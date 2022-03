De la precursora del golf en Andalucía a la torera María Salomé: mujeres que hicieron historia en Málaga

El golf se ha convertido en uno de los principales reclamos de la Costa del Sol en la actualidad. Beatriz de Battenberg, hija pequeña de la reina Victoria de Inglaterra y pariente directa de la familia real española, fue la precursora del deporte en Málaga. La princesa apoyó decididamente a un grupo de promotores locales y contrató a un arquitecto inglés para diseñar el primer campo de golf en la provincia (el parador).

Ella será una de las protagonistas de las dos rutas teatralizadas que organiza el Ayuntamiento este lunes y martes con motivo del Día de la Mujer. Los paseos tienen como objetivo recuperar la memoria de brillantes féminas asociadas al ámbito de La Malagueta como Margaret Noble, impulsora del Hospital Noble; la escritora Gamel Woolsey; la novillera María Salomé Rodríguez La Reverte; y la propia Beatriz.

"Son mujeres muy variadas, y de diversos orígenes y estratos sociales. Queremos ofrecer una galería representativa. El hilo conductor será el ámbito urbano", explica Víctor Heredia, asesor histórico de las rutas. El público conocerá la historia de grandes mujeres mientras visita la plaza de toros de La Malagueta, la fuente de las Tres Gracias, el Hospital Noble, el Palacio de la Tinta, el hotel Miramar, el Cementerio Inglés y el edificio de viviendas modernistas Desfile del Amor.

Entre las biografías más desconocidas reveladas durante el paseo está la de María Salomé Rodríguez, apodada en el ruedo como La Reverte. Esta mujer, nacida en el pueblo almeriense de Senés, quiso torear de forma seria y aspirar a ser una primera figura. "Comenzó su carrera a finales del siglo XIX. Entonces encuentra muchos obstáculos, ya que la figura de torera era motivo de burla y aquello era visto como un espectáculo casi cómico", reconoce el historiador.

Caso de transexualidad

La Reverte llegó a estrenarse en La Malagueta en los primeros compases de 1900 (está documentado). "Es una historia fascinante llena de incógnitas. Realmente no sabemos si fue un hombre o una mujer. Quizá hablamos de un caso de transexualidad. En un momento dado dice que es un hombre y pierde el atractivo. En esa época una mujer torera vestida con traje de luces era exótico", relata.

La novillera abandonó el toreo y muchos años después trabajó como vigilante de una mina en Jaén, esta vez transformada en hombre. "No sé si hablar de él o ella. Dejamos esa incógnita abierta", zanja el profesor de la Universidad de Málaga mientras habla de un mundo "muy machista" (el del toreo) donde las mujeres lo han tenido siempre muy complicado.

El público asistente también descubrirá otros nombres olvidados de la historia local como la de Elena León Gaitán, patrona de barcas típicas malagueñas, o la de Francisca Sánchez, pareja del poeta Rubén Darío al pasar delante de la casa donde vivieron en Málaga. La princesa Paca fue el gran amor en vida del poeta nicaragüense, incluso le inspiró sus Cantos de Vida y Esperanza.

La mujer objeto

Una de las protagonistas de la ruta no se corresponde con una personal real, sino con una imagen de la fuente de las Tres Gracias. "Lo que pretendemos con ello es hablar del uso de la imagen de las mujeres cuando son tratadas como una mera idealización, algo muy habitual es los monumentos públicos donde la mujer aparece retratada como objeto y se le niega el valor por sí misma", reprocha.

La fuente, instalada en la Plaza del general Torrijos, ha sido recientemente restaurada. Será la primera parada de la interesante ruta teatralizada. "Se trata de un elemento importante del patrimonio urbano malagueño. Ha cumplido 140 años. No deja de ser una mujer que representa un río. Tiene un lenguaje simbólico y debemos hablar de ello", insiste el historiador.

Las rutas guiadas contemplan un monólogo a cargo de actrices que interpretan cada uno de los personajes seleccionados de La Malagueta. El punto de salida de las rutas será la puerta del Museo del Patrimonio Municipal. Cada una comenzará a las 18:00 (este lunes y martes) y tendrán una duración de 90 minutos. Los grupos serán de 25 personas y los interesados podrán inscribirse forma gratuita en este enlace.

La iniciativa pública privada cuenta con más antecedentes en la ciudad. Una actividad similar, Mujeres en la Alameda, se celebró justo antes del inicio de la pandemia; y en julio de 2020 organizaron este mismo paseo dedicado a mujeres relacionadas con la Malagueta.

Otra de las mujeres homenajeadas será Margaret, una de las impulsoras del Hospital Noble de Málaga e hija del médico británico Joseph Noble. "Él muere y son sus hijas las que retoman la idea de construir un hospital ubicado en La Malagueta, sobre las aguas del Puerto, para marineros y vecinos del barrio", subraya.

Margaret costearía con su patrimonio familiar aquel edificio de estilo inglés, que ya en 1870 tenía placas en bilingüe (español, inglés) y sentaría un precedente. "Ella se encargó de homenajear a su padre a través del hospital, y contó con la colaboración de las autoridades locales, que cedieron el terreno", detalla.

La embajadora del golf

Una imagen de Beatriz de Ba. George Charles Beresford

La citada Beatriz de Battenberg, madre de la reina Victoria Eugenia de España (la mujer de Alfonso XIII), sentó las bases de lo que hoy es la Costa del golf. "Cuando en 1926 se inaugura el Príncipe de Asturias, actual Gran Hotel Miramar, ella viene a la ciudad para pasar las temporadas de invierno. Málaga entonces un centro turístico de invierno de primer orden", afirma el historiador.

Esa es, a su juicio, "una prueba del interés turístico que ya tiene Málaga para las élites". "Ella va a jugar un papel destaca en la introducción del golf en Málaga. Hay un núcleo de promotores locales que quieren introducir el deporte y ella les ayuda. Fue algo así como una embajadora. Era aficionada y conocía el deporte", subraya.

Otra de las protagonistas de la ruta será la escritora Gamel Woolsey. Nacida en el sur profundo de los Estados Unidos, la autora se convirtió en el sostén emocional de Gerald Brenan, "fascinado por su belleza y elegancia fantasmagóricas, sus modales sureños y su talento para el verso", aseguran José Luis Cabrera y Carlos G. Pranger en el libro Excéntricos en la Costa del Sol.

Entre sus poemarios más destacados está Search for Demeter, El otro reino de la muerte y One way of love donde se queja de la falta de libertad de las compañeras de su generación. La autora supo narrar como nadie la Guerra Civil en Málaga en llamas, un relato de su experiencia en el terrible conflicto que les sorprendió a ella y a su marido en su casa de Churriana, y ejerció de magnífica anfitriona en su vivienda cuando la Costa del Sol vivía sus años dorados. Mujeres necesarias, cuyas historias han pasado sido injustamente olvidadas y que ahora son contadas de viva voz.

