Qué es ES-Alert, cómo funciona y por qué a algunos móviles no les ha llegado el aviso

La DANA que está sembrando de mal tiempo a buena parte de España tiene en el centro peninsular uno de sus puntos más delicados. La propia AEMET ha establecido la alerta naranja por lluvias y tormentas en la Comunidad de Madrid y en muchos de los dispositivos móviles de la zona ha llegado una alerta por parte de Protección Civil mediante el sistema ES-Alert que comenzó su despliegue el pasado mes de octubre con el objetivo de avisar de estos eventos extraordinarios.

A eso de las 14:26 de la tarde, los móviles de buena parte de los teléfonos móviles en el área de la Comunidad han comenzado a emitir un sonido de alarma mientras en la pantalla aparecía un mensaje: "Alerta de Protección Civil de la Agencia de Seguridad y Emergencias 112 (ASEM 112", rezaba el encabezado. "Debido al riesgo extremo de tormentas en la Comunidad de Madrid en el día de hoy, nos encontramos en nivel 1 del Plan de Inundaciones (INUNCAM)".

El mensaje seguía con una serie de recomendaciones como la de no utilizar vehículos si no es "estrictamente necesario" y a permanecer en el interior de las viviendas prestando atención a posteriores actualizaciones. Se puede dar el caso que este mensaje no haya llegado a algunos teléfonos aun encontrándose a escasos centímetros de otros que sí. Los requisitos básicos consisten en tener el dispositivo encendido y con cobertura (esto incluye no tenerlo en Modo Avión), sin ese par de condiciones la red ES-Alert no enviará el aviso. Pero existen otras variables a tener en cuenta.

Mensaje recibido en los móviles en la Comunidad de Madrid por la DANA Omicrono

La primera es la versión del sistema operativo instalado. Al ser un ES-Alert un lanzamiento reciente, funciona únicamente con los dispositivos con una versión de iOS 15.6 o superior, equivalente al iPhone 6 lanzado ahora hace 9 años. En cuanto al sistema operativo Android de Google, los avisos de la red llegarán a los modelos con Android 11 o superior. Protección Civil indica que algunas versiones anteriores, como Android 10, pueden ser compatibles con la tecnología —llamada Cell Broadcast— pero que los fabricantes no los hayan actualizado incluyendo la configuración propia de ES-Alert.

La otra variable depende en exclusiva del usuario del teléfono móvil. Y es que, se puede desactivar manualmente la recepción de estos mensajes de alerta. En iOS de Apple basta con ir a la última opción en el apartado Notificaciones para encontrarse el botón que activa —está así de forma predefinida— y desactiva la función. Exactamente igual ocurre con Android en el apartado Seguridad y emergencias.

Este sistema informático, tal y como explica Protección Civil, permite cumplir la directiva Europea "ofreciendo a cualquier personal con un teléfono móvil conectado a la red, incluidos los visitantes de otros países, la posibilidad de recibir en segundos, de manera inequívoca e inteligible, la información que las autoridades competentes decidan enviar a las zonas potencialmente afectadas por una situación de emergencia o catástrofe, en función de la situación".

El funcionamiento se basa en los centros de respuesta a emergencia que Protección Civil tiene en todo el territorio nacional y que disponen de un acceso al sistema de información, conocido como CBE (Cell Broadcast Entity, Entidad de Difusión por Celdas). Los encargados de enviar el aviso pueden definir algunos parámetros clave tanto del propio mensaje como de la difusión: tipo de riesgo, suceso observado o esperado, área afectada, periodo de validez y el mensaje a enviar a los ciudadanos.

Una vez validada, la alerta se envía a los sistemas situados en los operadores de telefonía móviles que son los encargados de activar el envío del mensaje en aquellas celdas de la red que están situadas en la zona afectada. "Los teléfonos situados en estas celdas reciben directamente el mensaje, sin necesidad de establecer una conexión especial con la celda".

El movimiento de España para hacerse con un Sistema Nacional de Alerta Pública responde a las obligaciones dictadas por el Código 110 de la European Electronic Communications Code (EECC), que establece que los países miembros de la UE deben tener un sistema de estas características para que puedan enviar alertas geolocalizadas a los teléfonos móviles de todos los usuarios afectados por un desastre, natural o provocado por el hombre.

