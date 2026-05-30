Ya en Madrid el mítico Pizza Planet de Toy Story: máquinas del gancho, fotomatones o premios ocultos en el local

Papa Johns con la decoración de Pizza Planet.

Las claves

Las claves Generado con IA Papa Johns transformará su local de la calle Serrano 203 en Madrid en una pop-up inspirada en Pizza Planet de Toy Story del 16 al 22 de junio. La experiencia incluirá máquinas del gancho, fotomatones, premios ocultos, merchandising exclusivo y pizzas gratis. Se lanzarán tres nuevas pizzas temáticas: Pepperoni Estelar, Vaquera BBQ y Rodeo Peppers, disponibles en toda España del 8 de junio al 19 de julio. Los menús especiales ofrecerán figuras coleccionables de Woody, Buzz Lightyear y Jessie, como parte de una campaña internacional con Disney y Pixar.

La pizzería más famosa del universo Pixar salta de la pantalla al mundo real. Papa Johns abrirá en Madrid una experiencia inmersiva inspirada en Pizza Planet, el restaurante arcade de Toy Stoy, por el estreno de Toy Stoy 5 el próximo 17 de junio.

La marca transformará durante seis días su local de la calle serrano 203 - la primera tienda de Papa Johns en España - en una pop-up tematizada con estética retro, juegos arcade y referencias al universo de Disney y Pixar.

El espacio abrirá sus puertas el 16 de junio y permitirá a los fans adentrarse en uno de los escenario más reconocibles de la saga.

Juegos, premios y pizza gratis

La experiencia incluirá máquinas del gancho, fotomatones, búsquedas de 'easter eggs', merchandising exclusivo y premios ocultos repartidos por el local.

Además, los asistentes podrán conseguir pizzas de edición limitada gratis y artículos coleccionables inspirados en la película.

Como parte de la campaña, Papa Johns lanzará tres nuevas pizzas individuales creadas para celebrar el estreno de Toy Stoy 5: Pepperoni Estelar, Vaquera BBQ y Rodeo Peppers.

Estas pizzas estarán disponibles en restaurantes de toda España entre el 8 de junio y el 19 de julio, tanto en formato individual como familiar.

Los menús especiales incluirán también figuras coleccionables de Woody, Buzz Lighyear y Jessie.

Desde la compañía explican que la iniciativa busca ir más allá de una simple promoción.

"Toy Stoy forma parte de la memoria emocional de varias generaciones y Pizza Planet es probablemente uno de los lugares más queridos de todo su universo", señala María Estrela, directora de Marketing de Papa Johns España y Portugal.

La acción forma parte de una campaña internacional desarrollada junto a Disney y Pixar, que también contará con un spot especial por Pixar Animation Studios.