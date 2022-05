Cs busca en sus primarias de Málaga una lista que ayude a 'rascar' un diputado en las andaluzas del 19-J

Ciudadanos tiene por delante una de las campañas más complicadas de su corta historia como partido político. Las encuestas le otorgan una representación que se aleja mucho de la que actualmente tienen. Ahora es el momento de conformar las candidaturas a la Junta de Andalucía. Málaga es una de las provincias que cumple con los requisitos de los estatutos de los liberales: tener más de 350 afiliados.

Sevilla también cuenta con un número mayor de afiliados. En ese caso, será Marín quien encabece la lista por la provincia tras ganar el proceso interno. Hace tres años y medio, preparando las elecciones andaluzas de diciembre de 2018, todo eran alegrías. Los liberales vivían un momento dulce y su papel en Andalucía iba a volver a ser crucial. Ahora todo ha cambiado. Sevilla, Cádiz y Málaga son las tres provincias en las que puede haber representación de Cs.

El plazo de presentación de candidaturas a las primarias de los liberales en Málaga empezó este domingo a las ocho de la mañana y concluye este lunes a las ocho de la tarde. En la jornada del domingo aún no se conocía ninguna candidatura.

Fuentes del partido liberal recuerdan que "en Málaga es tradición que haya más de dos candidatos a las primarias". Lo que sí parece claro para la militancia es que repita Teresa Pardo, actual portavoz parlamentaria de Cs.

Estas fuentes también indican que "en este partido siempre hay puertas abiertas a las sorpresas". Es decir, no cierran la posibilidad a que pueda aparecer en contienda un candidato inesperado que aúne el favor de los militantes. "Las primarias son muy puras, no sabemos quién se va a presentar, por eso aún no sabemos qué puede pasar".

En julio de 2018, Javier Imbroda, recientemente fallecido, anunció que se presentaba a las primarias. No estuvo él solo, pero sí arrasó. Imbroda se llevó el 65% de los votos. Emilio Utrabo un 33% y David Miguel Santos el 2% restante.

Condiciones

Según los estatutos de la formación liberal, "son electores todos los afiliados adscritos a cualquier agrupación dentro de la provincia de Málaga, que estén al corriente de sus obligaciones económicas, que no estén sancionados y cuya antigüedad supere los 6 meses". En 2018 eran casi 1.200, ahora el número se antoja ciertamente inferior.

Por otro lado, "son elegibles aquellos afiliados que estén al corriente de sus obligaciones económicas, que no estén sancionados y que cuenten con una antigüedad mínima de 9 meses".

La convocatoria interna hace, además, un llamamiento en positivo: "Este partido sois vosotros, todos los afiliados, y ahora está en vuestras manos decidir qué candidato dará voz a los liberales de Málaga".

El 4 de mayo se conocerá al candidato que abrirá la lista por la provincia donde los liberales esperan conseguir representación. La campaña se extenderá hasta las 7 horas del 4 de mayo, pudiendo votar, de manera telemática, desde las 8 hasta las 20 horas del mismo día.

