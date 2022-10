La Junta de Andalucía subraya que destina el doble de inversiones a Málaga que el Gobierno central

La delegada de la Junta de Andalucía en Málaga, Patricia Navarro, ha resaltado que los presupuestos del Ejecutivo regional para 2023 suponen inversiones de "más del doble de lo que va a invertir el Gobierno Central" en la provincia de la Costa del Sol.

"Mientras el Gobierno de Pedro Sánchez va a destinar 222 millones de euros a inversiones en esta provincia, la Junta de Andalucía de Juanma Moreno invierte 466 millones", ha defendido Navarro, que ha resaltado que las inversiones en Málaga "se duplican respecto a los últimos presupuestos que tuvimos, los de 2021 que tenemos actualmente prorrogados": "Si hubiéramos tenido aprobados los de 2022, quizás no estuviérmoas hablando de este porcentaje", ha planteado.

Así lo ha afirmado en la mañana de este sábado la delegada en un acto de presentación de las cuentas autonómicas en la terraza del AC Hotel Málaga Palacio, frente a la Catedral, cuya nueva cubierta también financiará la Junta de Andalucía con 5,3 millones de euros.

[La Junta de Andalucía garantiza 5,3 millones de euros para el nuevo tejado de la Catedral]

"Por fin se ha desbloqueado un proyecto clave para el patrimonio histórico, cultural y arquitectónico de la provincia de Málaga", ha indicado Patricia Navarro, que ha apostado por "que la Catedral esté segura y tenga esa cubierta lo más pronto posible".

No obstante, la delegada también ha avisado de que se encuentran "en un contexto difícil en el que vamos a tener dificultades para abordar y ejecutar estas inversiones": "Ya sabemos lo que está pasando con la obra pública y el encarecimiento de los materiales, pero qué duda cabe que los grandes perdedores en cualquier crisis son los ciudadanas y las personas más vulnerables. Estos presupuestos responden a esa necesidad", ha señalado.

Además, ha resaltado que las cuentas afrontan "uno de los principales problemas que tiene Málaga y que puede poner en riesgo esos motores de crecimiento y progreso: el agua".

"Sin agua no podremos seguir creciendo. Sin agua no hay economía. Sin agua no hay progreso. Estos presupuestos están volcados en dar respuesta a la escasez de agua en nuestro territorio y, ante el recorte del Gobierno central pese a la sequía, el Gobierno de Juanma Moreno aumenta un 25% el presupuesto de obras hídricas. Gran parte de esa inversión vendrá a Málaga, porque somos los que más retraso llevamos en las infraestructuras que pueden dar respuesta a ese déficit de recursos hídricos y donde más queda por hacer", ha argumentado.

