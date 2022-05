La batalla legal de la hija malagueña de Gento apunta a la vitrina del Real Madrid: "Hay millones en copas"

Los trofeos de Paco Gento, único jugador en la historia del fútbol con seis Copas de Europa, ocupan desde 2016 un espacio muy especial del museo del Real Madrid. El futbolista, apodado la Galerna del Cantábrico, dejó una huella imborrable en el club blanco de 1953 a 1971. El extremo izquierdo, comparado con su compañero Alfredo Di Stéfano, llegó a ganar una Copa Intercontinental, dos Copas de España, una pequeña Copa del Mundo y numerosas distinciones.

Su hija malagueña, Paqui España, está enzarzada ahora en una batalla legal con la familia de la leyenda del fútbol español. El motivo: no quieren darle la parte de la fortuna que le corresponde (incluido su legado expuesto en las vitrinas del museo del Real Madrid). La mujer de Gento, Mari Luz Real, y sus dos hijos han recurrido al Tribunal Supremo la sentencia donde reconocen a España como heredera legítima.

"Estas personas hablaron con mi abogado, Fernando Osuna, y le propusieron algo que no me correspondía. Ellos ofrecieron nada más que una novena parte de un piso en Madrid, y de varias propiedades en el norte de España. Se les olvidó que hay otra casa y todo lo que hay en el museo del Real Madrid. Además del dinero que tienen metido en un banco", señala España en una entrevista con EL ESPAÑOL de Málaga.

Paqui España y su abogado, especialista en demandas de paternidad (ha ganado 140) y temas de patrimonio, se negaron a firmar el acuerdo porque "hay un patrimonio enorme". "Estaban muy suaves. Han esperado hasta última hora. Hacen las cosas mal. Han tenido un buen profesor. En vez de llegar a un acuerdo han querido dar una porquería de dinero", critica España, hija mayor del mítico futbolista.

Una tasadora

La familia del jugador ha presentado un recurso al Tribunal Supremo para invalidar la sentencia de paternidad, paralizando así la tasación del legado. "Contratamos a una tasadora, Altamira Sarabia, y le mandamos un burofax al Real Madrid para que nos abriera las puertas del museo. A los tres hijos nos pertenece una novena parte. Ella dice que eso no es propiedad del Madrid. A lo mejor lo han vendido", reconoce.

España asegura que "hay millones de euros en trofeos". "Todo eso vale bastante. No sabemos si la familia ha vendido su legado al Real Madrid", admite. Hablamos de una inmensa colección de trofeos, insignias, réplicas y medallas ganadas a lo largo de 18 años de fulgurante carrera en el Real Madrid. Sin olvidar su etapa como presidente de honor en el equipo merengue desde 2016 hasta su muerte.

La familia de Gento ha presentado un recurso ante el Tribunal Supremo para revocar el veredicto del Juzgado de Primera Instancia número 48 de Madrid donde reconocen a España como hija legítima. La Audiencia Provincial de Madrid corroboró en una sentencia a principios de 2022 que España "tiene desde ese momento derecho a utilizar el apellido de su padre biológico y a optar por su herencia".

"Este hombre (Francisco Gento) no se ha ocupado de mí en la vida, y no ha querido saber de mí. Cuando estábamos de juicio ofreció dinero. Siempre me ha tratado como si hubiera estado fuera de su círculo. Soy la hija de Paco legalmente", defiende España, que asegura que irá adelante con el proceso legal para llevarse la parte de la herencia que le corresponde, ya que "no hay otra".

"Qué mínimo que me den lo que dice la ley"

Según España, ella quería llegar a un acuerdo sin enfrentamientos ni tonterías. "Dicen que la avaricia rompe el saco. A mí me van a dar una mínima parte de su herencia. Yo nunca he tenido el cariño, el afecto y las facilidades que han tenido ellos para estudiar, para buscarse un porvenir. Qué mínimo que me den lo que dice la ley", señala una y otra vez durante la breve charla que mantiene con este medio.

"Es bastante deprimente ver gente así. Al fin y al cabo somos familia. Es lamentable que gente con tanto poder y dineor no quiera ir por las buenas. Él me tenía que haber mantenido como hizo con sus demás hijos. Yo fui la primera", defiende. España dice estar muy segura de esto porque "el abogado dice que lo tenemos ganado, y que vayamos adelante".

España ha pasado "las de Caín" casi toda su vida. "Sigo luchando y soy cabeza de familia. Si yo hubiera tenido un apoyo y no ese abandono antes de yo naciera otro gallo me hubiera cantado", reconocía esta madre de dos hijos (Antonio de 38 años, David de 34) y una hija (Sara de 25) en otra entrevista con EL ESPAÑOL de Málaga.

España lamenta que la familia del futbolista "haya esperado a última hora para hacer este mamoneo". "Seguiremos luchando, es lo que hay. El camino se demuestra andando, y la la gente tarde o temprano demuestra de lo que está hecha. Llegaremos al final del embrollo y que dios reparte suerte", zanja la hija malagueña de Gento, que cree que "lo principal de una persona no es el dinero, sino la forma en la que se comporta, la educación". "A mí me han enseñado a respetar", se despide.

