El tema 100% malaguita del grupo 'Buenas noticias': "Buscamos la realidad, no solo la épica"

Los guiris en la calle. Mil benditos bares. El aire, la luz, la sal. La cera por el suelo. Los espetos y los camperos. La flor de jacaranda en la plaza de los Monos. La Catedral sin terminar, convertida en un edificio más. El faro, el cenachero y la ola del Melillero. ¿Qué sería de Málaga sin todo esto?

Es la pregunta que se hace el grupo de la tierra Buenas noticias en su último lanzamiento: Málaga sin ti. Esta banda, nacida hace 10 años, estrena este sábado, junto a EL ESPAÑOL de Málaga, el tema con el que tratan de homenajear a la ciudad que les ha visto crecer: "No hemos buscado recrear la épica, sino la realidad. De hecho, pretendemos huir de la imagen corporativa que muchas veces se traslada al exterior", explica José Luis Briasco, guitarra de la formación.

Briasco comenta que hay una perspectiva del municipio que "solo experimentamos los que vivimos aquí": "Forma parte de nuestras calles; quizá no salga en un folleto, pero también es nuestro", subraya.

Buenas noticias es un proyecto que nació hace 10 años con Alfredo Ramiro y Ricardo Checa (cantante y bajista, respectivamente). "Juanfran Araújo (batería) es amigo mío del colegio de toda la vida. De hecho, fue el primer batería del grupo que montamos en Maristas. Cuando se sumó al equipo, me preguntó si quería venirme y acepté. A partir de ahí, con la llegada de gente nueva, todo va girando hacia los gustos que tenemos", destaca Briasco.

En 2009 sacaron su primer disco demo. En 2012 llegó Pecera, de la mano de Estudios Moby Dick Records. La misma productora con la que publicarían La mano en 2015. Tres años después, y esta vez junto a Maldito Records, vio la luz Hoy no se acaba el mundo.

Integrantes del grupo 'Buenas noticias'. Cedida

"Veníamos tocando por toda España: Madrid, varios festivales en Badajoz... Antes de la pandemia llenamos la sala Velvet, pero a los pocos días llegó el estado de alarma. El confinamiento nos obligó a cambiar la forma de trabajar, algo que nos sirvió para buscar nuevas ideas, con un sonido más actual, y analizar los circuitos por los que movernos".

En esa lluvia de ideas encontraron el nexo común que une a estos cuatro músicos criados en el barrio de la Victoria: Málaga. Ricardo, el bajista, se inspiró en un tema country para crear Málaga sin ti: "Cualquiera que escuche la canción está identificando las experiencias y emociones de la ciudad", cuenta José Luis, quien añade que no son muy futboleros así que no han mencionado nada del Málaga CF: "Es como en los grupos de WhatsApp: ni política, ni religión, ni fútbol", bromea.

Influencias

Durante el confinamiento sacaron una versión del conocido tema de Bob Dylan I shall be released, adaptada al español. Es una de las fuentes en las que han bebido para desarrollar su estilo: "Cada uno tiene su sello. Por ejemplo, al batería le va más el rock (Guns and roses); Alfredo y Ricardo son muy de la canción española, con Joaquín Sabina o los 091 de Granada a la cabeza. Yo, en cambio, me quedo con los grandes guitarristas como Eric Clapton, John Mayer, Jimmy Hendrix...", añade Briasco.

El objetivo de todo esto es encontrar sonidos "que nos gusten": "No es algo premeditado de ir cogiendo un poco de aquí o de allí, sino que cuando te haces el oído a ciertas sonoridades, te va saliendo. Ojalá nuestro punteo sonara igual que el de Clapton", se ríe.

Málaga sin ti es el segundo tema completamente producido por el grupo Buenas noticias, con el sello de Marmita Producciones, y que ha contado con la colaboración de Sandra Corma a los coros y de Carolina García tras la cámara. Tanto en la letra como en las imágenes que la acompañan se hace un recorrido por algunos de los lugares más emblemáticos de la capital de la Costa del Sol a través de un timelapse inspirado en el corte Nashville without you del disco Two lanes of freedom de Tim Mc Graw.

