulsadas por Juan Bernardo Fuentes.

"Pablo Iglesias tiene que envainársela"

Bendodo suele hablar con calma en las comparecencias públicas pero este viernes ha llamado la atención con una expresión malsonante y una sonrisa frenada al referirse al presente y futuro de Podemos y de su fundador Pablo Iglesias, sobre el que ha dicho que "va a tener que envainársela" ante el resurgir de Yolanda Díaz con su nuevo partido, Sumar.

"Iglesias empezó la legislatura como vicepresidente y la va a acabar enterrando a Podemos. Lo que vivimos el otro día en la moción de censura es el nacimiento de una fuerza que entierra y aparta a Podemos y eso es lo que va a tener que hacer el señor Iglesias y envainársela, no le va a quedar otra", ha señalado Bendodo.

Acto seguido, intentando esconder una sonrisa irónica, ha añadido que "va a ser curioso ver a las ministras Belarra y Montero suplicar y rogar a Yolanda Díaz que le haga un hueco en las listas, pero eso es lo que vamos a ver en las próximas fechas".

