Harry Styles sorprende a los asistentes del festival Kalorama apareciendo de incógnito entre el público

El festival Kalorama ha sido el encargado de cerrar la agenda de ocio en Madrid para el mes de agosto. La primera edición de este evento ha contado con artistas de talla internacional, como es el caso de Massive Attack o Sam Smith. De hecho, este último se ha encontrado con un invitado muy especial durante el desarrollo de los conciertos.

Se trata del que fue uno de los integrantes de One Direction, Harry Styles. Varios asistentes se sorprendieron cuando vieron al artista compartiendo el mismo espacio que el intérprete de 'I'm Not the Only One', en una de las carpas. Muchos de ellos han aprovechado para compartirlo en sus redes sociales.

Sin embargo, tal y como ha informado EFE, el propio protagonista habría pedido que no se tomaran fotos, para poder disfrutar de forma anónima el mayor tiempo posible de los conciertos. Llegó incluso a bailar entre el público mientras estos tenían lugar, aunque vestido con una gorra y ropa oscura para no ser reconocido.

📸: Sam Smith & Harry Styles at the Kalorama festival in Madrid today pic.twitter.com/VTOnFQ9oow — SmithCharts (@SmithCharts) August 31, 2024

Como es lógico, necesitó estar acompañado por dos guardaespaldas en todo momento, para asegurar su seguridad. También los acompañaba un amigo del artista. Uno de los integrantes del cartel que Styles no quiso perderse fue a la banda estadounidense LCD Soundsystem, quien llevaba más de 17 años sin tocar en Madrid.

Harry no se ha limitado a disfrutar del festival, también ha sido visto recorriendo las calles de la capital. Entre las imágenes que se han filtrado, se ha visto al cantante de 'Sign of the Times' corriendo delante del Palacio Real y de la Catedral de La Almudena, en pleno centro de la ciudad.

No es el único punto turístico que ha visitado el artista. En otros vídeos se le ha visto paseando delante del Parque del Retiro, también vestido de una forma muy discreta, igual que durante el Kalorama.

Este festival no ha sido el único evento musical al que ha asistido el artista en estos últimos días. El pasado 27 de agosto pudimos verlo en el concierto del que fue uno de sus compañeros de la icónica 'boyband': Niall Horan. El reencuentro tuvo lugar en la ciudad de Manchester. Por tanto, podemos ver que, a pesar de la separación del grupo, ambos mantienen una bonita amistad.

Tres días de música

Durante los días 29, 30 y 31 de agosto, el festival Kalorama reunió en el recinto de IFEMA a más de 40.000 personas. Han sido muchos los titulares que ha acaparado el evento, que tuvo que lidiar con una intensa lluvia durante su segundo día. Por ello, la organización habilitó un pabellón para que el público se refugiara. Incluso fue necesario cancelar algunos conciertos.

Uno de los artistas más aclamados de estos días fue Sam Smith, quien hizo un recorrido por los mejores 'hits' de su carrera. Junto con su cuerpo de baile, remató su actuación con 'Unholy'.