Ariadna Tortosa (OT 2020): "No sé por qué molesta que un crío se pinte las uñas o lleve tacones"

Pese a sus veinte años, tiene sus ideas claras y se posiciona sin escrúpulos ante las injusticias. Se llama Ariadna Tortosa y fue la primera expulsada del archiconocido talent 'Operación Triunfo' en su última edición, la de 2020, que estuvo marcada por el confinamiento. Han pasado casi dos años desde entonces y ahora es una Ari totalmente nueva, ha crecido personal y musicalmente.

El pasado mes de noviembre lanzó su nuevo disco, 'que pasa?', un álbum que le está dando muchas alegrías y que ha tenido muy buen recibimiento por parte de su público. Por este motivo la artista ha pasado unos días de promoción en Málaga y reconoce que está "maravillada" con la iluminación navideña. "He hecho turismo a un nivel fortísimo. Me parece tan bonito como tenéis todo el centro... Había venido de peque, pero la verdad que no lo recordaba tan precioso", cuenta la joven a este periódico.

¿Cómo está siendo la salida de este disco?

Increíble. Todo el feedback superpositivo. La gente está 'on fire' conmigo y el hecho de que ya todo el mundo tenga el disco es algo muy impactante para mí. Es algo muy curioso, porque llevo tanto tiempo gestándolo sola que ver cómo todo el mundo está disfrutándolo de esa forma es algo que me encanta.

Terminamos el disco en febrero del año pasado, así que imagina las ganas que tenía de sacarlo a la luz. Además, en él hay canciones que compuse con solo dieciséis años, lo que me parece una burrada.

La portada del disco de Ariadna Tortosa. E.E

Me llama la atención la portada. Durante etapas difíciles, ¿son necesarios un vinito y un cuenco de cereales?

¡Total! Queríamos representar ese momento de resaca, en casa, llorando con tus amigas mientras os abrís y un vinito. Ese momento en el que no sabes muy bien qué decir ni qué hacer y optas hasta por un cuenco de cereales. Yo creo que captamos muy bien la idea qué queríamos en un principio y así se ha visto finalmente representada.

Todo tu disco es muy reivindicativo, pero especialmente tu sencillo que da nombre al álbum, 'que pasa?'. Dices siempre que en tu entorno la mayoría de personas pertenecen al colectivo LGTBI. ¿Qué les ha parecido el tema y, sobre todo, ese videoclip tan bonito, pero a la vez tan triste?

Pues les ha encantado, pero lo que me pone aún más contenta es que la mayoría de ellos salen en el vídeo. Ha sido un proyecto en el que nos hemos embarcado juntos, ha sido muy familiar porque todos trabajábamos de la mano para que quedase genial.

Respecto a la reacción de mi familia, esta ha sido genial principalmente porque ha generado muchas conversaciones en casa, charlando sobre que están muy de acuerdo con la idea del vídeo. Hasta mis abuelos lloraron de la emoción al verlo.

¿Cómo surge la idea?

Pues estábamos tomando algo en Chueca el director del vídeo, el protagonista y yo. Se le ocurrió la idea realmente al prota, a Dyan, y una vez que lo dijo comenzamos a desarrollarlo todo. Le propusimos a él protagonizarlo y, no sé, fue alto tan natural que me resultó muy cómodo.

Pero, el videoclip tiene mucho trasfondo. ¿Cuál es tu opinión al respecto sobre la LGTBIfobia? ¿Crees que se están perdiendo las bases de la educación en España como para tener que ir pidiendo empatía?



A mí es que me parece muy fuerte que tengamos que pedir respeto a la gente. No sé qué les molesta que un crío se pinte las uñas, se maquille, camine en tacones o escuche otro tipo de música. Estamos llegando a un punto surrealista que llega a darme un poco de miedo.

Al final, perteneces al colectivo y tienes tantos amigos que pertenecen a él que te empieza a incomodar saber que por el simple hecho de salir a la calle puede haber gente que te va a incomodar. El día que estábamos grabando el videoclip nos encontramos en Chueca con aquella manifestación nazi con el lema 'Fuera maricas de nuestros barrios'. Es algo muy fuerte en los años que vivimos.

¿Y te gustaría seguir sacando temas reivindicativos como este?

Al final no es una cosa que yo decida. Soy mujer, pertenezco al colectivo y tengo la necesidad de contar cosas que me influyen en mis canciones. No es que tenga la necesidad de hacer canciones con un significado reivindicativo o contra una injusticia en concreto. Si hablo de algo es porque me pasa o porque cuando me voy de fiesta tengo miedo o, si me pongo a escribirle un tema a una chica o a un chico, porque soy bisexual, ya estoy visibilizando la lucha de mi colectivo. No sé, al final yo escribo por lo que siento en cada momento sin pensar más allá. Pero, respondiendo a tu pregunta, sí que siento la necesidad de que voy a tener que escribir sobre más temas que me afectan, por desgracia.

¿Cómo defines este último año desde tu salida de 'Operación Triunfo'? Los sonidos del disco son muy distintos a los temas que sacaste al principio ¿Estás orgullosa de todo lo que has sacado? ¿O las prisas son malas al salir de un talent?

Yo salí del programa con ganas de experimentar porque tenía tan solo dieciocho años. Igual la música que hice al salir no es la música que yo haría ahora. Igual no. Pero al final este periodo me ha ayudado a saber qué me gusta, qué sonidos me apetece tocar y qué camino quiero seguir. No reniego de ninguna de las canciones, porque me siguen gustando, pero es cierto que mi sonido actual va más ambientado a otra cosa y me lo noto bastante. Pero estoy orgullosísima de todo porque ni creo que tenga mala calidad ni creo que sea horrible.

¿Crees que valió la pena entrar?

Pues me ha merecido mucho la pena no solo por el rollo del formato y los números, sino porque me ha dado acceso a conocer a mucha gente de la que he aprendido mucho cuando me contaban cosas y me daban un feedback de mi trabajo. Quizás, sin el programa hubiese sido imposible llegar a ellos. Creo que OT me ha acelerado mucho el aprendizaje y todo lo que yo he podido vivir en el mundo de la música.

Una vez lanzado el disco, ¿qué etapa le llega ahora a Ariadna Tortosa?

Pues como me quiero dedicar a esto toda la vida, yo lo digo siempre: vayamos pasito a pasito. Todo haciéndolo bien y sintiéndome cómoda. Ahora vamos a empezar la gira. De momento tenemos programados conciertos en Sevilla, Valencia, Barcelona y Madrid, que creo que está fabuloso y precioso, y en breve volveré a meterme en el estudio para seguir haciendo música, que es lo que quiero hacer siempre.

