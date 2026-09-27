Los Muñoz facturan 30 M con el imperio del Museo del Jamón: abren su octavo local en Madrid y ya miran a China o Miami

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Las claves Generado con IA El Museo del Jamón, con más de 50 años de historia, factura unos 30 millones de euros anuales y está dirigido por la tercera generación de la familia Muñoz. La empresa acaba de inaugurar su octavo local en Madrid, La Tasca, que ofrece una carta más reducida, manteniendo la esencia tradicional de la marca. El grupo gestiona unos 35.000 jamones al año de siete denominaciones distintas y ha iniciado su expansión internacional con una apertura en Nueva York. Los planes de futuro incluyen nuevas aperturas en España y el extranjero, con especial interés en Miami, México, Colombia, Perú, China y Japón.

El Museo del Jamón cumple más de cinco décadas convertido en una de las instituciones más reconocibles del paisaje hostelero madrileño, pero detrás de sus barras cargadas de piezas colgando hay una empresa familiar, Marcelo Muñoz e Hijos S.A., con una larga historia que ya va por la tercera generación.

Al frente de ella está ahora Luis Alfonso Muñoz, recién nombrado consejero delegado del grupo y uno de los tres hermanos —junto a Francisco José y Jesús Muñoz— que hoy dirigen, junto a su madre, una empresa que factura unos 30 millones de euros al año.

La firma acaba de abrir su octavo local en Madrid, La Tasca (Cava de San Miguel, 11), un espacio en el que han querido ser "lo más respetuosos posibles" con el edificio —cuenta Luis mientras le muestra a EL ESPAÑOL el nuevo restaurante— y recuperando el ladrillo visto en los salones.

Luis Alfonso Muñoz en la recién estrenada Barra Jamonera. M. L.

"Cuando tú entras, si yo cojo una persona, le vendo los ojos y la meto dentro de uno de nuestros locales y le quito la venda en cinco segundos, sabe que es un Museo del Jamón", explica Luis sobre la reconocible esencia de la marca.

En La Tasca, sin embargo, han condensado esa experiencia con una carta reducida en la que conviven clásicos con novedades como la gilda, el bikini, las tostas o los huevos rotos, algunas de las cuales —adelanta— acabarán trasladándose al resto de restaurantes.

El grupo maneja entre 35.000 jamones al año procedentes de siete denominaciones distintas —fundamentalmente Guijuelo, algo de Jabugo y de Córdoba—, seleccionados por su hermano mayor, Francisco José, que capitanea las compras.

Croquetas, huevos rotos y, sorprendentemente, las paellas del menú del día se cuelan entre los platos más vendidos junto al propio jamón.

Mesas de La Tasca. M. L.

La historia arranca con el abuelo Marcelo Muñoz, emigrante extremeño que montó una frutería en Villaverde antes de que el padre de Luis se incorporara al negocio y lo transformara en un almacén de jamones y embutidos.

Fue él quien, en los años 70, tuvo la idea de "democratizar" el jamón abriendo un restaurante temático en el Paseo del Prado, entre el Thyssen, el Reina Sofía y el Museo del Prado, de ahí el nombre.

"Mi padre hubiera sido un empresario de éxito en cualquier época de la historia", resume Luis sobre el fundador del concepto.

El salto internacional ha llegado este año con la apertura en Nueva York, dentro del mercado Little Spain, en Hudson Yards, mediante un acuerdo de licencia de marca con el chef José Andrés. "Me queda la tranquilidad absoluta de que todo lo que allí suceda va a estar a la altura de la marca", asegura Luis, que ya trabaja en su próxima apertura, esta vez fuera de Madrid pero dentro de España.

Luis Muñoz en la última apertura del Museo del Jamón. M. L.

Y el plan no se detiene ahí: Miami es, confiesa, su obsesión personal —"me vuelve loco", admite—, y el grupo mira también hacia México, Colombia y Perú como posibles escalas, sin descartar a más largo plazo mercados como China o Japón, porque, asegura, la cultura española "tiene buena cabida en el mundo entero".

Quien pilota ahora ese plan de expansión no ha llegado al cargo por herencia directa, sino tras un recorrido bastante alejado de las barras de jamón. Antes de sentarse en el Consejo, Luis Muñoz estuvo trabajando durante años de charcutero en el primer Museo del Jamón mientras estudiaba Marketing hasta que se proclamó ganador de Mister Madrid y Mister España en 2007.

La Barra Jamonera. M. L.

Con su padre enfadado porque había perdido a un charcutero de la plantilla, aquel título le abrió las puertas de la televisión. Llegó a presentar el programa Copla en Canal Sur, junto a Eva González.

Aquellos años compaginando Madrid con sus compromisos televisivos en Sevilla terminaron cuando la enfermedad de su padre le llevó a incorporarse de lleno al negocio familiar, primero a la sombra de su hermano mayor y, tras un proceso de profesionalización de varios años, al frente de la compañía como CEO, mientras Francisco José asume la presidencia.

"No nos mueve la pasta, nos mueve que este negocio llegue a las siguientes generaciones", resume.