Confirman la apertura de la nueva terraza del 100 Montaditos más grande de España, con 182 m2

Las claves

Las claves Generado con IA 100 Montaditos ha inaugurado una nueva terraza de 182,78 m² en su local de Westfield Parquesur (Leganés), el establecimiento más grande de la marca en España. La nueva terraza cuenta con capacidad para 400 personas y está pensada para potenciar la experiencia social y el consumo al aire libre. La apertura fue celebrada con música en directo y fuegos artificiales, y contó con la presencia del alcalde de Leganés y representantes del centro comercial. El proyecto, gestionado por la franquiciada Raquel Luque, refuerza el modelo de crecimiento y apuesta por espacios destinados al encuentro y la experiencia colectiva.

La cadena 100 Montaditos, enseña insignia de Restalia, ha inaugurado la nueva terraza de su local en el centro comercial Westfield Parquesur (Leganés), el establecimiento más grande de la marca en España. Este nuevo espacio, de 182,78 m² y con capacidad para 400 personas, amplía la experiencia de consumo al aire libre bajo el concepto de social food, impulsado por la compañía, que apuesta por la tradición de entender la restauración como un momento para compartir y celebrar en torno a una mesa, reivindicando que, ante todo, comer es un acto social.

El nuevo espacio, gestionado por la franquiciada de 100 Montaditos Raquel Luque, supone un paso más en la evolución del modelo de la enseña, apostando por ubicaciones estratégicas y formatos que potencian el encuentro y la experiencia colectiva en torno a la mesa. La inauguración contó con la presencia del alcalde de Leganés, Miguel Ángel Recuenco, así como de representantes de Unibail-Rodamco-Westfield (URW), actual propietario del centro comercial. La jornada se convirtió en una auténtica celebración, con música en directo y fuegos artificiales, que puso el broche final a una noche marcada por el ambiente festivo y la buena acogida del público.

Una marca que sigue marcando el ritmo

Desde su nacimiento en el año 2000, 100 Montaditos ha evolucionado hasta convertirse en uno de los grandes referentes de la restauración organizada en España y a nivel internacional. Su propuesta —basada en variedad, accesibilidad y capacidad de adaptación a cada ubicación— ha evolucionado hacia un modelo centrado en la experiencia compartida, consolidando su posicionamiento como una marca ligada al consumo social.

Así, desde su origen, la marca ha apostado por hacer accesible el ocio gastronómico a un público amplio, combinando una carta extensa, una operativa eficiente y precios populares que rompían con los códigos tradicionales del sector.

Durante este recorrido, iniciativas como la emblemática “Euromanía”, convertida ya en una de las grandes señas de identidad de la marca, han sido clave para democratizar el acceso a su oferta y generar momentos de consumo muy reconocibles para el público. Este planteamiento, además, se apoya en el modelo Smart cost, basado en la eficiencia operativa y el control de costes, que permite mantener precios competitivos en todo momento.

En este contexto, proyectos como la nueva terraza en Westfield Parquesur reflejan esta evolución, apostando por espacios que invitan a compartir, disfrutar y alargar el momento de consumo.

Crecimiento de la mano del franquiciado

La apertura de la terraza en el local de 100 Montaditos en Parquesur pone también en valor el papel clave del franquiciado dentro del modelo de Restalia. En este caso, la iniciativa de Raquel Luque refleja el compromiso de la red con el desarrollo de proyectos ambiciosos y diferenciales, alineados con la estrategia de crecimiento y consolidación de la compañía.

“Este proyecto ha sido una apuesta muy ilusionante desde el inicio. Queríamos crear un espacio diferente, que invitara a quedarse, a compartir y a disfrutar de la experiencia 100 Montaditos de una forma más amplia. Ver la acogida que ha tenido en su inauguración confirma que este tipo de formatos conectan muy bien con el público”, ha indicado Raquel Luque, franquiciada de 100 Montaditos.

Por su parte, José María Capitán, fundador de Restalia, ha señalado que “100 Montaditos siempre ha tenido como objetivo democratizar la restauración y convertirla en una experiencia accesible y social. Proyectos como esta terraza en Westfield Parquesur representan perfectamente esa visión: espacios pensados para compartir, disfrutar y adaptarse a lo que hoy busca el consumidor. Además, reflejan la capacidad de nuestra red de franquiciados para impulsar iniciativas diferenciales que hacen crecer la marca y la mantienen relevante en cualquier entorno”.