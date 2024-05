Adiós a los pinchazos para los diabéticos: el prometedor invento que controla el azúcar con sólo analizar el aliento

En España hay millones de personas que padecen diabetes. Una enfermedad crónica que afecta la forma en la que el cuerpo convierte los alimentos en energía y, para controlarla, es necesario pincharse el dedo todos los días para medir el nivel de glucosa en sangre; ya que si esta es demasiado alta puede provocar problemas de salud. Un proceso molesto que, gracias a la tecnología, podría tener los días contados, ya que existen otras alternativas, como un invento que en su lugar utiliza la saliva o un nuevo dispositivo que analiza el aliento para controlar los niveles de azúcar.

Se trata de BOYDSense, un nuevo dispositivo ideado por un francés, Bruno Thuillier, que analiza el aire que se exhala para controlar el nivel de azúcar en sangre. La diabetes es una enfermedad que requiere una dieta estricta y un control constante de la glucosa y, para ello, las personas que lo sufren deben pincharse los dedos cada mañana durante el resto de su vida. Un proceso tedioso y molesto que podría pasar a ser cosa del pasado gracias a este invento, que supone una alternativa no invasiva y asequible al tradicional análisis de glucosa.

"Lo que proponemos es sustituir esta función por otra mucho más sencilla, en la que basta con soplar durante tres, cinco o seis segundos. Vamos a analizar la última parte de la respiración, porque es la más rica, sin tener que pincharse el dedo", explica el inventor Bruno Thuillier en una entrevista con el medio France Info. Y es que según apunta el creador de este invento en su página web, las moléculas de la respiración contienen una gran cantidad de información sobre nuestro cuerpo y nuestra biología.

Con sólo respirar

BOYDSense, empresa con sede en California (Estados Unidos), está desarrollando un dispositivo de consumo para el seguimiento de enfermedades crónicas a través de la respiración, empezando por la diabetes. Se trata de un invento que funciona exactamente igual que las "narices electrónicas" que la compañía desarrolló previamente para el sector agroalimentario y que se utilizan en China para comprobar la calidad de los millones de litros de leche que produce el país.

En el caso del dispositivo para la diabetes, funciona según el mismo principio, ya que también analiza los compuestos orgánicos volátiles (COV), que son todos aquellos hidrocarburos que se presentan en estado gaseoso a la temperatura ambiente normal o que son muy volátiles a dicha temperatura. De esta manera, el invento puede detectar moléculas diminutas -unas 100 veces más pequeñas que un virus- que pasan al torrente sanguíneo, luego a los pulmones y acaban en el aire que exhalamos.

Así es BOYDSense, el invento para la diabetes que mide el nivel de azúcar en sangre con el aliento

Se trata, por así decirlo, de una especie de alcoholímetro, pero en lugar de detectar la presencia de alcohol en el aliento, encuentra moléculas relacionadas con la diabetes. Un dispositivo que destaca por no ser invasivo, ya que se realiza una monitorización indolora de esta enfermedad, y más económico que las pruebas que requieren de un pinchazo en el dedo. Además, la compañía señala que su producto no tiene impacto sobre el medioambiente al no incluir consumibles. Pero ¿cómo funciona?

Lo cierto es que se trata de un aparato sencillo y rápido de usar. El propio Bruno Thuillier explica todo el proceso en un vídeo, además de los pasos que son necesarios para obtener una lectura precisa de la glucosa en sangre. Lo primero que hay que hacer es iniciar la aplicación del móvil y, a continuación, pulsar el botón de inicio del medidor de aliento. Con eso el medidor está listo para obtener una muestra del aliento. Ahora solamente falta que la persona inhale, aguante la respiración durante cinco segundos y luego exhale en el dispositivo.

El medidor de aliento BOYDSense. BOYDSense Omicrono

El invento que analiza el aliento de BOYDSense detecta el momento en el que la persona termina de exhalar en la boquilla y "el aliento se transfiere a una cámara del sensor donde se toman las medidas"; que después se introducen "en nuestro algoritmo predictivo patentado donde se calcula la glucosa en sangre". De esta manera, el usuario puede ver en tiempo real el valor del azúcar en sangre a través de la aplicación para móviles y hasta "el propio medidor indica al usuario cuándo esa lectura está disponible. Eso es todo, superfácil, muy rápido y no se necesitan consumibles".

Un proyecto muy avanzado

Con este dispositivo los usuarios pueden tomar el control de su salud y bienestar. Asimismo, la compañía destaca una serie de claves sobre su invento de medición predictiva precisa de la glucosa en sangre a través de la respiración. Por ejemplo, resaltan que es una experiencia sin fricciones para mejorar la participación del usuario y que su diseño se adapta al estilo de vida de los pacientes. Mientras que la aplicación para móviles es intuitiva y también está disponible en dispositivos portátiles.

Una de las grandes ventajas que ofrece el medidor de aliento de BOYDSense es que el sistema ofrece al usuario unas mediciones que el paciente puede leer directamente y al instante en la pantalla de un teléfono móvil. Unos datos que se muestran de manera simple y que también pueden permitir al usuario juzgar la eficacia de los medicamentos que está tomando y de los tratamientos que está siguiendo para tratar la enfermedad de la diabetes.

BOYDSense lleva ya ocho años trabajando en el proyecto, que se encuentra en un estado muy avanzando. Incluso han realizado varias pruebas en el Hospital Universitario de Toulouse y en Inglaterra. "Tenemos prototipos que fueron suministrados a los hospitales universitarios que funcionaban día tras día, sin intervención, que fueron utilizados por enfermeras, sin ninguna formación. Por eso no estamos en prototipos que están muy lejos del producto, por lo que muestra un cierto nivel de madurez", ha señalado Bruno Thuillier al mismo medio francés.