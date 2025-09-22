Concierto de Pablo Alborán gratis en Madrid este martes: esto es lo que tendrás que hacer para verlo sin pagar ni un euro

Madrid es la ciudad en la que todo puede suceder. Eso es lo que dicen todas las personas que, al menos, han compartido en la capital de España una de sus noches. Aventuras, música, pasión y acontecimientos que incluso a veces son difíciles de definir.

Además, todo en Madrid tiene un sabor y un glamour especial. Quizás sea por la cercanía que hay con el mundo de los famosos, los cuales pueden aparecer casi en cualquier momento. Hay veces que lo hacen de manera imprevisible. Sin embargo, otras son citas ineludibles en nuestro calendario.

Y precisamente una de estas tendrá lugar este martes 23 de septiembre en uno de los puntos más icónicos de la ciudad. La Puerta del Sol es el escenario elegido por Pablo Alborán para dar su próximo concierto. Una cita de lo más especial, ya que será completamente gratis.

El afamado cantante español ha decidido poner en marcha esta iniciativa para promocionar el lanzamiento de su nuevo disco. Una idea que tiene una simbología muy especial, ya que su séptimo trabajo se llama KM0. Y qué mejor manera de presentarlo que en el Kilómetro Cero de Madrid.

Por ello, todos aquellos que quieran ver a Pablo Alborán en un concierto totalmente gratuito tendrán que acudir este martes 23 de septiembre a la Puerta del Sol de Madrid. Así lo ha confirmado el cantante. "Estaré cantando algunas canciones y presentando parte del disco KM0 en vivo. ¡Ahí nos vemos!".

¿Cuándo será el concierto gratuito de Pablo Alborán en Madrid?

Queda muy poco para el regreso de Pablo Alborán a los escenarios. Sin embargo, no será necesario esperar hasta su nueva gira tras el estreno de su siguiente disco. Y es que el artista malagueño tiene en Madrid este martes 23 de septiembre una cita muy especial.

La estrella nacional ha elegido el Kilómetro Cero de España para dar un concierto gratuito con el que presenta su nuevo disco, que se llama precisamente KM0. Una labor de marketing perfecta que dará a los madrileños la oportunidad de presenciar un evento único en directo.

La cita tendrá lugar a las 20:30 horas de la tarde. Y para todos los que no puedan acudir a este increíble evento, el cantante ha informado de que su actuación se podrá seguir a través de sus redes sociales. Concretamente, a partir de las 20:25 horas habrá un directo en TikTok donde se podrá ver el increíble concierto del artista malagueño.

Aunque no está previsto que el concierto sea muy largo, Pablo Alborán cantará algunas canciones para disfrute y deleite de todos los aficionados. La hora estimada de la finalización del evento será las 21:00 horas. Este acto supondrá también la salida de su nuevo disco a la venta y que pronto estarán a la venta las entradas de su nueva gira.

Y es que entre sus planes está ya en un lugar preferencial sus conciertos de cara a los años 2026 y 2027. Estos llevarán al artista primero por Latinoamérica y después por ciudades tan importantes como Bilbao, Barcelona, Madrid, Valencia, Murcia, Málaga, Sevilla, Granada o La Coruña. Sus paradas en la capital de España llegarán en el mes de mayo del próximo año.

La iniciativa de Pablo Alborán se une a la que ya han tenido otros grandes artistas como David Bisbal, quien acudió al balcón de la Real Casa de Correos para cantar su Todo es posible en Navidad y otros grandes éxitos.