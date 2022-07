Pablo, sobrino de Loli, desaparecida en Torrox: "Es una mujer rutinaria, nunca pasa una noche fuera"

Noticias relacionadas Buscan a Loli Acosta, una vecina de Nerja desaparecida desde el sábado

Loli Acosta, de 65 años y vecina de Nerja (Málaga), es una mujer "de rutinas", según su sobrino Pablo Casanova. La mujer acostumbraba a ir cada mañana a la Playa El Salón a darse un baño matutino o un paseo. Sin embargo, desde el sábado no saben nada de ella. La mujer no ha dado señales de vida ni ha pasado por casa, un factor que verdaderamente les preocupa. La última vez que la vieron fue en el municipio malagueño de Torrox.

Según el relato de Casanova, algunos testigos vieron a Loli, como viene siendo habitual, pasar por la cafetería El Colorao, cercana a su casa, a las 7.30 horas. A las ocho y media algunos vecinos la vieron en la Playa El Salón, donde acude cada día a darse un baño o a caminar en función del estado del mar. Una chica que estaba practicando deporte allí corroboró en su reloj que eran las 9.15 cuando se marchó y Loli seguía estando en el arenal.

Posteriormente otros testimonios alegan que Loli cogió un autobús sobre las 10.15 desde Nerja dirección Torrox Costa, donde se bajó. A las 11 fue vista en el complejo deportivo de Torrox Pueblo. Un amigo de la familia pasaba cerca del complejo deportivo La Granja y la vio allí sola, algo que le extrañó. Por ello, decidió llamar a la hermana de Loli para avisarle de que estaba por la zona, pero no llegó a cruzar palabra con Loli en ningún momento.

A partir de ese momento, Loli no coge el teléfono. No saben si se quedó sin cobertura -al parecer la línea Orange ha tenido algunos problemas de conexión estos días en la zona- o es que se quedó sin batería. "Cuando el teléfono no pilla cobertura, además, la batería suele agotarse antes porque el teléfono trata de buscar cobertura continuamente", cuenta el sobrino.

Posteriormente se han puesto en contacto con él otras personas que aseguran haberla visto. La última, a las 12.30 del mismo día. Ella se encontraba celebrando un bautizo cuando vio pasar a Loli por la plaza de Torrox Pueblo. La chica era de Nerja y también la reconoció sin duda alguna.

Así, sin especificar hora concreta -Pablo cree que debió ser sobre las once, cuando Loli estaba por La Granja- la desaparecida entró a una charity shop de la zona. Igualmente, en la zona del circuito de radiocontrol, Loli le preguntó a un hombre -la última persona con la que habló con ella- que si había visto a una mujer a la que estaba esperando para ir a por un perro "a Fuengirola o a Frigiliana". "El chico no recuerda bien qué dijo, porque las dos palabras son similares. Nos cuadra que fuera Frigiliana porque ella el jueves pasado ya estuvo por allí por el tema del perro", relata Pablo.

"Para los que la conocemos esto no tiene sentido alguno", dice, desesperado. Era una mujer rutinaria, de darse un baño en la playa a primera hora, pasear a la perrita y volver a salir, si es el caso, "a la fresquita" para tomar un helado. "No es una mujer de salir a comer fuera, al revés. Es muy casera", prosigue.

Además, Casanova reconoce que la mujer tiene mucho contacto con la familia. "Es capaz de llamar cuatro o cinco veces en el día", matiza. Vive sola desde hace nueve meses, cuando falleció su hermana, y padece un cuadro depresivo.

Cualquier pista es crucial para la familia antes de que el tiempo siga pasando. Si sabes algo de Loli y su paradero contacta al 642650775 o al 649952957. Ambos teléfonos son de la Asociación SOS Desaparecidos y están disponibles las 24 horas del día.

