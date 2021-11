Psicólogos andaluces denuncian el mal uso de los medios oficiales del colegio con fines electorales

Se acercan las elecciones del Ilustre Colegio Oficial de Psicólogos de Andalucía Oriental (COPAO) previstas para el 16 de diciembre. Una fecha inédita en las tres últimas décadas en las que sólo ha liderado la institución Manuel Mariano Vera. Ahora, la psicóloga malagueña Mariela Checa espera, por lo menos, concurrir en igualdad de condiciones a las elecciones. Aunque se está encontrando con obstáculos que no esperaba. Al problema de no contar aún con el censo se une que desde las redes sociales oficiales del COPAO se están publicando mensajes de apoyo al actual decano.

La pasada semana se pudo ver en las historias de Facebook de la página oficial el anuncio de que Vera estaría en una entrevista en una radio local de Granada. Se le presentaba no como decano, sino como "candidato a decano por Unamos la Psicología". Desde la candidatura de Checa han tratado de conseguir explicaciones o que se le publicaran informaciones de su candidatura Cambiamos contigo. No ha tenido éxito. De este modo, los aspirantes al decanato denuncian el uso partidista de las redes sociales del colegio: "Nosotros hemos llamado para preguntar el formato en el que podemos enviar nuestras publicaciones, pero nos dijeron que no tenían ni idea, que ya nos contestarían", afirma Checa. Hace una semana de la consulta y siguen sin respuesta.

Así, desde Cambiamos contigo han identificado otras irregularidades, como que una de las vocales de la actual junta directiva utilice el censo que aún no le han facilitado a su candidatura. Manuela Ruiz, coordinadora en Málaga de la sección de psicología clínica, enviaba un correo electrónico a compañeros de colegio en el que enviaba el programa electoral de Vera.

Captura de pantalla de la historia de Facebook de la página oficial del COPAO.

"Ese correo le ha llegado a muchos colegiados, y nosotros nos preguntamos que cómo es posible, si el censo no se facilita a las candidaturas hasta 25 días antes de las elecciones, que es lo que nos dijeron", insisten desde la candidatura de Checa. Así, hay colegiados que sospechan de que se estén realizando estas comunicaciones para contar con una ventaja en las próximas elecciones.

Por último, la candidatura de Checa denuncia también irregularidades en el voto por correo. "Desde el COPAO se nos han dado 300 sobres con 300 papeletas sólo de nuestra candidatura; y a la otra candidatura, igual", afirman. "Si a un compañero le llega sólo una papeleta, se está condicionando su voto: todos tendrían que tener las dos papeletas".

Desde la candidatura alternativa critican que "se trata de una vulneración del derecho constitucional del secreto de sufragio". Este jueves aún no habían rectificado desde el colegio, que dirige el candidato a la reelección Manuel Mariano Vera, este "error".

