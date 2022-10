El Apple Watch mide tan bien como un dispositivo médico el oxígeno en sangre, según un estudio

No es la primera vez (ni será la última) que Apple vende sus sistemas de monitoreo de la salud como alternativas reales a las que darían herramientas profesionales. Al menos, afirman que dichas funciones se acercan enormemente a las que podríamos encontrar en países como España, llegando incluso a salvar vidas por el camino. Un nuevo estudio afirma que esto podría ser así.

[Cómo se mide el oxígeno en sangre: la función estrella del Apple Watch]

Un nuevo estudio publicado en la National Library of Medicine, del National Center for Biotechnology Information, se ha dispuesto a averiguar la efectividad real de las funciones de medición de oxígeno en sangre de los Apple Watch, estrenada en los Apple Watch Series 6. El resultado es sorprendente, ya que compara esta función con los dispositivos de grado médico, siendo prácticamente igual de confiable.

Según los resultados del estudio de validación, titulado Commercial smartwatch with pulse oximeter detects short-time hypoxemia as well as astandard medical-grade device, los sistemas del Apple Watch Series 6 pueden detectar " de forma confiable" estados de saturación de oxígeno en sangre reducida con SpO2 por debajo del 90%, "en comparación con un oxímetro de pulso de grado médico".

Apple lo vuelve a hacer

Para la metodología de este estudio, se reclutaron a 24 participantes completamente sanos. Cada uno de ellos llevaba en su muñeca izquierda un Apple Watch Series 6, y en su dedo medio izquierdo, un sensor de oxímetro de pulso Masimo Radical-7. Se les pidió a los participantes del estudio que respiraran a través de un circuito de respiración con una válvula de no reinhalación de 3 vías en 3 fases.

Primero se realiza una fase de estabilización inicial de 2 minutos, en los que los participantes deben inhalar el aire ambiente. Luego se realiza otra fase, de desaturación, que tiene una duración de 5 minutos en la que los participantes tuvieron que respirar la "mezcla de gas reducida en oxígeno" de un 12% de O2, lo que redujo temporalmente la saturación de oxígeno en la sangre.

Apple Watch Series 6 Apple Omicrono

Por último, se procedió a una fase final de estabilización, con los participantes teniendo que inhalar el aire ambiente hasta que la saturación de oxígeno en la sangre recuperara sus valores normales. Todas estas mediciones se realizaron con el smartwatch y con el oxímetro de forma simultánea en intervalos de 30 segundos.

Según el estudio, hubo 642 pares individuales de mediciones de SpO2. El sesgo en SpO2 entre los dos dispositivos fue del 0,0% para todos los puntos de datos, y el sesgo para el SpO2 inferior al 90% fue del 1,2%. Por supuesto, "se pueden esperar diferencias en las mediciones individuales entre el reloj inteligente y el oxímetro dentro del 6% de SpO2 para lecturas de SpO2 del 90 al 100%, y hasta un 8% para lecturas de SpO2 inferiores al 90%".

Apple Watch Series 6 Chema Flores Omicrono

Es decir, que el nivel de eficacia, a ojos del estudio, del Apple Watch se podía comparar al del oxímetro médico. "La tecnología utilizada en este reloj inteligente es lo suficientemente avanzada para la medición indicativa de SpO2 fuera de la clínica", asegura el estudio.

No obstante, Apple siempre ha insistido en que las funciones de rastreo de estados de salud como el ECG de los Apple Watch en ningún momento debe ser sustitutivo de los procedimientos médicos habituales, por lo que aunque confía en su eficacia, insiste a los usuarios a seguir utilizando los métodos convencionales.

También te puede interesar...

Sigue los temas que te interesan