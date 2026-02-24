Jaqueline, dueña del piso okupado por Petronila, asesinada por su ex en Madrid: "La casa está destrozada"

Las claves nuevo Generado con IA Petronila B., de origen paraguayo, fue asesinada por su expareja Cristian en un piso de Madrid que tenía okupado desde hacía año y medio. Cristian, que tenía una orden de alejamiento, confesó el crimen a la policía y fue detenido tras comprobarse los hechos. La dueña legítima del piso, Jacqueline, pudo recuperar su vivienda tras una larga batalla judicial, encontrándola totalmente destrozada y con numerosos desperfectos. Jacqueline afirma que Petronila le debía más de 20.000 euros de alquiler y que el estado del piso tras la ocupación es lamentable, con muebles y electrodomésticos dañados o robados.

Petronila B, de 36 años y de origen paraguayo, fue la primera víctima por violencia de género registrada en Madrid en el año 2026. Cristian, su expareja, sobre la que había un orden de alejamiento, la estranguló hasta la muerte el pasado miércoles 18 de febrero en la casa que ella tenía okupada desde hacía año y medio en la calle López de Hoyos 385.

Una vez cometido el crimen, Cristian lo confesó a la policía y fue inmediatamente detenido después de que los agentes comprobaran la veracidad de su relato.

Ahora, el piso que Petronila le había usurpado a Jacqueline, que un día fue su amiga, ha quedado vacío y la dueña legítima ha podido entrar este lunes en su casa tras más de un año y medio de batalla judicial.

En su cuenta de TikTok, llamada @LuchaPorMiHogar, Jacqueline ha contado todo el proceso desde que Petronila usurpó su casa. Tras poder entrar de nuevo, ha querido mostrar cómo ha quedado el piso después del crimen y de un año y medio que ha estado okupada.

Y lo cierto es que el estado de la casa deja mucho que desear: "La puerta está rota por dentro, han pintado las paredes, todo está sucio, lleno de moho, descuidado, han dado golpes a la pared que está llena de agujeros, todo está reventado, mis muebles están amontonados y rotos, llenos de cortes", enumera Jacqueline en un vídeo.

"Cuando le alquilé la casa todo estaba nuevo y ahora todo está destrozado. Han arrancado y se han llevado las luces, los armarios están llenos de pintadas y el horno está sucio y oxidado", lamenta Jacqueline.

La dueña del piso afirma que los desperfectos están "hechos aposta" e incluso han robado "la televisión". Sin embargo, en conversación con Madrid Total, Jacqueline afirma que "nunca" quiso "un final así para Petronila".

"Ella fue mi amiga y pasó a ser mi enemiga después de quedarse con mi piso y negarse a pagar el alquiler. Pero nunca quise que le pasara algo así", relata Jacqueline.

El vídeo que ha publicado en su cuenta de TikTok, donde ha documentado todo el proceso, se ha llenado de comentarios de apoyo. Muchos usuarios animan a Jacqueline a abrir una cuenta en alguna plataforma para recaudar fondos y que la ayuden a recomponer el que un día fue su hogar.

Debía más de 20.000 euros

Durante la lluviosa tarde del miércoles 18 de febrero, dos agentes de la Policía Nacional vigilaban la puerta 4 de un bajo ubicado en la calle López de Hoyos número 385.

Petronila vivía allí de okupa junto a su pareja y dos hijos, uno de ellos mayor de edad y el otro apenas un bebé. Los vecinos relataron a EL ESPAÑOL que "Petronila paseaba junto al bebé por el parque cercano" y añadieron que "tenía malas compañías".

"Se convirtió en inquiokupa a principios de 2024. Cuando Jacqueline regresó de Londres y le pidió el piso, Petronila dejó de pagar el alquiler y fue entonces cuando empezó la batalla legal", contó un vecino recordando las diversas ocasiones en las que Jacqueline ha concedido entrevistas a los medios de comunicación.

"Yo no tenía ni idea de qué clase de persona era Petronila y la consideré mi amiga. Se ve que había hecho de todo en su país y tenía planeado okupar mi casa en Madrid", relató Jacqueline en su cuenta de TikTok.

Según explicó Jacqueline en sus vídeos de TikTok y en diversas entrevistas en medios de comunicación, Petronila le debía "más de 20.000 euros de alquiler".

"Me pidió nada menos que 5.600 euros y que le perdonara toda la deuda para salir de la casa. Además de ella, vive más gente en el piso; es muy probable que realquilen habitaciones", contó la dueña del piso en una entrevista a Telemadrid el pasado mes de noviembre.

Ahora, tras recuperar su piso Jacqueline lamenta todo lo que ha sucedido y concluye lamentando que queda "mucho trabajo por hacer" para que su casa vuelva a ser la que un día tuvo.