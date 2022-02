Paqui España, la hija malagueña de Paco Gento: "Ir a juicio contra tu propio padre no se lo deseo a nadie"

Francisco Gento falleció el pasado 18 de enero con 88 años. El futbolista, apodado la Galerna del Cantábrico, fue una figura clave en el Real Madrid desde 1953 a 1971. Casi dos décadas en las que consiguió un palmarés insuperable hasta nuestros días: ha sido el único jugador en la historia del fútbol con seis Copas de Europa. El extremo izquierdo llegó a vivir días de vino, rosas y muchos éxitos.

En un momento de esplendor de su carrera, Gento aún soltero conoció a una bailaora malagueña llamada Paquita España en el Madrid de los tablaos y las salas de fiesta. Ambos mantuvieron una relación durante cinco años y fruto de su idilio nació una niña en 1959. Una sentencia le ha dado ahora la razón a la primogénita, Paquita España, y tendrá derecho a una parte de la herencia.

La madrileña criada en Málaga por sus abuelos y su tía lo ha conseguido tras años de lucha legal. En abril del año pasado, el Juzgado de Primera Instancia número 48 de la capital lo confirmó. La Audiencia Provincial de Madrid lo corroboró en 2022 en una sentencia donde afirma que "tiene desde ese momento derecho a utilizar el apellido de su padre biológico y a optar por su herencia".

Una conversación hace 25 años

La hija ya legítima de Gento intentó ponerse en contacto con él hace 25 años. "Él no quería saber nada. Le pedí ayuda económica, pero no accedió. "¿Qué es lo que piensas?", le pregunté. Él respondió: "Nada". Le dije algo y corté. Hubo gente que le informó que estaba pasando por un mal momento. No quise ir a televisión ni contactar con revistas", cuenta durante una entrevista con EL ESPAÑOL de Málaga.

La malagueña de adopción emprendió la batalla legal en el año 2000 animada por su hijo, David Murcia España. "Él se puso en contacto con el abogado Fernando Osuna. Yo me enteré después de que lo contratara. Yo no quería publicidad ni nada", reconoce. Osuna les consiguió un detective de confianza, encargado de buscar pruebas para las pruebas de ADN. Salió una coincidencia genética del 99,9.

Su madre Paca España Ñúñez murió desgraciadamente el año pasado sin saber conocido la sentencia donde la Audiencia Provincial de Madrid le daba la razón a su hija. "Ya no han podido recurrir más y soy la hija de Paco Gento. Me sentí pletórica y contenta, pero a la vez muy triste. Ir a juicio contra tu propio padre no se lo deseo a nadie", se sincera en una conversación telefónica donde no muestra resentimiento, sino pesar.

-¿La relación que mantenían era nula?

-No querido saber nada ni hasta a última hora. Ofreció dinero cuando estábamos a punto de ir a juicio.

Para España, Gento ha sido una figura paterna ausente. "No puedo decir ni que me haya regalado un chupachups. Me he sentido muy abandonada desde antes de nacer. Más aquella vez que lo pasé tan mal y le pedí ayuda. Mis abuelos y mi tía me han dado mucho cariño, pero él debería haber estado ahí", reprocha la hija del futbolista, al que le hubiera gustado preguntarle qué le hizo para que no quisiera conocerla.

Una de las cosas que quiere aclarar durante la conversación es que su madre estuvo al menos cinco años con Gento. "Tengo testigos de esto y los presenté en el juicio", aclara. Ella era bailarina de español y flamenco. "Ahí es donde se conocieron (entre juerga y actuación). Tú sabes que los artistas antes se relacionan con toreros o futbolistas", recuerda.

Una bailarina discípula de Miguel de los Reyes

Su madre nació en Málaga capital y fue la "oveja negra" de la familia. "Tuvo que luchar mucho para ser artista. Ella empezó con Miguel de los Reyes y después se fue con 15 años para Madrid. Ella actuaba en salas de fiesta", relata. Según España, "ella lo quería mucho y fue quien lo dejó cuando estaba embarazada".

"Él era muy popular y las mujeres caían a su paso. Ella se enteró. Habló con él y le dijo que ella no iba a aguantar, que ella valía mucho para que él estuviera con unas y con otras. El machismo de antiguamente. "¿Qué voy a hacer?", le decía. Me parece muy bien. Él le hizo prometer que no lo molestaría. Hoy día tienes que pagar una pensión a los niños", critica.

Cuando su madre fue a dar a luz en una clínica madrileña detrás de la Puerta del Sol, fue el hermano de Gento quien estuvo pendiente de todo. "Era muy orgullosa y tenía mucho carácter. Eso sí, le tenía cariño y estaba enamorado de él. Después no ha estado con ningún hombre. Siguió bailando. Era de esas que se te ponía en la pista y lucía ese duende propio con el que se nace", destaca.

A España le sentó muy mal el discurso de Florentino Pérez, presidente del Real Madrid, cuando falleció Gento en enero. "En el pésame que le dio habló de su familia y a mí no me mencionó. Hasta recordó a su nieta. Por mi parte tiene hasta un bisnieto", señala.

-Ha sido el futbolista con más Copas de Europa. ¿Cómo padre, qué nota le daría?

-Le daría mala nota. Para los otros habrá sido muy bueno, sus hijos tienes carreras. A mí me debería haber apoyado igual. En el fútbol ha podido ser un excelente profesional, no lo dudo, pero como padre para mí ha dejado mucho que desear.

Ahora, que ha sido reconocida, también le pertenece una parte de la herencia. "Mi abogado está hablando con el de la familia. Están colaborando y yendo por buen camino. No hay ningún enfrentamiento. Estamos intentando llegar a un acuerdo. ¿Para que vamos a litigar? Me tendrán que dar una parte de lo que pertenezca", zanja.

Al final de la charla, España se emociona. "He pasado las de Caín. Sigo luchando y soy cabeza de familia. Si yo hubiera tenido un apoyo y no ese abandono antes de yo naciera", se lamenta esta madre de dos hijos (Antonio de 38 años, David de 34) y una hija (Sara de 25).

Su madre le enseñaba fotos de Gento de hijos a brevas. Tenía un pequeño neceser de antiguo con instantáneas. "En aquella época una madre soltera con una niña no estaba bien visto. Aunque ella se movía en un ambiente más abierto (el artístico). Tuvo las narices de dejar a alguien que le podría haber dado un porvenir; y le dijo que no iba a aguantar que estuviera con unas y otras", recalca antes de afirmar lo siguiente: "Llevo siendo la hija de Paco Gento 62 años. La primogénita, la más mayor". Así lo ha dictaminado un juez.

