Detienen a Oussama, un ladrón "multirreincidente" e ilegal que robaba coches en Vallecas: tenía orden de expulsión desde 2024

Oussama O.A., de 24 años, fue detenido de madrugada en Puente de Vallecas acusado de reventar las ventanillas de varios coches estacionados en la calle López Grass, y rebuscar en su interior, después de que un vecino le sorprendiera dentro de uno de los vehículos y llamara a la Policía, según consta en el atestado policial al que ha tenido acceso Madrid Total.​

Según figura en el citado documento, pasadas las tres de la madrugada del 6 de febrero, un vecino se despertó sobresaltado por el ruido del cristal al romperse.

Al asomarse a la ventana, vio a un hombre vestido de negro, con capucha y mochila, que fracturaba la ventanilla de un turismo aparcado en la vía pública, se colaba dentro y permanecía unos instantes en el interior antes de seguir calle abajo.

Mientras el sospechoso se alejaba, el testigo marcaba el 091 y ofrecía a la sala del CIMACC una descripción minuciosa del intruso, suficiente para que los indicativos de la Policía Nacional pudieran localizarlo a los pocos minutos.​

Dos patrullas de Puente de Vallecas fueron comisionadas a la zona, con la dirección exacta y el aspecto del sospechoso ya facilitados por radio.

A su llegada, los agentes localizaron a un varón que encajaba con la descripción caminando calle abajo y le dieron el alto, pero este hizo caso omiso e intentó huir, obligando a los policías a emplear la "fuerza mínima indispensable" para reducirlo, según recogen las diligencias.

Durante la intervención, el detenido se negó en todo momento a ofrecer sus datos, hasta que un cacheo superficial permitió localizar una tarjeta de un comedor social con su nombre, lo que sirvió para encaminar su identificación.

En paralelo al arresto, los funcionarios recorrieron la manzana en busca de más vehículos afectados. Junto al coche donde el vecino había visto al intruso, los agentes hallaron la ventanilla auxiliar trasera completamente fracturada, la puerta abierta y el habitáculo "totalmente revuelto", además de una caja en el suelo con una tira de color rojo en su interior.

A escasos metros, fueron localizando otros tres turismos con daños en ventanillas laterales, interiores revueltos y hasta un adoquín en el suelo que, a juicio de los policías, podría haber sido utilizado para golpear el cristal.​

En el registro de seguridad posterior a la detención, los agentes intervinieron al arrestado una pequeña colección de objetos susceptibles de guardarse en el interior de un coche: una linterna, un cargador, unos auriculares, una batería portátil, una broca metálica, una cuerda y una varilla que los investigadores relacionan con el forzamiento de cierres.

Los agentes de Policía Judicial revisaron posteriormente las denuncias y contactaron con los titulares de los coches para comprobar si reconocían alguno de esos efectos como propio, sin éxito, por lo que el lote terminó remitido al depósito de efectos judiciales. Varios de los propietarios manifestaron que, al menos "a priori", no echaban en falta nada del interior de sus vehículos pese a los daños visibles en las ventanillas.​

Una vez identificado plenamente en dependencias policiales, las bases de datos revelaron que el arrestado acumula medio centenar de detenciones previas, muchas de ellas por delitos contra el patrimonio en distintos puntos de la capital y, muy especialmente, en el distrito de Puente de Vallecas.

En el atestado, los investigadores le describen como un delincuente "multirreincidente" cuyo modo de vida se sostiene en los robos y que carece de domicilio estable, moviéndose entre asentamientos temporales e ilegales de la zona.

El Grupo de Extranjería certificó además que se encuentra en situación administrativa irregular y tiene en vigor un decreto de expulsión del territorio nacional desde 2024, con prohibición de entrada durante cinco años.​

Los agentes subrayan en un informe interno que este tipo de delitos, en los que en una sola noche pueden aparecer varios coches con las ventanillas rotas en la misma calle, generan una "gran alarma social" entre los vecinos.

En barrios como Puente de Vallecas, explican, no es raro que las mismas familias se vean afectadas más de una vez por hechos similares, lo que alimenta el sentimiento de indefensión y la sensación de que siempre son "los mismos" los que actúan en la zona.

Tras completar las diligencias, la Policía puso al detenido a disposición del tribunal de guardia como presunto autor de un delito de robo con fuerza en interior de vehículos.