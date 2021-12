Los hermanos Ortigosa y cómo convertirse en un referente musical en la Navidad malagueña

Ortigosa es un dueto conformado por dos hermanos rinconeros, Lolo y Emilio y, en cada Navidad, al igual que durante las fechas de El Rocío, no les falta 'sarao' en el que estar presentes. El dúo del Rincón de la Victoria se ha convertido en todo un referente en la Navidad malagueña gracias a sus espectáculos de villancicos.

Hace menos de un año que lanzaron su tercer trabajo discográfico, titulado 'Dame esa luz', en medio de una pandemia que para ellos, al igual que para la cultura en general, "ha sido muy dura y complicada".

El dúo musical inició este vínculo con la Navidad en 2016. Aquel año sacaron un villancico titulado 'Esto es la Navidad' y gracias a él descubrieron que entre sus seguidores había un sector del público que quería escuchar villancicos y que querían oír a ambos cantándole a la Navidad.

Desde entonces, cada Navidad lanzan un espectáculo navideño en mayor o menor medida en función del avance de la pandemia. Este año, la gira 'La Navidad junto a ti' comenzóel 28 de noviembre en el Rincón de la Victoria y reconocen estar "muy contentos" con el abrazo que les ha devuelto su público. "No hemos parado desde que arrancamos este año pese a lo que tenemos encima, que ya no lo quiero ni mencionar. No nos está faltando el trabajo y no podemos estar más agradecidos", cuenta Emilio a este periódico.

En el espectáculo, de 90 minutos de duración aproximadamente, todos aquellos que acudan verán la Navidad desde el prisma de los hermanos Ortigosa. Vivirán una experiencia flamenca en la que podrán escuchar letras de villancicos propios y letras clásicas, en una velada en la que no faltará la alegría y el espíritu navideño.

"Nosotros siempre hemos vivido la Navidad en familia y con muchos amigos. En nuestra casa la Nochebuena es sagrada. Solemos cenar en familia y después nos vamos con los amigos a cantar los típicos villancicos y villancicos rocieros", prosigue Emilio, que comenzó a cantar con su hermano Lolo gracias a seguir los pasos de su familia, que formaba parte de un coro rociero.

Han pasado por una amplia lista de ciudades, donde se incluye Madrid, a lo largo de este mes. De momento, les quedan aún citas en Almuñécar, mañana 22, en Alcaucín, el próximo 26 de diciembre y el 27 de este mes, en Nerja.

Tras tantos conciertos, reconocen que depende del año "quedan más o menos ganas de cantar villancicos". "Pese a todo siempre caen algunos tras la cena", puntualiza Emilio. Este año han lanzado el villancico que da nombre a su gira, 'La Navidad junto a ti', con letra y música del compositor y carnavalero malagueño Alberto Zumaquero.

La promoción

Cuando uno camina por calle San Juan en horario comercial, puede escuchar por los altavoces instalados por el Ayuntamiento de Málaga villancicos para crear ambiente navideño y fomentar la compra en el comercio local. Entre ellos, los de los hermanos Ortigosa.

"Nos enteramos por unos amigos y alucinamos. Me encanta que el Ayuntamiento haya apostado por cantantes y autores malagueños. Eso siempre es motivo de celebración y no podemos estar más agradecidos, porque al final es una vía de promoción muy buena en este camino tan difícil que es la música", comenta Emilio.

Un camino muy difícil que emprenden con valía y esfuerzo y sin representantes ni discográficas. "Dedicarnos a la música por sí sola es muy difícil. Nosotros somos comerciales y compaginamos la música con nuestro trabajo. Al final aplicamos una profesión a la otra y de esta forma llevamos ya unos años haciendo la música que queremos de la forma que vemos más correcta", explica.

"Nosotros somos 'autotodo'", bromea Emilio, que se encarga incluso de hacer la cartelería para promocionar sus conciertos. Se consideran unos 'Juan Palomo' de la música. Al 2022 le piden mucha ilusión y "un año repleto de trabajo y un resurgir de la música y los eventos". Además, no descartan ir lanzando sencillos con sus respectivos videoclips poco a poco.

Si pudieran pedir un deseo a los Reyes Magos, sería que "la música no estuviera a la cola de todos los gremios y se valore mucho más al mundo artístico". "Nosotros tenemos dos trabajos que compaginamos, pero otros se dedican solo a la música y nos consta de cerca, con personas que trabajan en nuestro equipo, que lo están pasando muy mal. Ojalá pronto se solucione del todo esto y volvamos a lo de siempre", concluye.

Sigue los temas que te interesan