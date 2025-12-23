José Lanchas, el hostelero que ha tenido que llegar a los 80 años para celebrar el primer Gordo junto a su hija

José Lanchas, el dueño de la administración de Lotería donde ha caído El Gordo en Madrid. Jesús Soler

A las 10.45 horas de este lunes, el teléfono de José Lanchas comenzó a 'echar humo'. Todas las llamadas y mensajes con las mismas palabras: "Que hemos dado El Gordo". "Al principio, no me lo podía creer", confesaba este lotero a los medios de comunicación luciendo la camiseta de 'primer premio'.

Hace tres años, José Lanchas le pasó su negocio a su hija Ester, de 43 años. Una administración de Lotería situada en el número 8 de la calle Ricardo Ortiz, en el barrio de La Elipa.

"Estamos muy contentos y yo lo estoy por mi hija. Este es el tercer año que está al frente de la administración y ha dado el primer premio", contó José a Madrid Total desde la puerta de su administración.

La familia Lanchas ha dado otros "primeros premios", pero nunca uno tan grande "como El Gordo de Navidad".

Pero lo cierto es que antes de ser lotero, José Lanchas se dedicaba "a la hostelería", pero gran parte de su vida ha estado vinculada a la suerte, ya que su administración abrió en 1988: "Llevo 35 años en el mundo de la Lotería".

Ester Lanchas, la lotera que ha vendido el 'Gordo' de la Lotería de Navidad en Madrid. Jesús Soler EL ESPAÑOL

"En 1985 se hizo un concurso público de administraciones y tras solicitar participar pudimos abrir pocos años después nuestro negocio en la calle Ricardo Ortiz", recuerda José en este día histórico que ha regado el barrio de millones.

Por desgracia, y a pesar de sentirse "muy contento" tras haber dado El Gordo, José dice que no "se han quedado ningún décimo", pero sabe quiénes son los agraciados ya que pertenecen "a una asociación" y querían "un número terminado en 2".

La agrupación a la que se refiere José es la Asociación Isegoría, que se define como un "foro independiente de análisis y reflexión crítica para una sociedad más democrática, justa e igualitaria" y que se sitúa en el distrito de Arganzuela de Madrid.

Por su parte, Ester, que recogió el testigo de su padre hace tres años, no podía ocultar su emoción de haber entregado El Gordo en su barrio.

"Yo no estaba muy a gusto en otro sitio donde trabajaba y le dije a mi padre que lo dejaba y que me venía con él, de fijo. Mi padre tenía una edad, le faltaban pocos años para jubilarse. Después se vino mi marido conmigo", contó Ester a los medios.

Y da detalles del número premiado: "Hemos vendido 16 series de 4 millones de euros. No es un número abonado, ha sido aleatorio".

Entre tantas lágrimas de satisfacción, Ester ha tenido tiempo de bromear y de reconocer entre risas las pocas habilidades de su marido como pitoniso, ya que le auguraba una mañana tranquila: "Estoy muy emocionada. Cuando me he enterado, he llorado. Después han llegado mis padres y lo hemos celebrado. Mi marido tenía al niño en casa con fiebre y me ha dicho que no iba a haber jaleo... No sé ni cómo lo vamos a celebrar. Ahora quiero vivir el momento".

Un sorteo de la Lotería de Navidad que la familia Lanchas nunca olvidará y ha puesto esta administración de Lotería. En pocos días, serán muchos los vecinos y curiosos que llamen a sus puertas buscando suerte.