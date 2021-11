Málaga 'alumbra' la Navidad: así es el impresionante espectáculo de luces y sonido en calle Larios

El frío ha aterrizado en la provincia el mismo fin de semana que arranca oficialmente la Navidad en Málaga. Cientos de personas, ataviados con bufanda y gruesos abrigos, no han querido perderse este viernes el impresionante espectáculo de luces y sonidos en la calle Larios tras la inauguración del tradicional encendido. El Bosque de Navidad da la bienvenida de nuevo a la insigne vía mientras suenan de fondo conocidos villancicos.

Mientras el alcalde Vigo, Abel Caballero, insiste en vender la Navidad de la ciudad gallega como la más impresionante de España, Málaga se resiste a ceder ese trono. La capital de la Costa del Sol se confirma de nuevo como la gran atracción turística Andalucía en estas fiestas. La calle Larios ha recuperado los espectáculos de luz y sonido que han hecho situarla entre las ciudades europeas preferidas para visitar en estas fechas.

La famosa periodista y presentadora María Casado ha sido la encargada de darle al botón del encendido del alumbrado pasadas las 19:00. La malagueña de adopción viene a seguir la estela dejada en 2019, antes del inicio de la pandemia, por su 'socio' y amigo Antonio Banderas. Quizá lo más relevante de este año es que los turistas nacionales y extranjeros pueden volver a pasear por un centro lleno de atractivas luces y con villancicos de fondo.

Casado ha declarado en el encendido: "Está era la Málaga que ni había visto y que me moría de ganas por ver. Esta noche estoy como una niña chica en la noche de Reyes. Es un día muy especial para mí y para vosotros también. Me hacéis sentir como una malagueña más".

La periodista ha destacado que en muy poco tiempo ha disfrutado mucho de Málaga: "He soñado aquí en grande, he paseado a mi amor en la calle, me he comido mi espetito frente al mar, para mí el café ya no es café es nube. Vivo en pantalón corto once meses y medio al año. Me habéis contagiado una mijita de guasa... y he dado las gracias a la Esperanza y al Cautivo".

Aspecto de Calle Larios este viernes durante el encendido de la iluminación navideña. Isabel Vargas

Al grito de "boquerona" por parte de los asistentes, Casado ha concluido: "Aquí pienso quedarme para seguir soñando. No podría estar aquí sin mi malagueño saleroso y favorito Antonio Banderas: No me equivoqué".

En Larios se mantiene la apuesta por El Bosque de Navidad, que durante 40 días volverá a ser el epicentro de la Navidad en la provincia. Está compuesto 22 arcos de tipo ojival de 11 metros entre ejes y de 12,8 metros de altura. La iluminación de los mismos dispone de 1.000 cordones de led de 12 metros con 180 puntos de luz.

Entre las novedades de este año destaca el controvertido videomapping en la torre mocha de la Catedral y la nueva iluminación la Alameda, la plaza de La Marina, el Parque o calle San Juan. Esta vía lucirá el llamado Salón de Arañas, que contará con 24 lámparas barrocas de gran formato y 12 bombillas cálidas por lámpara; y el segundo, el Jardín Encantado, que incluye una performance bucólica recordando un cielo vegetal iluminado.

En cuanto a la música que suena en cada uno de los pases, hay cuatro temas interpretados por la Orquesta Filarmónica de Málaga (Jingle Bells, Campana sobre Campana, Gatatumba y Una pandereta suena), a los que se suman el All I Want for Chirstmas is you, de Mariah Carey; el En Navidad, de Javián, Álex, David Bustamante y Academia OT con Rosanna, y el Never back down de Two Step from Hell.

La empresa andaluza Iluminaciones Ximénez ha vuelto este año a decorar las calles de Málaga en Navidad con sus luces. El Ayuntamiento adjudicó el contrato a la firma cordobesa, que provee a la ciudad del suministro de elementos decorativos luminosos por un importe más de 3,5 millones de euros. El acuerdo entre el Consistorio e Iluminaciones Ximénez tendrá una duración de tres años y contempla hasta 20 unidades decorativas diferentes.

Además, obtuvo la máxima puntuación por haber ofertado hasta cuatro sistemas de perfeccionamiento innovador aplicados al aislamiento eléctrico de las estructuras que soportan los elementos decorativos luminosos. E igualmente, presentó hasta 10 equipos para poder desarrollar el proyecto artístico tales como máquina de impresión digital, de grabado y corte láser, de doblado de perfiles por control numérico, entre otras.

Sigue los temas que te interesan