Los diez proyectos urbanísticos de Málaga que no hay que perder de vista en 2023

Cerrado 2022 con la consolidación de Málaga capital y su provincia como nuevo referente nacional e internacional, 2023 es el ejercicio en el que tomarán cuerpo buena parte de los grandes proyectos urbanísticos planificados en los últimos años. Aquí hacemos repaso a una decena de estas operaciones de especial impacto para el futuro del territorio.

Banderas a la entrada de uno de los centros de Ikea. Cata Zambrano

Parque logístico de Ikea

2023 será el año, también, del centro logístico de Ikea en Antequera. El proyecto, dado a conocer hace pocas semanas, tiene como punto de partida la compra por parte de la multinacional sueca de una parcela de 52.000 metros cuadrados en el parque empresarial del municipio malagueño. La previsión es que en los próximos meses se conozcan nuevos detalles de los planes de Ikea, tanto en lo relativo a la inversión prevista como a la superficie de las nuevas instalaciones.

Infografía del proyecto de las torres de Stoneweg en los antiguos suelos de Repsol de Málaga.

Subasta terrenos Repsol

La venta de las torres que el Ayuntamiento de Málaga tiene en los antiguos suelos de Repsol ha sido una de las grandes protagonistas del sector inmobiliario de 2022 y seguirá siéndolo en 2023. Los números que rodean la subasta activada hace ahora casi un año por la Gerencia de Urbanismo confirman la trascendencia de esta enajenación, que tiene un precio de salida de 43 millones de euros (sin IVA).

Es de prever que en las próximas semanas o meses se resuelva la duda jurídica que existe a día de hoy sobre los aprovechamientos municipales, de manera que el juzgado que analiza el contencioso interpuesto por Bosque Urbano tome una decisión, ya sea para validar la posición del colectivo social, contrario al desarrollo de las torres, o del Ayuntamiento.

Diseño de la promoción de Lagoom Living en Distrito Zeta.

Distrito Zeta

Con los trabajos de urbanización avanzados, 2023 debe ver el arranque de las primeras edificaciones. De hecho, ya son varios los actores privados que participan del que está llamado a ser el gran proyecto residencial de Málaga capital, con unos 400 millones de inversión, que han puesto en marcha el proceso de comercialización de sus viviendas.

Otro detalle que confirma los pasos ya dados es la experiencia piloto creada sobre el terreno para que cualquier cliente interesado pueda acudir para conocer cómo será este barrio del futuro. Una zona acotada en la que se puede ver un pequeño parque para perros, un huerto urbano, los elementos tecnológicos y de energía que se proyectan, caso de un árbol solar o un aerogenerador…

Hasta la fecha, de las casi treinta parcelas en las que se ha dividido el desarrollo completo, que dará cabida a unas 3.500 viviendas (parte de las mismas ‘propiedad’ del Ayuntamiento de Málaga), Urbania ya ha cerrado el traspaso de nueve, estando avanzadas las negociaciones para el reparto de otras muchas. Cuatro pastillas están en manos de Aedas Homes; dos son de Habitat Inmobiliaria; dos de Lagoom Living, y otra de Terra Green Living.

Diseño previsto para el proyecto de Térmica, en Málaga.

La Térmica

Casi 15 años después de que se sentaran las bases de la operación de transformación de los terrenos de la antigua central térmica en el litoral oeste de Málaga, el proyecto sigue pendiente de tener el camino expedito. La tramitación administrativa previa al arranque de cualquier trabajo sobre la parcela sigue a la espera de ser validada de manera definitiva por el Ayuntamiento de Málaga.

La posición de la Dirección General de Costas, poniendo reparos por el "efecto pantalla" de las construcciones dibujadas, se ha convertido, pese a no ser vinculante, en un obstáculo en la tramitación de la propuesta. Todo hace indicar, en cualquier caso, que en los primeros meses del año, la Gerencia de Urbanismo dará irá adelante con el visto bueno definitivo al Plan Especial de Reforma Interior (Peri) del sector, ordenando el desarrollo autorizado, con un máximo de 870 viviendas, 273 de ellas protegidas; 16.826 metros cuadrados de techo hotelero y 14.755 metros de techo para oficinas.

Infografía del gran centro logístico proyectado para Amazon en Málaga.

Parque logístico de Amazon

Tras una larga espera, el proyecto que permitirá a Amazon tener su propio centro logístico en Málaga capital parece empezar a ver la luz. Con el compromiso de los promotores de la operación urbanística, que se desarrolla en parte de los terrenos de la antigua Intelhorce, junto a la planta de Mayoral, de entregar la documentación exigida por la Gerencia de Urbanismo a finales de 2022, todo hace indicar que el proyecto de urbanización del sector podría quedar aprobado definitivamente en enero o febrero de 2023.

Diseño de la torre del puerto de Málaga.

Torre del puerto: encallada

Como le ocurre al desarrollo de Repsol, la Torre del puerto, impulsada por un fondo de inversión de Catar, está marcada a fuego por la incertidumbre. Lejos de los tiempos en los que la casi totalidad de formaciones políticas mostraron su apoyo a la construcción del hotel de 116 metros de altura en el dique de levante, el giro radical protagonizados, primero, por el PSOE y, después, por Ciudadanos, deja en soledad al Partido Popular en su aval a la propuesta. Un elemento clave para que pueda salir adelante la aprobación definitiva de la modificación de elementos del Plan Especial del Puerto para dar encaje al proyecto catarí.

Vista aérea de los terrenos de Santa Rosalía, en Málaga capital.

2,6 millones de metros en Santa Rosalía

Por su localización, los más de 2,6 millones de metros cuadrados localizados en la zona de Santa Rosalía, en el distrito de Campanillas, conforman el espacio natural de crecimiento de la capital de la Costa del Sol en las próximas décadas. Pero la dimensión de los sectores afectados y la existencia de alrededor de 400 propietarios, elevan exponencialmente el avance de una operación mayúscula.

Pese a que los terrenos están en el mercado desde hace años, aún no ha sido posible su venta a uno o varios inversores. Y no porque no exista interés. La suma reclamada alcanza los 330 millones de euros. A cambio, pastillas de suelo con capacidad para albergar cerca de 5.000 viviendas, 842.000 metros cuadrados de uso productivo y 640.000 metros de sistemas generales.

Vista aérea del aeropuerto de Málaga.

Ciudad aeroportuaria tras más de 20 años

Pasan ya más de 20 años desde que se empezó a hablar de la Ciudad Aeroportuaria de Alhaurín de la Torre. Y transcurrido todo este tiempo, no sólo no es una realidad, es que ni siquiera ha arrancado. La previsión actualizada por el Ayuntamiento de Alhaurín de la Torre, municipio donde se desarrolla la operación, apunta a principios de 2024 para el inicio de los trabajos, aunque antes deberá allanarse todo el camino previo.

La superficie afectada ronda los 3 millones de metros cuadrados, sobre los que se espera la instalación de empresas, hoteles, oficinas, viviendas, zonas verdes y otros equipamientos con vistas a que pueda ser una zona para el crecimiento del aeropuerto internacional de Málaga como ya tienen en Madrid, Barcelona, Viena, Zurich, Amsterdam o Milán. Los números elevan la inversión público-privada a unos 4.000 millones de euros.

De ellos, 400 millones serían en una primera fase, que permitiría crear 25.000 puestos de trabajo directos y 100.000 indirectos y generar una actividad económica equivalente al 4% del PIB andaluz.

Imagen del centro de ocio del Málaga Nostrum.

Transformación del Málaga Nostrum y Costco

El deseo de la propiedad del centro comercial Málaga Nostrum es la de iniciar los primeros trabajos sobre el terreno en la parte final del año. El proyecto, que se irá por encima de los 50 millones de euros inicialmente manejados, permitirá, como elemento destacado, la llegada de la firma norteamericana de hipermercados Costco a Málaga. Y esto supone todo un aliciente comercial para el año que viene en la capital de la Costa del Sol.

La apertura, en cualquier caso, no será inminente, dado el importante proceso de transformación que está contemplado. Ello incluye, además, el traslado de los cines actuales al antiguo edificio de Conforama, que será recuperado como una especie de centro comercial boutique.

Fachadas con polvo de oro blanco, estanques de agua: así son las villas de lujo de Karl Lagerfeld en Marbella

El lujo y el diseño de Karl Lagerfeld en cinco villas únicas

Pese a que son escasamente cinco villas, el precio que están dispuestos a pagar los interesados alcanza dimensiones ciertamente llamativas. 15 millones de euros son los que ha pagado ya un inversor holandés por la primera de las viviendas en ser vendida sobre plano. La promoción, impulsada por Sierra Blanca, ya se encuentra en fase de obras.

La ejecución de los inmuebles cuenta con The One Atelier, el estudio de arquitectura internacional especializado en el sector inmobiliario bajo la tutela de grandes marcas. De acuerdo con los datos aportados por la empresa, la entrega de llaves anticipada a los propietarios privados de estas exclusivas villas está prevista para el tercer trimestre de 2024.

Desde Sierra Blanca destacan la existencia de una amplia lista de espera. Una de las singularidades de este lujoso proyecto, situado en la Milla de Oro de Marbella, es que cada una de las villas es bautizada con un nombre inspirado en la historia y el universo de Karl Lagerfeld: Lucky 7, Icon, St. Germain, Ramatuelle y Runway.

La primera en ser vendida, situada en el extremo sur de la urbanización, cuenta con una parcela de 1.430 metros cuadrados. Sobre ella se levantará la casa principal, con cuatro niveles (sótano, planta principal, segunda planta y azotea), distribuidos en aproximadamente 1.000 metros y una piscina exterior de 150 metros.

Sigue los temas que te interesan