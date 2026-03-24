El plan de Shakira en Madrid: 6 conciertos y 4 días para vender todas las entradas, de 180 € en pista a 1.000 € como VIP

Las claves nuevo Generado con IA Shakira ofrecerá 6 conciertos en Madrid en septiembre debido a la alta demanda, en el Estadio Shakira, ubicado en el espacio Iberdrola Music de Villaverde. Las entradas tendrán precios que van desde los 73,50 euros en grada hasta los 1.000 euros para experiencias VIP exclusivas, con varias opciones intermedias. La venta general comenzará el 27 de marzo, mientras que la preventa ya está disponible para fans registrados y clientes de entidades colaboradoras. El Estadio Shakira tendrá capacidad para 50.000 personas y su escenario, diseñado por BIG-Bjarke Ingels Group, estará inspirado en el Parque Macondo de 'Cien años de soledad'.

Madrid se está preparando para recibir el gran espectáculo que Shakira está organizando. La cantante colombiana regresará a los escenarios tras un tiempo de pausa con su gira Las Mujeres Ya No Lloran World Tour, organizando 6 conciertos en la ciudad.

La capital promete ser una de las fechas más señaladas de la gira, provocando que se aumente el número de conciertos. En un primer momento, los eventos anunciados eran el 25, 26 y 27 de septiembre pero, se han sumado el 18, 19 y 20 de septiembre por la alta demanda. Además, los shows se realizarán en el Estadio Shakira, una nueva infraestructura que se instalará en el espacio Iberdrola Music de Villaverde.

Las entradas saldrán a la venta general el próximo viernes 27 de marzo a las 10:00 horas de la mañana a través de las plataformas de Livenation.es, Ticketmaster y El Corte Inglés. Sin embargo, la preventa para los fans comenzó este martes. Los requisitos para poder acceder a esta preventa es haberse registrado en shakira.com. No obstante, la venta anticipada se realizará también durante este miércoles para los clientes del Banco Santander y el 26 de marzo para Live Nation.

Los precios del concierto

Shakira ya ha anunciado los precios de las entradas, abarcando un amplio rango de precios que se extiende desde los 181,50 euros para quienes quieran disfrutar del concierto en pista hasta los 1.000 euros para quienes prefieran experiencias VIP exclusivas.

La zona de Front Stage se sitúa en 181, 50 euros, mientras que la entrada a Pista General costará 119 euros. Otras zonas elevadas como la Terraza y la zona PL1 Grada cuestan 158,50 euros, en PL2 Grada y para personas con movilidad reducida (PL2 PMR) estarán a 136 euros. Para PL3 Grada las entradas se venderán a 96,50, mientras que la zona de PL4 Grada será la más barata, costando 73,50 euros.

En cuanto a las experiencias VIP se han puesto a disposición de los compradores hasta 6 entradas distintas. Los beneficios de estas entradas incluyen servicios adicionales como acceso preferente, hospitalidad y zonas reservadas. Los precios abarcan desde los 328,50 euros del VIP 2 - Early Entry Package hasta los 1.000 euros del VIP 6 - VIP Terrace Experience.

Por otra parte, hay otras opciones disponibles como el VIP 1 - Premium Early Entry VIP Package, con un precio de 464,50 euros y el VIP 3 - Premium Seated VIP Package que asciende hasta los 498,50 euros. Además, la categoría Platinum Grada tendrá precios entre 119 hasta los 476 euros. La diferencia responde a la ubicación y demanda del mismo pero cabe destacar que tiene un caracter limitado y no incorpora los servicios de las entradas VIP.

El Estadio Shakira está previso que ocupe 70.000 metros cuadrados, contando con 50.000 metros cuadrados para el público. Esta última cantidad se dividirá en 26.688 metros cuadrados destinados para los asientos en grada y otros 25.000 para las personas de pie. En cuanto al propio escenario, la obra estará diseñada por el grupo BIG-Bjarke Ingels Group, y tendrá inspiraciones del mexicano Parque Macondo, el cual aparece en la obra Cien años de soledad del escritor colombiano Gabriel García Márquez.