José Iglesias, el pintor que pidió un '2' y se llevó a casa el Gordo: lo destinará a "arte y cultura" junto a su asociación

José Iglesias, el pintor de La Elipa al que le ha tocado El Gordo de la Lotería junto a su asociación. joseiglesiasnovillo.com

Cuando José Iglesias, vecino del madrileño barrio de La Elipa, se acercó a la administración de Lotería situada en el número 8 de la calle Ricardo Ortiz, le pidió a la dueña, llamada Ester, un número, pero puso una condición: "Tiene que terminar en 2".

Fue entonces cuando Ester echó un ojo a los números que tenía y vio uno que cumplía el requisito. Era el 79532. De este modo, sin saberlo, le estaba dando a José El Gordo de Navidad.

Y de este modo, este lunes ha llegado la alegría. José cuenta a Madrid Total que estaba en su casa "viendo el sorteo de La Lotería en la tele" cuando comprobó que el número que había comprado en la administración de su barrio tenía el primer premio.

"Yo tengo una de las 740 participaciones, pero es un premio que nos ha tocado a toda la asociación, llamada Isegoria. Estamos muy contentos y ya hemos hablado entre nosotros dándonos la enhorabuena", cuenta José Iglesias en conversación telefónica.

Explica que Isegoria es "una asociación progresista que se dedica al arte y a la cultura" por lo que ahora que tienen el premio en sus manos, su objetivo es "poder hacer más y nuevos proyectos culturales de arte, pero, ahora, con más recursos".

De hecho, la citada agrupación se define en su web como un "foro independiente de análisis y reflexión crítica para una sociedad más democrática, justa e igualitaria" y su sede se sitúa en el distrito de Arganzuela de Madrid.

Durante la mañana del lunes, al caminar cerca del local donde tiene su sede Isegoria se escuchaba a varios vecinos decir "¿Te has enterado? Les ha tocado El Gordo a los de la asociación".

Pero lo cierto es que este lunes 22 de diciembre quedará para siempre grabado en la memoria de José Iglesias y del resto de los miembros de la asociación.

"Estamos muy contentos. Ahora es el momento de estar tranquilos y celebrar el premio en familia. Poco a poco iremos viendo en qué proyectos y de qué forma vamos invirtiendo el dinero", apostillaba este pintor del barrio de La Elipa.

De hecho, el número 79532 ha hecho famosa a esta administración de barrio en la calle Ricardo Ortiz. Durante la mañana del lunes, Ester no podía reprimir su alegría.

Ella recogió el testigo de su padre, José, que se jubiló hace tres años y le dejó la administración que abrió en el año 1988.

"Yo no estaba muy a gusto en otro sitio donde trabajaba y le dije a mi padre que lo dejaba y que me venía con él, de fijo. Mi padre tenía una edad, le faltaban pocos años para jubilarse. Después se vino mi marido conmigo", contó a Ester a los medios de comunicación durante la mañana del lunes.

Ester se mostró visiblemente emocionada e incluso reconoció que no pudo contener las lágrimas en unas horas que fueron de lo más especiales.

"Estaba atendiendo a un cliente porque los lunes tenemos más jaleo. Me ha llamado la prensa y me lo ha dicho. Me he emocionado mucho. He llamado a mis padres y a mi marido. Hemos vendido 16 series de 4 millones de euros. No es un número abonado, ha sido aleatorio", concluyó esta lotera de La Elipa que ha vendido El Gordo de la Navidad del año 2025.