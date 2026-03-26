Daniel Rojas, electricista autónomo: "En un día facturo 1.562 €, pero tras quitar gastos e impuestos me quedan 209 €"

Las claves nuevo Generado con IA Daniel Rojas, electricista autónomo, explica en redes sociales cuánto gana realmente en un día de trabajo. En una jornada facturó 1.562 €, pero tras restar IVA, materiales, gasolina y otros gastos, el beneficio se reduce a 209 €. Daniel destaca que aún quedarían por descontar otros gastos recurrentes como la cuota de autónomos y seguros. Su testimonio busca desmontar la creencia de que los autónomos ganan grandes cantidades de dinero neto.

Daniel Rojas es electricista. Además, en su tiempo libre se dedica a subir vídeos a redes sociales para hablar más a fondo sobre su profesión y la forma en la que trabaja. Su cuenta se llama '@constructipp' y cuenta con 86,4 mil seguidores en TikTok y 239 mil en Instagram.

Sin embargo, en uno de sus últimos vídeos, Daniel ha querido hablar acerca de su facturación como electricista profesional. El objetivo de este vídeo reside en desmontar el argumento de que los autónomos pueden llegar a ganar más dinero. Harto de esa premisa, ha decidido pronunciarse sobre el tema, ofreciendo su realidad a todas las personas que esten pensando en darse de alta o iniciarse como autónomos.

Su jornada de trabajo comienza con un gasto de 25 euros en gasolina para todo el día. Además, para su primera instalación destina otros 410 euros en la compra de una vitrocerámica. A continuación, el beneficio de esa primera faena asciende hasta los 525 euros. El desglose se forma por los 480 euros de la propia vitrocerámica sumado a los 45 euros de los gastos de instalación.

En su segunda instalación, los gastos y el beneficio vienen asociados al montaje de una tapa de vater. Para ello, el precio de la venta asciende a 170 euros más 33 euros de gastos de instalación, dando la cantidad de 192 euros de ganancias.

A continuación realiza un tercer trabajo instalando una central de hidromasaje. Los gastos ascienden hasta los 375 por el producto más otros 22 euros por la válvula, dando un total de 379 euros gastados. No obstante, por la instalación completa de la central de hidromasaje y su válvula, Daniel pudo ganar 522 euros.

Una vez ha terminado su jornada, Daniel ha conseguido facturar 1.562,54 euros. Aún así, a dicha cantidad hay que restarle el 21% de IVA que se lleva Hacienda, dando una cantidad de 1.291,40 euros. Además, a dicho beneficio hay que restarle el gasto total por el gasto de materiales y gasolina, tasado en 1012,40 euros, dando un márgen de beneficio final de 279,40 euros. Pero eso no es todo, ya que a esa cantidad hay que restarle el 25% de IRPF, dando una cantidad final de 209,55 euros.

Por otra parte, Daniel incide en más gastos asociados que no se han tenido en cuenta: "Esta cantidad es la que gano sin contar la cuota de autónomos, el seguro de la furgoneta, los mantenimientos de la misma, el seguro de responsabilidad civil, etcétera".