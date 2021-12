Mariela Checa, nueva decana de los psicólogos: "Modificaremos los estatutos para que nadie se perpetúe"

La malagueña Mariela Checa ha sido elegida como nueva decana del Ilustre Colegio Oficial de Psicología de Andalucía Oriental (COPAO). Tras un proceso plagado de denuncias, acusaciones de mal uso de los medios propios e, incluso, irregularidades en la convocatoria electoral, esta psicóloga malagueña ha conseguido su objetivo: relevar a Manuel Mariano Vera tras treinta años al frente del colegio.

Las elecciones, celebradas el pasado día 16 de diciembre, arrojaron un resultado contundente a su favor: 488 votos frente a los 337 de la junta saliente. En este sentido, desde la candidatura encabezada por Checa señalan que el desglose por provincias es "interesante".

Así, en Málaga los votos a favor de Checa (225) multiplicaron por más de diez los recibidos por Vera (25). En Almería (98 Checa frente a 27 de Vera) y en Jaén (46 frente a 29) el resultado fue menos abultado. La única provincia en la que ganó Vera es en la que el decano saliente trabaja: Granada. Allí Checa consiguió 119 frente a los 260 de Vera, "pero porque mezclaron el voto por correo. En el presencial también ganamos". Aún así, las sospechas de la candidatura de Checa sobre una posible adulteración del resultado se mantienen a pesar de su victoria: "Hubo 80 votos nulos, mucho de ellos de votos dobles", lo que achacan a irregularidades en el voto por correo.

La nueva decana -aún pendiente de recibir la proclamación oficial- atiende a EL ESPAÑOL de Málaga tras su victoria.

Enhorabuena, ¿cree que ha sido un resultado justo?

Aunque hemos ganado por más de 150 votos de diferencia, creo no es un resultado real. Ya lo hemos avisado y lo hemos ido explicando durante los últimos meses. Creo que el voto por correo no ha sido real. Lo importante es que los colegiados han hablado alto y claro: quería un cambio sí o sí.

¿Le ha felicitado su rival, Manuel Mariano Vera?

Mariano estuvo durante la noche electoral en su despacho en la sede de Granada y sólo bajo en dos momentos: el primero cuando consideró que su asesor había metido la pata sobre el voto por correo. Llegó y lo sacó de la sala. Creemos que para reprocharle su actuación, porque no le favorecía la interpretación del reglamento de voto por correo. Bajó una segunda vez para felicitarme de forma educada y fría

Ha sido un proceso duro y con muchas acusaciones, ¿se arrepiente de alguna acción de campaña?

La campaña y todo el proceso han sido muy duro, efectivamente. Hemos tenido la dificultad para obtener información del COPAO, había una junta electoral dependiente y absolutamente parcial. Nos hemos encontrado con obstáculos de todo tipo, incluso insultos y malas artes en diferentes momentos.

Ha sido difícil centrarnos en nuestras propuestas, cuando teníamos que atender y hacer visibles unas irregularidades clarísimas. Es un gesto de transparencia que debíamos a nuestros compañeros.

¿Cree que la campaña y el proceso electoral han sido justos? En caso de que crea que no, ¿cuál hubiera sido el resultado si lo hubiera sido?

No, el proceso no ha sido justo. Pero lo importante es que los compañeros han despertado y, a pesar de todo, hemos conseguido el cambio. Si todo hubiera sido regular y justo, como he indicado anteriormente, el resultado habría sido más abultado.

¿Cuándo toma posesión y, sobre todo, cuándo empezará a trabajar por el colegio?

La misma madrugada del viernes, cuando terminó el proceso en torno a las 4 de la mañana, la junta electoral me informó de que el lunes, como muy tarde, me mandarían la proclamación. Sin embargo, todavía no la he recibido.

Una vez que eso ocurra, habrá que poner en marcha los traspasos de las diferentes cuestiones relacionadas con la contabilidad, la fiscalidad y la administración del colegio. Eso llevará su tiempo, pero estamos deseando poner en marcha el sistema de gestión que hemos propuesto en la campaña.

¿Qué acciones y comportamientos considera que deben cambiar en el día a día del COPAO? ¿Cómo lo hará?

En primer lugar, debemos ir hacia una gestión territorial diferente. En cada sede habrá independencia administrativa y de gestión para los colegiados. La gestión central estará en Málaga en estos momentos, pero cada sede tiene un vicedecanato y una secretaría para acelerar, facilitar y priorizar atención a los colegiados.

Una vez que todo esté organizado, el siguiente paso será modificar los estatutos. Hemos insistido mucho en esto y por eso nunca nadie más podrá perpetuarse más de treinta años en el poder.

¿Cree que hay algún compañero de la anterior directiva que pueda continuar en puestos de dirección?

No creo que nadie de la junta saliente sea afín a nuestra filosofía de trabajo, sinceramente. Es cierto que sí hay algunos compañeros de los que dimitieron en la última época que sí nos gustaría recuperar.

Otra de las prioridades es conocer a fondo cuál es el trabajo que realiza y debe realizar cada vocalía y cada sección. Hay que mejorar y buscar los avances que hacer. De cualquier modo, todo irá tomando forma poco a poco.

¿Qué papel jugará Málaga en la nueva composición del COPAO?

Málaga es la sede con el mayor número de colegiados y, como corresponde, será la que soporte a la junta de gobierno. Pero, como he indicado anteriormente, con la propuesta de gestión territorial, va a haber una mejor organización de cara a los colegiados y colegiadas.

Estamos muy contentos e ilusionados por este cambio. Ahora afrontamos este proyecto con gran responsabilidad y consciencia. Representaré a mis compañeros y a la profesión con todas mis fuerzas y herramientas, para que la psicología tenga el lugar que merece en nuestra sociedad.

Sigue los temas que te interesan