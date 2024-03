El invento que convierte tu iPhone en medidor de glucosa recibe el visto bueno por las autoridades reguladoras

No es un misterio que los dispositivos de Apple cuentan con funciones dedicadas a la salud tremendamente potentes. Es el caso de los Apple Watch vendidos en España, que gozan de una precisión en medición de salud equiparable a dispositivos médicos dedicados. Ahora, Apple ha dado el siguiente paso: la Administración de Alimentos y Fármacos de Estados Unidos (FDA por sus siglas en inglés) ha aprobado un monitor de glucosa en sangre compatible con el iPhone.

Un dispositivo que, además, se podrá comprar sin receta en Estados Unidos. La entidad ha dado el visto bueno para el llamado Stelo Glucose Biosensor System de la compañía Dexcom, el cual se puede conectar vía Bluetooth con el smartphone en cuestión. La idea, según la propia FDA, es que los usuarios diabéticos que no dependan de insulina puedan medir sus niveles de glucosa en sangre de forma fácil y sencilla.

Desde la entidad gubernamental han querido aclarar que este monitor no es un dispositivo ideado para los usuarios diagnosticados con niveles bajos de azúcar en sangre o los que tienen recetada insulina. Está dedicado a personas "mayores de 18 años que no usan insulina", incluyendo los que no padecen de diabetes.

Medir el azúcar en sangre con el iPhone

La FDA ha dado luz verde a la comercialización de este dispositivo, considerado como el primer monitor de azúcar en sangre de venta libre, sin receta. Este monitor de glucosa en sangre (CGM, por sus siglas en inglés) se vale de un sensor portátil que funciona en conjunto con una aplicación instalada en el iPhone, permitiendo "medir, registrar, analizar y mostrar continuamente los valores de glucosa" en mayores de edad.

El Stelo Glucose Biosensor está desarrollado para la medición de azúcar en sangre en personas que no necesiten insulina e incluso en usuarios que no cuentan con hipoglucemia problemática. La FDA avisa de que es posible usar cada uno de estos sensores por 15 días antes de reemplazarlos por otros nuevos, y recoge mediciones y tendencias de azúcar en sangre cada 15 minutos en la aplicación.

Stelo Glucose Biosensor System puesto. Dexcom Omicrono

El hecho de que este sea el primer monitor CGM compatible con el iPhone es un gran hito, ya que el respaldo de la agencia determina enormemente la eficacia general del dispositivo. Para justificar su aprobado, la Administración se ha basado en los datos de un "estudio clínico" proporcionado directamente a la FDA; en ellos se demuestra que el dispositivo funciona perfectamente, llegando a equipararse con otros monitores profesionales.

Tanto es así que llegan a justificar la accesibilidad de esta herramienta. Jeff Shuren, director del Centro de Dispositivos y Salud Radiológica de la FDA, cree que estos CGM pueden ser herramientas muy útiles para controlar los niveles de azúcar en sangre. La aprobación de este nuevo producto compatible con el iPhone "amplía el acceso a estos dispositivos, al permitir que las personas compren un CGM sin la participación de un proveedor de atención médica".

Stelo Glucose Biosensor System Dexcom Omicrono

De momento, Dexcom ha explicado que el monitor compatible con el iPhone se lanzará primero en Estados Unidos, en verano. Una decisión que llega poco después del drama vivido por Apple con los Apple Watch Ultra 2 y Series 9 en Estados Unidos; debido a un problema de patentes, estos relojes dejaron de estar a la venta debido a su función de medición de oxígeno en sangre. Una característica que sigue presente en los modelos vendidos, por ejemplo, en España.