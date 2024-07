Furor en el pregón del Orgullo con los 'triunfitos': "Debemos dejar que los niños crezcan libres, sin miedo ni vergüenza"

Violeta, Juanjo, Martín y Chiara han sido los cuatro concursantes de la última edición de Operación Triunfo encargados de dar el pistoletazo de salida a los días grandes de las Fiestas del Orgullo LGTBI de este año en Madrid. Lo han hecho en el pregón este miércoles en la Plaza de Pedro Zerolo después de ser presentados por la drag queen La Plexy.

Los pregoneros de este año son los cuatro representantes del colectivo LGTBI del conocido concurso musical. Todos comentaron públicamente, durante su estancia en los meses que duró el programa, su orientación sexual y pertenencia al colectivo. Incluso dos de ellos, Juanjo y Martín, reconocieron abiertamente una relación entre ambos.

Estos últimos han subido juntos al escenario. Juanjo ha contado que este es su primer Orgullo. "Gracias a OT soy una persona más feliz. Y gracias a Martín". Por esta visibilidad que han otorgado al colectivo se les ha hecho entrega de uno de los Premios MADO. Una emocionada Abril Zamora, activista transexual y su profesora en la Academia, ha sido la encargada de entregarles el galardón.

Ante una plaza abarrotada que los ha recibido con gritos y vítores, han querido agradecer por tener la oportunidad de pasar en unos meses de ser unos "desconocidos a poder llegar a la gente".

"Cuando entramos en la Academia lo hicimos sin saber que con nuestra forma de ser íbamos a llegar a tantas personas y ofrecerles una visibilidad", ha empezado Martín. "Quizá hace años, en nuestro lugar, participando en un programa de televisión, muchos hubieran tenido que esconderse. Hoy queremos decir que eso no volverá a pasar".

Los concursantes de OT 2023, Martín, Juanjo, Chiara y Violeta, durante el pregón del Orgullo de Madrid 2024 en la Plaza de Pedro Zerolo. Fernando Sánchez / Europa Press

"Somos una comunidad porque unidos somos más fuertes", ha exclamado Chiara ante un agitado público. "Me di cuenta de que me gustaban las mujeres con 15 años". Ha narrado como antes no se atrevía a reconocerlo, hasta que se vio "reflejada en la televisión" y pudo decir "no estoy sola". Ante los gritos de "¡Kiki!" -su apodo- ha seguido su discurso clamando que "el arte y la cultura deben ser libres y sin censura".

"Orgullo y visibilidad no es intentar meter información en la cabeza de los niños ni convertirles en nada. Es dejar que un niño sea libre y se desarrolle sin miedo y vergüenza", ha dicho Martín. Violeta ha empezado su intervención contando que en su casa tuvo "referencias" dentro de su propia familia y se la permitió ser libre. "Se me educó en el amor sin límites y sin barreras. Porque, por fin, no existan armarios".

"No hay Orgullo en el genocidio"

"No debemos olvidarnos de los hermanos de otros países que están en guerras injustas", ha recalcado Violeta. Entre la multitud, un grupo se paseaba con pancartas en las que se podía leer "Israel asesina, el MADO patrocina" y "no hay Orgullo en el genocidio".

Ha sido Juan Carlos Alonso, coordinador de Madrid Orgullo (MADO), quién ha precedido el discurso de los cuatro jóvenes recordando el lema de las fiestas de este año 'Educación, derechos y paz. Orgullo que transforma'. "Hace 19 años este país se puso a la vanguardia de los derechos LGTBI en el mundo y vamos a seguir estando a la vanguardia. La extrema derecha parece que nos quiere cubrir y no lo va a conseguir", ha asegurado.

Varias personas se manifiestan a favor de Palestina durante el pregón del Orgullo de Madrid 2024 (MADO 2024), en la Plaza de Pedro Zerolo. Fernando Sánchez / Europa Press

También han presentado a Colombia como una nación avanzada en la creación de los derechos para el colectivo. Por eso, ha sido el primer país invitado al Orgullo en Madrid y otro de los galardonados por los Premios MADO. Sus representantes en este pregón de fiestas han querido hacer un regalo a la ciudad ofreciendo un pequeño espectáculo otorgado por los bailarines del carnaval de Barranquilla.

Juan Carlos Alonso ha recordado también el primer pregón en el Orgullo. "El primer Orgullo se fraguó en el 1996, aunque al principio solo hacíamos discursos en la Puerta del Sol", ha dicho añadiendo que la primera celebridad en asistir a uno fue Alaska.

En este caso, los cuatro jóvenes pregoneros han terminado su alegato asegurando que "OT 23 ha sido protagonizado por 16 personas diversas, porque la sociedad es diversa. "Siempre lo ha sido lo que pasa que ahora somos más visibles", han expresado.