De pisos con 14 habitaciones a cuartos de 7 metros: los 10 anuncios más precarios de alquileres en Madrid

Las claves

Las claves Generado con IA El mercado de alquiler en Madrid ofrece habitaciones de menos de 10 m² por más de 400 euros mensuales, incluso en pisos compartidos con hasta 14 inquilinos. Anuncios destacan elementos básicos como internet, lavadora o ventanas como si fueran lujos, debido a la escasez de opciones asequibles. Las restricciones de convivencia, como la prohibición de visitas o el acceso limitado a zonas comunes, son frecuentes en muchos de estos alquileres. La ubicación céntrica y la cercanía al transporte público se usan como principales argumentos de venta, pese a las condiciones precarias de los espacios ofrecidos.

Encontrar una habitación asequible en Madrid se ha convertido en una tarea cada vez más complicada. La subida de los precios del alquiler y la alta demanda han disparado el coste incluso en los espacios más pequeños.

Compartir piso ya no garantiza pagar poco por habitaciones de menos de diez metros cuadrados, viviendas con hasta 14 inquilinos o pisos con normas de convivencia estrictas son parte de la oferta habitual en los portales inmobiliarios.

Desde Lavapiés a Chamberí, pasando por Sol y Vallecas, estos son algunos de los anuncios de habitaciones en pisos compartidos más llamativos encontrado en Idealista:

1. Calle de la Encomienda

El anuncio vende una "acogedora habitación exterior estilo vintage" en pleno Lavapiés, aunque las fotos muestran un espacio diminuto en el que prácticamente la cama se come toda la estancia.

El propietario insiste en que el sofá cama "no es un colchón en el suelo" y presume incluso de que el nórdico costó 2.000 euros, como si eso justificara pagar 400 euros más gastos por dormir en una buhardilla compartida.

También destaca la presión del agua de la ducha y el aire acondicionado como grandes atractivos del piso.

La descripción se extiende durante párrafos hablando del ambiente internacional del barrio, comparándolo con el Soho o Camden, mientras que intenta vender la convivencia como una experiencia multicultural.

Anuncio de Idealista

2. Calle Zaragoza

A pocos metros de la Plaza Mayor, esta habitación de 410 euros se anuncia como ideal para chicas y chicos de entre 22 y 33 años en un ambiente "LGBT friendly".

La habitación es pequeña pero el anuncio intenta compensarlo destacando que tiene ascensor, calefacción eléctrica y cocina equipada, algo que a estas alturas se vende casi como un lujo en Madrid.

La sensación general es la de pagar la ubicación por encima de cualquier otra cosa. Vivir cerca de Sol se ha convertido en una especie de peaje inmobiliario donde una habitación normal, sin anda destacable, supera ya los 400 euros mensuales.

Lo más llamativo es cómo elementos completamente básicos - internet, lavadora o nevera - aparecen descritos como si fueran prestaciones premium.

Anuncio de Idealista

3. Calle Bravo Murillo

Este anuncio resume el concepto de "convivencia extrema": cinco habitaciones dentro de un bajo interior de 90 metros cuadrados donde, según la descripción, "abunda el silencio" y "no suelen tener visitas".

Más que una ventaja, el texto parece casi un aviso para cualquiera que pretenda tener vida social. La habitación cuesta 420 euros y apenas tiene 10 metros cuadrados.

La habitación de una litera es una de cinco, el piso tiene dos baños y deja claro que el objetivo es maximizar el espacio disponible.

Captura de pantalla 2026-05-28 160733.png

4. Plaza de Lavapiés

Esta habitación ubicada en plena Plaza de Lavapiés cuesta 430 euros al mes con gastos incluidos. La habitación tiene la cama en altura para dejar espacio para un escritorio pequeño.

La vivienda se presenta como un apartamento "armonioso" y muy céntrico, rodeado de comercios y transporte público. Aunque el espacio es pequeño, la ubicación se vende como el factor diferencial.

Anuncio de Idealista

5. Calle Carretas

Aunque en las fotografías no parece evidente, la habitación anunciada por 445 euros está planteada para dos personas. El piso tiene cuatro habitaciones y un baño.

La descripción parece la de una cadena de alquiler masivo. La empresa presume de gestionar 460 habitaciones entre Madrid, Toledo, Guadalajara y Málaga.

Anuncio de Idealista

6. Calle del Divino Pastor

Siete metros cuadrados por 450 euros al mes. Esa es la carta de presentación de esta habitación que está entre San Bernardo y Tribunal.

Siete metros cuadrados apenas dejan espacio para algo más que una cama y un pequeño escritorio.

La descripción intenta compensarlo destacando supermercados, restaurantes y buena conexión en metro.

Anuncio de Idealista

7. Calle de Villaamil

Esta habitación en Berruguete se alquila por 450 euros y el anuncio especifica varias normas de convivencia. Entre ellas, que no se permiten visitas y que la limpieza de la vivienda se organiza por turnos.

Además, el propietario aclara que "solo se alquila la habitación", casi como si quisiera dejar claro que el resto de la casa no forma parte del espacio que puede usar el inquilino.

Anuncio de Idealista

8. Calle de Vallehermoso

En Chamberí, una habitación interior de apenas ocho metros cuadrados alcanza ya los 470 euros mensuales. El piso tiene ocho habitaciones y solo dos baños.

Es un modelo cada más común en Madrid: pisos grandes divididos al máximo para aumentar rentabilidad.

Ocho habitaciones en 130 metros cuadrados convierten la convivencia en una especie de microcomunidad donde compartir baño puede implicar coordinarse con media planta cada mañana.

Anuncio de Idealista

9. Calle del Puerto de Canfranc

La habitación de 500 euros mensuales está en un piso de 14 habitaciones en Puente de Vallecas.

El anuncio intenta darle apariencia de residencia premium para estudiantes: coworking, enchufes USB, limpieza semanal, frigorífico individual y hasta "ambiente multicultural enriquecedor".

Capturas de pantalla de fotos del anuncio y el plano de la casa

Detrás de todas esas palabras, aparece una realidad difícil de ignorar: convertir un piso en una especie de colmena habitacional donde conviven hasta 14 personas.

El propietario vende "privacidad" gracias a armarios con llave y espacios individualizados, pero el anuncio termina pareciendo más una residencia universitaria improvisada que una vivienda pensada realmente para vivir.

10. Calle Antonio López

Por 440 euros más gastos, el anuncio ofrece una cama individual, armario con espejo y suelo de parquet en un piso solo para chicas cerca de Marqués de Vadillo.

Anuncio de Idealista

La descripción destaca que está recién pintada y que tiene buena ventilación gracias a una ventana.

La habitación representa cómo la normalidad se ha convertido en lujo en el mercado madrileño: una estancia básica ya supera los 400 euros mensuales incluso fuera del centro más turístico de la capital.