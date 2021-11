Psicólogos de Andalucía Oriental denuncian desigualdad de condiciones en el proceso electoral

Las elecciones del Ilustre Colegio Oficial de Psicólogos de Andalucía Oriental (COPAO) están en marcha. Aunque el proceso ha comenzado desde la candidatura alternativa a Manuel Mariano Vera, siguen denunciando un trato desigual por parte de la comisión electoral, formada por miembros de la junta que Vera lleva dirigiendo más de 30 años. "No nos dan acceso al censo para poder hacer campaña", indica Mariela Checa, la candidata a decana.

El artículo 46 de los estatutos del COPAO refleja lo siguiente: "(...) La Junta de Gobierno facilitará, de acuerdo con los medios de que disponga el Colegio, la propaganda de los candidatos en condiciones de igualdad, y en todo caso. en estricto respeto a lo que al efecto disponga la legislación sobre protección de datos". En este sentido, los datos básicos de contacto en el contexto colegial no son datos sensibles y han de ser compartidos.

Este fin de semana, desde la candidatura de Mariela Checa se ponían en contacto con Torcuato Recover, asesor legal del COPAO, para conocer los motivos por los que no se les había hecho llegar el censo toda vez que la candidatura había sido proclamada. "Te llegará la contestación por escrito, no te voy a decir nada por teléfono para que me lo discutas pudiendo valorarlo por escrito", le afirmó Recover a Checa. La candidata a decana critica que "es el asesor legal de Vera, no de todos los colegiados", en referencia a las trabas en la comunicación.

"La otra candidatura lleva varios días enviando correos a los colegiados, pero a mí no me facilitan el censo", afirma Checa. En respuesta a un escrito de Checa, Manuel Mariano Vera le indica que, según el artículo 44 de los estatutos, "aún habrán de adicionarse las personas que, reuniendo los requisitos precisos, se incorporen al Colegio hasta 25 días antes del establecido para la celebración de las elecciones".

Efectivamente, dicho artículo establece que los electores tengan la condición de colegiado hasta 25 días antes de la celebración de las elecciones, fijadas para el 16 de diciembre. Sin embargo, ¿por qué hay colegiados que están recibiendo propaganda electoral? Ante esa cuestión, Recover avisó a Checa: "Espero que eso no esté ocurriendo", puesto que se trataría de una vulneración del derecho a la igualdad de condiciones que regulan las reglas del COPAO.

El pasado día 3 de noviembre, Checa recibió contestación del secretario del COPAO, Manuel Vilches, tras la presentación del informe del Defensor del Pueblo Andaluz. En ese informe, el árbitro regional presentaba sus dudas ante la pertinencia de la composición de la junta electoral, forma íntegramente por miembros de la junta de gobierno del colegio que preside Vera, que se presenta a la reelección.

La contestación de Vilches, en nombre del COPAO, confirmaba que, a pesar de las críticas del órgano andaluz, el proceso se regirá por los estatutos vigentes.

