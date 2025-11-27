La fiesta de Acción de Gracias más demandada de Madrid: desde 60€, con lista de espera y la receta de pavo de la Embajada

El InterContinental, el primer hotel estadounidense de Europa, desempolva un año más su relato americano para celebrar un Thanksgiving que, en los últimos años, ha tenido hasta lista de espera. En parte porque su receta de pavo está avalada por la Embajada americana, entidad con el que tienen el rumor de tener conexión 'secreta' directa.

Así, este emblemático hotel del Paseo de la Castellana vuelve a vestirse de estrellas (de Hollywood y de pavo) para celebrar este jueves 27 de noviembre una de sus fiestas de mayor éxito.

Lo hace bajo su cúpula, donde cada año despliega dos propuestas gastronómicas —almuerzo y cena— que ya funcionan casi como tradición diplomática no escrita entre España y Estados Unidos.

Una cita gastronómica que se agota (literalmente)

Que Thanksgiving en el InterContinental tiene tirón no es ninguna novedad. El año pasado tuvieron que cortar reservas. Este, visto el menú y la expectación, parece que va camino de lo mismo.

El almuerzo (60 euros, de 13:00 a 16:00 horas) arranca con brioche de coleslaw, dip de remolacha y una croqueta de maíz; continúa con crema de calabaza con stuffing, salvia y pasas; y culmina en un pavo asado a baja temperatura que resume todo lo que la casa defiende: técnica al servicio del producto y producto español siempre que se pueda.

Thanksgiving en el InterContinental Madrid. Cedida

La cena (85 euros, desde las 20:00 horas) despliega ya el festín americano completo: jamón Virginia ahumado, green beans casserole, Mac & Cheese, alitas BBQ, skins de patata, coles de Bruselas, zanahorias, maíz pochado y una retahíla de guarniciones pensadas para saciar hasta al más comedido.

El pavo, con sello español y asesoría americana

Además, el pavo llega con pedigrí: la celebración se hace en colaboración con Avianza, la Asociación Interprofesional Española de Carne Avícola, que aporta producto certificado 'Aves de España', la marca colectiva que garantiza origen, trazabilidad y bienestar animal. Pero el toque final lo ponen desde el otro lado del Atlántico.

El jefe de cocina del hotel, Miguel de la Fuente, explica a Madrid Total que el pavo se trabaja a conciencia: "Le damos mucha importancia al producto nacional".

Para la receta de Thanksgiving, asegura, han contado con consejos de los cocineros de la Embajada de Estados Unidos para conseguir un asado "al más puro estilo americano": 24 horas en salmuera, proporción exacta de agua y sal, stuffing preparado aparte para preservar jugosidad, el pastel y la hidratación con jugo del propio pavo antes del horneado, y un ritual final que el chef reivindica como parte del espectáculo: trinchar el pavo en sala delante del comensal.

El jefe de cocina del hotel, Miguel de la Fuente, preparando el pavo. Cedida

La edición incorpora por primera vez a Kreisler Kitchen, el obrador madrileño de estética americana y culto al recetario clásico. Sus pecan pie, carrot cake y pumpkin cheesecake se suman al buffet dulce del propio hotel, firmado por su maestro pastelero, Raúl Gil.

Thanksgiving no es solo un evento gastronómico para el InterContinental: es una fecha que refuerza su propio relato. Ese pasado compartido con Estados Unidos que incluye rodajes de Kubrick y visitas constantes de famosas estrellas.

Y mientras la dirección se plantea ya cambiar la sobria fachada, —que se hizo en parte, al gusto de Franco— para actualizar el icono sin perder su alma, Thanksgiving sigue funcionando como un recordatorio de lo que hizo grande al hotel: su capacidad de celebrar, mezclar culturas y reunir a la comunidad americana en Madrid en torno a un pavo que, en realidad, es muy español.