Una pelea en un 'after' de Leganés termina en batalla campal: 50 jóvenes a botellazos y pedradas

Batalla campal en Leganés. Una pelea iniciada en un after de la Cubierta de Leganés la madrugada del domingo terminó convertida en una batalla campal. Medio centenar de jóvenes, muchos de ellos de origen latinoamericano, se enfrentaron con cuchillos, palos, botellas rotas, piedras y "cinturones con hebillas peligrosas", según ha informado el Colectivo Profesional de Policía Municipal en Leganés (CPPM).

Los hechos ocurrieron en las inmediaciones de la plaza de toros y el enfrentamiento se fue trasladando al metro de la Casa del Reloj, que tuvo que interrumpir el servicio durante varios minutos. El Summa atendió a una sola persona por un corte en la mano.

La Policía Local del Leganés apunta a que se trató de una pelea de bandas juveniles rivales, aunque La Policía Nacional señala que no hay constancia de que se traten de bandas, según ha detallado el diario El Mundo. La intervención de ambos cuerpos policiales y los vigilantes de seguridad del Metro impidieron que la reyerta fuera a más.

No constan detenidos por esta pelea, aunque sí se efectuaron cuatro arrestos por otro motivos: tres robos de móviles y uno por atentado contra agente de la autoridad, según el citado periódico.

"Los pocos policías que se encontraban de servicios, sin ningún mando al cargo, protegieron la vida e integridad de las personas allí presentes poniendo la suya en peligro por la falta de efectivos", ha indicado CPPM en un comunicado en sus redes sociales.

"Lo que he vivido hoy no lo he visto nunca. Literalmente fuera de control. Gracias a UPR [Unidades de Prevención y Reacción, de la Policía Nacional] por venir rápido y hacerse con el control y, por supuesto, a la Policía Local. Lo mejor de hoy es que todos llegamos bien a casa. Tarde, pero bien", señaló otro de los agentes que intervino en la batalla campal.

El Ayuntamiento de Leganés ha asegurado que tiene un expediente abierto contra el local donde comenzó la pelea. Se trata de una discoteca after que abre -amparado en el vacío legal que rige a estos clubs- a las 5 de la madrugada con licencia de cafetería.

Años atrás, los bares y discotecas de la Cubierta de Leganés fueron escenario de peleas e incluso asesinatos. el ayuntamiento llegó a cerrar 15 locales en 2020. hacía dos años que no se producían incidentes graves en la zona.

