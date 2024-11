Ni La Finca ni La Moraleja: la exclusiva zona de Madrid donde vive Jorge Martín, dentro de una lujosa urbanización

Hablar de la importancia de Madrid como ciudad no es descubrir la pólvora. La capital de España no sólo es el eje que vertebra el país, sino que también es una referencia a nivel mundial. Por ello, no es de extrañar que se encuentre repleta de rostros conocidos casi en cualquier esquina. Actores, cantantes, presentadores, influencers o incluso deportistas.

Y es que tanto en la capital como en los municipios que tiene alrededor formando parte de la región, Madrid esconde la guarida de estrellas de relumbrón y de primer nivel. Y una de las que ha copado muchos titulares en los últimos días ha sido Jorge Martín, flamante Campeón del Mundo de Motociclismo.

El piloto hasta ahora del equipo Pramac y nuevo fichaje de Aprilia viene de hacer historia. Y es que el madrileño se ha convertido en el primer corredor en llevar al título a un equipo satélite, es decir, a una escuadra no oficial. A pesar de competir con la misma moto que su máximo rival, Pecco Bagnaia, el español ha tenido menos medios a su disposición, por lo que la hazaña ha sido magnánima.

Fruto de este éxito, Jorge Martín ha estado en el centro de los focos de manera muy reciente. Y es que durante los últimos días ha copado la atención de todos las cámaras de los programas más importantes de la televisión en España. Es decir, de La Revuelta de David Broncano y de El Hormiguero de Pablo Motos.

Sin embargo, el piloto español ha estado en el centro de la polémica por haber enfrentado a estos dos programas. Una situación que se ha vivido con especial tensión dentro de su entorno, quienes han sentido la incomodidad que a veces padecen las estrellas en este tipo de situaciones. Y la cual se ha hecho patente en su localidad de origen, San Sebastián de los Reyes, donde creció y dio sus primeros pasos antes de ser una estrella.

¿Dónde creció Jorge Martín?

Jorge Martín ha pasado de la nada al todo en cuestión de horas. El año pasado se quedó a las puertas de alzar su primer título como Campeón del Mundo, pero su máximo rival, Pecco Bagnaia, le ganó la partida. Sin embargo, este año el piloto del Pramac se ha llevado el gato al agua coronándose con el mayor éxito de su carrera.

Y acto seguido, a Jorge Martín le ha venido la explosión de su fama de golpe. Por ello, no ha parado de recibir solicitudes de entrevistas. Las más polémicas, sin duda alguna, las que provocaron acusaciones cruzadas entre La Revuelta y El Hormiguero.

Una parte de la agencia de representación del piloto pactó con el programa de Pablo Motos que su primera entrevista iría en el espacio de Antena 3. Sin embargo, por otro lado, otros miembros de su equipo aceptaron la invitación de La Revuelta. El piloto, finalmente, acudió al programa de Broncano, pero la charla entre ambos no se pudo emitir por esa especie de cláusula de exclusividad o de primicia.

Finalmente, Jorge Martín ha terminado acudiendo este miércoles a El Hormiguero, dando así vía libre al espacio de Broncano para emitir la entrevista grabada la semana pasada en su espacio. Una situación que ha puesto al piloto en el ojo del huracán y que también ha generado un gran revuelo en su propio entorno.

Y es que la familia de Jorge Martín ha vivido con expectación y tensión estos momentos que, en cierto modo, han empañado su éxito. Un triunfo que se ha construido a base de talento, pero también de constancia, esa que le inculcaron desde que era muy pequeño, cuando crecía en las calles de uno de los municipios más conocidos de la Comunidad de Madrid.

A pesar de que el piloto tiene ahora su residencia oficial en Andorra, no se olvida de dónde están sus orígenes y donde tiene todavía buena parte de su vida. Se trata de la localidad de San Sebastián de los Reyes. Este gran pueblo, de casi 100.000 habitantes, tiene a Jorge como uno de sus vecinos más ilustres. Y es que todos recuerdan allí sus primeros avances.

El también Campeón del Mundo de Moto3 (2018) se crio en este municipio a tan sólo 30 minutos de la capital. Pero más concretamente, en la Urbanización Club de Campo, situada cerca del circuito del Jarama. Este centro de viviendas está situado en el kilómetro 26,4 de la autopista A-1 (Carretera de Burgos) y cuenta con aproximadamente 3.500 residentes. En total son 963 viviendas unifamiliares y una zona comercial que alberga 20 locales de negocio.

Esta urbanización pertenece al municipio de San Sebastián de los Reyes, aunque muy cerca de otro de los grandes pueblos que rodean Madrid, Alcobendas. Una comarca en la que también se encuentran municipios como Colmenar Viejo, Algete, Cobeña y Paracuellos de Jarama.

'Sanse' es una localidad conocida por su riqueza cultural y gastronómica. Y por tener varias celebraciones de Interés Turístico Nacional e incluso hasta espacios protegidos como el Parque Regional de la Cuenca Alta del Manzanares. Sin embargo, ahora la mayor maravilla de San Sebastián de los Reyes será su vecino más ilustre.

Y es que el Ayuntamiento de la localidad no ha pasado por alto los éxitos de 'Martinator' y le ha apoyado como lo ha hecho durante toda la temporada y como durante los últimos años que le han servido para consagrarse como una estrella mundial.

Tanto es así que incluso uno de los vecinos de la localidad ha pedido que la actual Plaza Antonio Cabezón sea renombrada como Plaza Jorge Martín. De momento, ya hay una iniciativa en curso en Change.org que ha conseguido reunir cientos de firmas para reconocer su relevancia y que haya llevado el nombre de su pueblo a lo más alto.