Foster's Hollywood busca probador para sus nuevos platos en Madrid: pagará 1.000 euros por comer una barbacoa

Las claves

Las claves Generado con IA Foster’s Hollywood busca un probador para catar sus nuevos platos de barbacoa en Madrid y ofrece 1.000 euros por el trabajo. El puesto, llamado Chief BBQ Fun Officer, requiere disfrutar de la experiencia y compartir el plan con hasta dos acompañantes, con desplazamientos y alojamiento cubiertos. El seleccionado recibirá además un pack de bienvenida y un año gratis para probar los platos de la New American Barbecue. La campaña, lanzada junto a InfoJobs, presenta la renovada carta con nuevos platos de barbacoa americana como brisket ahumado, roasted chicken, y entrecot Angus.

Foster’s Hollywood, la cadena de restaurantes de comida americana, ha creado nuevos platos y ha decidido 'contratar' un probador para catarlos. Sí, esto que parece un sueño para muchos no es una broma. La conocida marca ha anunciado que busca Chief BBQ Fun Officer al que pagará 1.000 euros por dicho trabajo.

Se trata de una campaña realizada en colaboración con InfoJobs para dar a conocer su nueva barbacoa: la New American Barbecue. Como explican desde la empresa en una nota de prensa, "este trabajo no va de preocuparse… Va de pringarse".

Bajo esta premisa, la cadena busca a alguien que represente ese espíritu: una persona que "entienda la barbacoa como un plan para compartir, que viva la experiencia de principio a fin y convierta cada comida en un momento de disfrute". En definitiva, un Chief BBQ Fun Officer con el único requisito de "saber disfrutar de verdad".

El reto consiste en apuntarse a la oferta de empleo del portal de búsqueda de trabajo, InfoJobs, como si para postular a un puesto real se tratase. El seleccionado vivirá esta experiencia en un Foster’s Hollywood de Madrid, donde conocerá de cerca al equipo que da vida a cada plato y descubrirá cómo se construye desde dentro esta propuesta.

Aun siendo en Madrid, no está acotado solo a residentes de la zona. Desde la marca aseguran que en caso de residir fuera, la compañía cubrirá los desplazamientos de ida y vuelta desde cualquier punto de España, así como el alojamiento. También podrá elegir a dos acompañantes para que vivan con él este plan. Además de los 1.000 euros, recibirá pack Foster’s Lover de bienvenida y un año gratis para disfrutar de los platos de la New American Barbecue del restaurante.

New American Barbecue

Esta singular experiencia nace para presentar la New American Barbecue. Se trata de una nueva propuesta de Foster’s Hollywood que actualiza la carta del restaurante.

De esta forma, añade nuevos platos de la parrilla americana. Estos completan la carta con recetas clásicas de barbacoa con tendencias actuales, opciones como combos variados, brisket ahumado, roasted chicken o entrecot Angus, acompañadas de sides y salsas que completan la experiencia. Los platos ya están disponibles en todos los Foster’s Hollywood.