Chica Sobresalto vuelve al sur tras OT: "El próximo disco es un concepto como nos ha salido del coño"

Maialen Gurbindo (OT 2020) está en un pueblo de Córdoba con su banda Chica Sobresalto cuando atiende la llamada de EL ESPAÑOL de Málaga. "Aquí estoy, echando una 'cervecica' con estos [su banda] antes de tocar esta noche", dice.

Lleva desde el 15 de octubre recorriendo toda la geografía española con su tour Bailando Raro. Ese con el que soñaba en su paso por Operación Triunfo que ahora es una realidad. "Es fantástica esta gira porque me permitiendo compaginar los conciertos con la construcción del siguiente proyecto. Es algo que me pone muy contenta y que me viene muy bien para la cabeza: estoy con mis personas favoritas, pero también haciendo cosas distintas", reconoce.

Este sábado toca en La Cochera Cabaret de Málaga, a las 22.00 h. Una sala pequeñita, pero especial para todo el que la pisa. "Yo toqué en Málaga como telonera de Nixon, un grupo almeriense, en 2018, en el Centro. La primera vez que toqué en Andalucía fue en Almería y te juro que le dije a mi banda que al norte le podían ir dando por ahí", cuenta entre risas Gurbindo, que en espíritu se siente "más sureña que norteña".

Cuando es preguntada sobre qué va a llevar a las tablas de la sala malagueña esta noche, Maialen no se lo piensa: "Mucha ilusión". Al ser de Pamplona, reconoce que ha sido difícil, logísticamente hablando, conseguir bajar al sur. "También les vamos a dar transparencia, verdad, mucha fiesta e incluso un poco de drama. No les prometemos a los malagueños que les vaya a gustar, pero les vamos a dar mucha verdad", explica.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Chica Sobresalto 🥦 (@chicasobresalto)

En el concierto habrá temas de Sobresalto, su primer trabajo, previo a su paso por Operación Triunfo, y Sinapsis. No sabe muy bien cómo explicar el conjunto de todos los temas que ha sacado. En su gira habla del amor, de la libertad sexual y hasta de la selección natural. "A veces siento tantas cosas distintas en tan poco tiempo que no las asumo. Y creo que esta idea se refleja mucho en mis canciones, algo que me gusta mucho, porque en los conciertos siento que la gente vive el viaje conmigo", dice Maialen, que cree que eso es lo más bonito de la música, "que puedes llegar a sentir la vida de una forma parecida a la de la persona que ha escrito la canción".

Sobre las tablas se siente empoderada. Según Maialen, "la música es un sitio donde durante años no nos han dejado acceder a las mujeres". "Yo no tengo que demostrar mi talento, yo solo estoy en el lugar donde no nos han dejado estar durante años", explica la joven cantautora.

Además, está orgullosa de que algunas de sus canciones "molesten". Por ello no duda en tratar temas como la endometriosis, "una enfermedad que no se ha investigado porque solo afecta a las personas que tienen útero". "Se pueden hacer cosas bonitas a la par que incómodas, aunque vamos, también soy partidaria de hacer temas que resalten lo bonito que es algo, que quede claro", dice entre risas.

"Reivindicar así en la música me parece algo muy chulo y yo bebo de las compositoras que vinieron antes que yo". Su fuente de inspiración viene de Madonna o Shakira cuando era pequeña a Bebe, Georgina, Carmen Boza o Zahara. "Todas ellas trataban temas incómodos con los que me sentía identificada".

"De Bebe fue el primer disco que me compré con mi propio dinero, con mis ahorros. Con ella me explotó la cabeza, porque vi la forma de hacer música de una manera diferente siendo mujer", recuerda con emoción.

Su paso por OT

Muchas la conocieron en su paso por Operación Triunfo. Maialen formó parte de la larga y complicada edición de 2020. El confinamiento les hizo tener que acabar la edición en verano. Después de casi dos años, cree que "es ahora cuando las aguas están volviendo a su cauce después de la vorágine".

"Nunca vuelves a ser la de antes de OT. Como cualquier cosa que te ocurre, te cambia. Como dice Rosalía, más que cambiarte, te transforma. A OT le debo mucho y estoy agradecida por, por ejemplo, ayudarme a quitarme la guitarra del medio en el escenario y aprender a expandir mi energía cantando", explica. Sin embargo, reconoce que a nivel mediático "es una experiencia muy fuerte".

Ve que todo vuelve a la normalidad cuando va a una sala y "se presentan cientos y a otra van, si acaso, setenta". "Es una carrera de músico normal. Con tu furgo, de un lado a otro. Ahora estoy muy tranqui y, siendo realista, tenía ganas de que las cosas volvieran a la normalidad, no tenía ningún miedo", relata.

No es sencillo afrontar todos esos cambios en un par de años. Se siente afortunada de haber podido pagarse sesiones de terapia para gestionarlo y poder "ordenar las piezas". "Es que llegas a un sitio casi sin saber cómo. La gente esperar algo de ti que quizás no eres o todavía no sabes cómo hacerlo. Y, para colmo, es efímero", explica.

Próximo trabajo

"Mi próximo disco está muy construido ¡y habemus concepto!", suelta Maialen riendo cuando se le pregunta por próximos proyectos. Le queda atar una colaboración que aún no ha podido cerrar "porque quiero sentarme con él a componer".

Pese a que estaba preocupada hace unos días porque creía que no tenía temas, se puso a organizar las canciones "y al final me di cuenta de que sí". Ahora está tramando con Ibai, el guitarrista de su banda y encargado de la línea gráfica de sus discos, cómo va a ser el siguiente. "El otro día me dio una idea genial. Es el mejor. Va a ser muy divertido, porque se basa en un concepto, pero un concepto como nos ha salido del coño", dice.

Ya incluso está hablando con los productores y reconoce que está muy emocionada porque por primera vez está componiendo algo temporal. "Sinapsis fue un disco que compuse antes de Operación Triunfo y después todo cambió. Esta vez es todo muy actual y cuando las cante creo que me voy a emocionar mucho", declara.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Chica Sobresalto 🥦 (@chicasobresalto)

Respecto a los meses que quedan para acabar 2022, Maialen lanza un mensaje a sus seguidores: "Escucharán algo de este nuevo disco". Mientras tanto, tendrán que ir aprovechando los últimos coletazos de esta gira que está a punto de acabar.

Para acabar la charla, EL ESPAÑOL de Málaga no puede remediar preguntarle sobre Eurovisión, a una semana de que Chanel actúe en Turín para poner todo patas arriba. ¿Se ve Maialen en el Benidorm Fest en los próximos años? "De momento, no". Aunque su banda "siempre está dispuesta a todo".

"Cuando se celebró, un montón de gente nos escribió por Twitter diciendo que querían vernos allí. Y yo pesando... ¿qué necesidad tendré yo de meterme en otro follón? Igualmente le dije a la banda que no creo que nos fueran a coger, aunque lo mismo pensaba cuándo OT... y mira que pasó. De momento no creo, pero bueno, lo que sí sé es que este año Chanel lo hará genial con todo su poderío", zanja.

