Todos los móviles sonaron a las 14:26 horas: la primera ES-Alert en Madrid que alarmó a los ciudadanos

Los móviles de los ciudadanos que se encontraban en la Comunidad de Madrid este domingo sonaron todos a la vez a las 14:26 horas. En ese instante, recibieron una alerta que advertía del "riesgo extremo" por las fuertes tormentas. Una vibración acompañó al insólito aviso. Los madrileños reaccionaron con sorpresa. Era la primera vez que la Comunidad de Madrid recurría a este mecanismo, el sistema ES-Alert de Protección Civil. Pero el mensaje masivo también provocó "sustos" y "ansiedad" entre numerosos usuarios. En un tren de Cercanías, por ejemplo, la notificación hizo creer a una señora mayor que se trataba de un "aviso de bomba". La DANA tardó en hacerse notar. Las lluvias no cumplieron las preocupantes expectativas el domingo, pero por la noche y durante la madrugada del lunes han azotado con más fuerza a pueblos del Sur y Oeste.

🚨"Alerta": Protección Civil manda un aviso por la DANA a los móviles que pone en vilo a los madrileños



El doble mensaje móvil -uno en español y otro en inglés- ha estado acompañado por varios pitidos sonoros y ha llegado a los teléfonos pasadas las 14:25 horas pic.twitter.com/vd6YFL3yA2 — Madrid Total (@madridtotal_ee) September 3, 2023

La Agencia de Seguridad y Emergencias Madrid 112 (ASEM), dependiente del Ejecutivo de Isabel Díaz Ayuso, decidió en una reunión celebrada durante esa mañana enviar la notificación masiva. Para el ASEM, el nivel de alerta roja que la Agencia Estatal de Meteorología había activado en toda la región era motivo más que suficiente para usar esta tecnología. Nunca antes en la región se había llegado a esos niveles de riesgo extraordinario en un pronóstico de lluvia.

Un día antes, el sábado, la posibilidad de que cayera una tromba monumental de agua en la Comunidad el fin de semana permaneció en un segundo plano para la mayoría de los madrileños. A medida que corrían las horas, crecía la sensación de que Madrid podría encontrarse al día siguiente con una 'Filomena' de agua. La propia ASEM lanzó a las 19:45 horas un mensaje en redes sociales donde recomendaba adelantar su viaje a los conductores que regresaban de vacaciones. El temor se confirmó a última hora de la noche del sábado, cuando la AEMET activó el aviso rojo en la zona Sur de la Comunidad. El color se extendió al resto de la región a las 12 horas del domingo.

Mensaje de alerta recibido este domingo por los teléfonos móviles en Madrid.

La preocupación por el aluvión no sólo condujo a la Comunidad de Madrid a tomar estas medidas informativas, sino que también empujó al Ayuntamiento de la capital a cerrar las instalaciones municipales y los túneles sin alternativa en el exterior. Sólo se salvó la M-30 para facilitar la circulación de los servicios de Emergencias.

En una rueda de prensa, el alcalde José Luis Martínez-Almeida pidió a los ciudadanos que se quedaran en casa y aseguró que las tormentas que se iban a producir batirían el "récord histórico de precipitaciones en la ciudad", que se registró el 21 de septiembre de 1972. Si en aquella ocasión cayeron 87 litros por metro cuadrado sobre la capital, la AEMET vaticinaba este domingo una acumulación de 120 litros en algunas zonas de Madrid. Ante las diversas recomendaciones y avisos, La Liga se sumó a las medidas drásticas y suspendió el Atleti - Sevilla que se iba a jugar en el Cívitas Metropolitano a las 18:30 horas.

Sin protocolo para la alerta

La ASEM decidió en una reunión en la mañana del domingo en su sede de Pozuelo de Alarcón que emplearía por primera vez el sistema ES-Alert. Como se trata de una herramienta reciente que nunca se ha usado en Madrid, según explican fuentes del organismo, "no está incluido como tal todavía en ningún protocolo". Es decir, fue la Comunidad quien decidió según su criterio que el nivel rojo de la AEMET justificaba tal medida. "Con la previsión que había de lluvias, que podrían ocasionar daños en bienes y personas, hemos decidido implementar esta herramienta para llegar a toda la población", explican.

El sistema ES-Alert no es un mecanismo desarrollado por la Comunidad de Madrid. La tecnología forma parte de la Red de Alerta Nacional y permite a las autoridades de Protección Civil (Ministerio de Interior) remitir mensajes masivos e inmediatos a los ciudadanos localizados en un área afectada por una emergencia o catástrofe. El protocolo comenzó a probarse a finales de 2022. Su puesta en marcha se llevó a cabo gracias a la colaboración entre Interior y el Ministerio de Transformación Digital. A finales de febrero ya estaba operativo.

Críticas y sobresaltos

El mensaje sonoro masivo inquietó y asustó a varios usuarios consultados por este diario. Una pasajera que viajaba en Cercanías en el momento que sonó la alerta creía que se trataba de una alarma del propio tren. Fue ella quien vio a una señora mayor "nerviosa" que pensaba que se trataba de un "aviso de bomba". Otra mujer reconoce que sintió "miedo" en su propia casa instantes después de la notificación, que llegaba en forma de doble mensaje (uno en español y otro, en inglés).

De hecho, la Policía comenzó a recibir un aluvión de llamadas de ciudadanos alertando de ataques de ansiedad por la alerta de la Comunidad de Madrid y por el miedo a las inundaciones, según detallaron a este diario fuentes policiales.

Desde el Gobierno regional explican que, a pesar de ser un mensaje simultáneo, la alerta también llega a todo smartphone que cruce las fronteras en las cuatro horas siguientes. Después, es el Ejecutivo autonómico de turno el que decide si prolongar esa franja de 'alerta móvil' o no. Por ello, sobre las 18:20 horas del domingo, los pasajeros de un autobús de ALSA que regresaba a Madrid desde Murcia se sobresaltaron cuando escucharon todos de golpe los fuertes sonidos y vibraciones de la alerta. Habían cruzado la frontera madrileña. "La gente decía que qué exageración" porque, en esos momentos, no estaba lloviendo, cuenta una joven que estaba presente.

En las redes sociales se podían leer más de lo mismo. Varios usuarios publicaron en X, antes Twitter, que parecía que se iba a producir el "fin del mundo" o lamentaban el "susto" que se habían llevado con la alerta. "Como para no hacerles caso… si no me mata la inundación me mata el micro infarto que me he llevado", decía una de las publicaciones, recogidas por Efe.

Madrid se 'libra' de lo peor

Desde primera hora de la tarde, las consecuencias más severas de la DANA se las llevaron los municipios del Sur de Madrid. En los municipios como Navalcarnero o en la zona del Henares las lluvias se hicieron notar más que en el resto de la región. Los Bomberos de la Comunidad atendieron cientos de incidencias. Se inundaron calles y carreteras, pero no hubo que lamentar ningún suceso de gravedad. A media tarde, la capital tampoco había registrado ningún incidente severo y las actuaciones se centraban en ramas caídas, pequeñas inundaciones y balsas.

ℹ️ Actualización 00:00h.



Problemas en la #M507 a la altura de #Villamanta.



Los #BomberosCM asisten a los conductores de numerosos vehículos que no pueden continuar la marcha por el desbordamiento de un arroyo. #DANA #DANAseptiembre #INUNCAM #ASEM112 pic.twitter.com/YXBZq5TSjp — 112 Comunidad de Madrid (@112cmadrid) September 3, 2023

También durante el transcurso de la tarde, la AEMET rebajó a naranja la alerta en la Comunidad de Madrid, excepto en la zona sur de la región, Vegas y Oeste, que siguieron en rojo y sufrieron las tormentas hasta la madrugada. Preguntada por las voces que han criticado un posible alarmismo de las autoridades por esta DANA, desde la ASEM 112 insisten: "Con el pronóstico que teníamos, teníamos que hacer lo necesario". Y se preguntan: "Si no informamos y se da el escenario más grave, ¿qué hubiera pasado?". Por la noche, la DANA azotó con mayor virulencia a pueblos como Aldea del Fresno, Navalcarnero, Villa del Prado o Villamanta. De hecho, dos personas, un padre y un hijo, están desaparecidas después de que su vehículo cayera al río Alberche en Arroyo del Fresno.

