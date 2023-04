Los 11 grandes municipios de España que tienen la vivienda más cara que Madrid

Récord tras récord. Nunca antes, según los datos históricos de Idealista, comprar una vivienda en la ciudad de Madrid fue tan caro como el pasado marzo. 3.935 euros el metro cuadrado. Los madrileños se quejan de lo difícil que es encontrar un hogar a un precio asequible. El acceso a la vivienda preocupa en una capital con casi 3,3 millones de habitantes. Aunque, según la encuesta municipal sobre 'calidad de vida', preocupan más problemas como los atascos o la inseguridad.

El metro cuadrado madrileño no es el más caro de España. De hecho, la capital no está ni entre los 11 municipios de más de 20.000 habitantes más caros para comprar una casa. Así lo refleja el último índice de precios de Idealista con datos del mercado registrados hasta marzo. Todas estas localidades son más pequeñas que Madrid. Solo Barcelona (puesto 11) supera el millón y medio de habitantes. En el resto, salvo en Marbella y San Sebastián, no llegan ni a los 100.000 residentes.

El municipio más caro del país para adquirir un inmueble es Sant Josep de Sa Talaia. Con algo menos de 29.000 vecinos, este pueblo es un destino turístico de Ibiza por excelencia. Cuenta con 32 playas y 80 kilómetros de costa. Y un metro cuadrado a precio de 6.295 euros. El podio lo completan otras dos poblaciones baleares: Santa Eulalia del Río (Ibiza) y Calvià (Mallorca).

[El sueño urbanístico de Almeida si gana el 28-M: ampliar Madrid en 500.000 nuevos habitantes]

Zarautz, otra localidad famosa por su playa y popular entre surfistas, ocupa el cuarto nivel en este ránking. Situado en la costa guipuzcoana, adquirir un inmueble en este emplazamiento también sale por un ojo de la cara: 5.458 euros/m2, es decir, más de 436.000 por una vivienda de 80 metros cuadrados. En el quinto puesto: Ibiza, con el m2 a 5.359 euros.

Completan la lista Sant Antoni de Portmany, también en Baleares (5.330 euros); San Sebastián (5.191 euros); Sitges, en Barcelona (4.265 euros); Marbella, en Málaga (4.138 euros) y Sant Cugat del Vallès, Barcelona (4.075 euros), que cierra el 'top 10'. En la Ciudad Condal el precio del m2 se situó el mes pasado en 4.063 euros. En total, de las 50 poblaciones de más de 20.000 habitantes más caras, Barcelona es la provincia más representada (11 municipios), seguida de Baleares (10) y Madrid (8).

Boadilla, el caso Tres Cantos...

En la Comunidad de Madrid el precio del m2 se situó en marzo en 3.111 euros. Entre las poblaciones analizadas por Idealista también se encuentran la madrileña Majadahonda (3.570 euros/m2), Pozuelo de Alarcón (3.481 euros/m2), Tres Cantos (3.149 euros/m2), Las Rozas (3.141 euros/m2), Boadilla del Monte (2.900 euros/m2), Alcobendas (2.696 euros/m2) y San Sebastián de los Reyes (2.678 euros/m2).

En todas las localidades madrileñas incluidas en esta lista aumentaron los precios respecto a marzo del año pasado. Pero llama la atención el caso de Tres Cantos. Fue el municipio de la región que más se encareció: un 15,8%. Con 50.187 vecinos, este municipio hace frontera con la capital por el norte. En la ciudad de Madrid el valor del m2 se incrementó un 5,2% en el último año.

Madrid se 'ensancha'

El Ayuntamiento de Madrid es consciente de que existe un problema con el acceso a la vivienda asequible en la ciudad. En los próximos años la capital crecerá en población por el Sur, por el Norte, por el Este y por el Sureste.

En total, hay 10 nuevos desarrollos en marcha: Madrid Nuevo Norte, los desarrollos del Sureste (integrados por Valdecarros, Los Berrocales, Los Ahijones, Los Cerros y El Cañaveral), la cárcel de Carabanchel, los ámbitos de La Solana de Valdebebas, la Operación Campamento y la Ribera del Calderón. Parte de estas nuevas construcciones contarán con algún tipo de protección.

[La eterna promesa de Abroñigal: de 'sustituir' Atocha al megaplan urbanístico de Almeida]

A estos ámbitos hay que añadir dos proyectos en estudio: El Abroñigal y la Nueva Centralidad del Este. Según los cálculos del Consistorio madrileño, se levantarán en total 204.000 nuevas viviendas que darán cobijo a cerca de 500.000 nuevos residentes.

