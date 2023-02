La exalcaldesa de Málaga Celia Villalobos califica de "tontas" a las "chicas de Podemos"

La exalcaldesa de Málaga y exministra de Sanidad, Celia Villalobos , ha tildado este sábado en un acto del PP de, a su juicio "señoras jovencitas que van presumiendo de lo que no son", cuando quienes han roto el techo de cristal han sido las políticas del PP y de otros partidos.Villalobos ha hecho estas manifestaciones en la, en la que ha intervenido en una mesa de mujeres alcaldesas en presencia del líder del partido,Villalobos ha recordado que en 1995 el PP destacó por sus candidatas locales, ya que en "la izquierda no tenía mujeres candidatas", y fueron ellas, las que supuestamente no eran feministas, las quey junto a sus compañeros lograron que avanzara la posición de la mujer."Y de pronto llegan las salvadoras de la patria, las chicas de Podemos,, que tenemos que estar muy protegidas, porque ellas son tan tontas que se creen que, porque entres antes por una puerta eres antifeminista y si dejas que pase un tío eres muy feminista. No cariño, el feminismo es algo más profundo", ha exclamado.Y les ha acusado de intentar romper lo que hicieron sus predecesoras para romper el techo de cristal. "Hemos sido nosotras, no estas señoras jovencitas que van presumiendo de lo que no son", ha recalcado, cargando contra ely "de protección" que atribuye a Irene Montero, en el que "los hombres son los malos y nosotras somos tontas".Villalobos ha pedido que la sociedad reaccione ante laa causa de la ley del sí es sí y ha sostenido que la reacción está en el PP que tiene que seguir defendiendo el "feminismo real", el de la "igualdad".