Yeicar Molina hace el mejor torrezno de Madrid en una taberna junto a la plaza de toros: "Espectacular de crujiente"

Yeicar Molina, de la Taberna La Tienta junto a la plaza de toros de Las Ventas, ha sido elegido como autor del mejor torrezno de Madrid. El torrezno ganador fue destacado por su corteza crujiente, dorada y con burbujas, además de un magro jugoso que conquistó al jurado del concurso. La semifinal de Madrid fue una cata a ciegas donde participaron nueve restaurantes, valorando el sabor, aroma, textura y presentación de los torreznos. Los finalistas competirán en El Burgo de Osma, Soria, por el título de Mejor Torrezno del Mundo, recibiendo diploma, trofeo y un distintivo de la Marca de Garantía Torrezno de Soria.

Madrid es una de las zonas con mayor afición al buen torrezno, el gran aperitivo soriano es ya un común en las barras de los bares madrileños.

"Crujiente, espectacularmente crujiente, con una corteza dorada perfecta y repleta de esas afamadas burbujas", así describen desde el Concurso de El Mejor Torrezno del Mundo la pieza de Yeicar Molina, el cocinero que representó a la taberna La Tienta, el establecimiento junto a la plaza de toros de Las Ventas, que resultó ganador y representará a la Comunidad de Madrid en el torneo internacional.

De esta manera, el ganador de El Mejor Torrezno de la Comunidad de Madrid ha sido Taberna La Tienta, ubicada en el barrio de Ventas (calle Alejandro González, 7). "Unos torreznos sabrosos, espectaculares, con el magro jugoso y la corteza que crujía en boca y al ser cortado. Unos torreznos de Soria que encandilaron al jurado y que se impusieron a otros 8 restaurantes de la comunidad madrileña", cuentan desde la organización del concurso.

La Marca de Garantía Torrezno de Soria y el restaurante Virrey Palafox de la villa soriana de El Burgo de Osma son los convocantes de una de las pruebas gastronómicas con más solera de Soria y Castilla y León.

Los participantes que se presentaron a la semifinal de la Comunidad de Madrid tuvieron que llevar una buena 'torrez' de torreznos de Soria bien fritos y sabrosos para una cata a ciegas en la que se valoró tanto el sabor como el aroma, la textura y la presentación de uno de los productos embajadores de la gastronomía de Soria. Uno de los parámetros que más se analizó en cada uno de los platos fue el sonido del crujir de la corteza al ser partido, una de las características que no debe faltar en un buen torrezno de Soria.

Los finalistas de Madrid competirán en Burgo de Osma el próximo domingo 8 de marzo. Allí deberán de hacer en directo, en un tiempo máximo de 60 minutos, un buen número de buenos torreznos de Soria que serán catados por un exigente jurado compuesto por periodistas y chefs nacionales.

Para que un torrezno de Soria se alce como el Mejor Torrezno del Mundo deberá de pasar la estricta valoración de los jurados en una cata donde se evaluará el sabor, el aroma, la textura, la presentación, etc. Este rey de los aperitivos debe entrar por la vista, crujir al partir, tener la carne melosa al paladar, con su porción perfecta de grasa y de magro, con una corteza consistente, crujiente, sin estar grasiento…

El premio para el ganador y para los dos finalistas será un diploma y un trofeo, además del distintivo que la Marca de Garantía Torrezno de Soria asigna anualmente a 'El Mejor Torrezno del Mundo' y el de primer y segundo finalistas en el Concurso, que se han convertido en grandes reclamos turísticos y mediáticos para los amantes de este producto castellano y leonés.