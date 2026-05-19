Cortes de más de dos horas en las líneas 2 y 5 de Metro: 13 estaciones afectadas por un escape de gas en Ventas

Las claves

Las claves Generado con IA Un escape de gas en la estación de Ventas ha provocado cortes de más de dos horas en las líneas 2 y 5 del Metro de Madrid. El incidente afecta a 13 estaciones: entre Alsacia y Retiro en la Línea 2, y entre Quintana y Núñez de Balboa en la Línea 5, en ambos sentidos. La rotura se produjo durante las obras de modernización y accesibilidad de la estación, en las que se están instalando cinco ascensores y renovando el vestíbulo. Bomberos y Samur acudieron de forma preventiva, pero no se han registrado heridos por el escape de gas.

Mañana complicada la de este martes en el Metro de Madrid a la altura de Ventas. En concreto, una rotura de una tubería de gas en dicha estación ha provocado cortes en las líneas 2 y 5 del suburbano madrileño.

Fuentes de Metro de Madrid confirman que la previsión de estos cortes es de dos horas. Esta situación se ha dado en el marco de las obras que el suburbano está llevando a cabo para modernizar la estación de Ventas.

La incidencia se ha producido sobre las 10.00 horas, cuando en el transcurso de modernización y accesibilidad de la centenaria estación de Ventas "se ha picado una tubería de gas", por lo que "por precaución" se ha decidido interrumpir el servicio, según han informado a Europa Press fuentes del suburbano.

En concreto, el corte en la Línea 2 de Metro (Las Rosas-Cuatro Caminos) se ha producido entre las estaciones de Alsacia y Retiro, en ambos sentidos. Por su lado, en la Línea 5 (Alameda de Osuna-Casa de Campo), la interrupción se ha producido entre las estaciones de Quintana y Núñez de Balboa, también en ambos sentidos.

Personal de Metro de Madrid se ha personado en el lugar y trabaja para solucionar el incidente lo antes posible, han apuntado desde la compañía metropolitana.

🔴 Continúa la circulación interrumpida en L5 por causas técnicas, el tramo pasa a ser entre las estaciones de El Capricho y Gran Vía, en ambos sentidos. — Metro de Madrid (@metro_madrid) May 19, 2026

Un portavoz de Emergencias Madrid informa que, hasta el lugar, se han desplazado cuatro dotaciones de bomberos de manera preventiva, que están ventilando la zona y realizando mediciones para asegurarla.

Las citadas fuentes indican que Samur también se encuentra en preventivo, ya que no hay heridos por este escape de gas.

Las obras en Ventas

El suburbano está acometiendo obras en la estación de Metro de Ventas para la implantación de cinco ascensores y la renovación integral del antiguo vestíbulo, cerrado desde 1970.

Con una inversión superior a los 19 millones de euros, el proyecto incluye la colocación de cinco ascensores, así como la creación de nuevos pasillos, accesos y un vestíbulo. Una vez terminada la restauración, el nuevo vestíbulo entrará a formar parte del circuito de los Museos del suburbano que incluye la Nave de Motores de Pacífico, el museo de los Caños del Peral, la de Chamberí, la exposición de trenes clásicos de Chamartín o el antiguo vestíbulo de Pacífico.