La verdadera playa de Madrid levanta ampollas entre los vecinos: "No me gusta nada, mucha gente y mucho botellón"

Una de las épocas más difíciles de pasar en Madrid es el verano. La capital de España se convierte en un horno donde los termómetros no paran de crecer. De hecho, durante las últimas semanas se han podido experimentar varios momentos críticos con temperaturas acercándose a los 40 grados.

Para intentar sobrellevar esta situación tan adversa, muchas personas intentan buscar su propio resquicio mediante el que encontrar algo de frescor. Es tema recurrente que la principal crítica de Madrid sea que no tiene playa. Aunque muchos se buscan sus alternativas.

La solución más cercana y eficaz pasa por las piscinas, tanto las propias de las comunidades de vecinos como las públicas. Esas que se encuentran ya a pleno rendimiento, aunque con resultados dispares, ya que muchas de ellas están recibiendo importantes críticas.

A muchas personas no les queda otra salida que pelearse por un puesto en estos recintos con medio Madrid, al menos hasta que puedan hacer esa tradicional escapada a la playa. Otros apuestan por las famosas playas de interior, como las de pantanos y ríos donde sí se puede acudir.

Sin embargo, Madrid ofrece otras opciones en las que muchos desconfían, aunque para otros son la gran salida para soportar el verano. Se trata de los llamados refugios climáticos de la capital donde el más famoso es la playa de Madrid Río, la cual despierta defensores y detractores a partes iguales.

¿Qué opinan los madrileños de su playa?

Pasar el verano en Madrid no es una tarea fácil. De hecho, si no se dispone de aire acondicionado o de piscina cerca, es prácticamente imposible. Por ello, muchos madrileños buscan opciones y salidas casi por cualquier rincón de la ciudad para protegerse de las altas temperaturas.

Uno de los lugares preferidos para los habitantes de la ciudad es la famosa playa de Madrid Río. Unas instalaciones que son admiradas por muchos ciudadanos, ya que permiten sobrellevar esta época tan dura de una manera más liviana.

Praderas de césped en las que tumbarse para tomar el sol y estanques con chorros y fuentes donde darse una especie de baño para pasar una tarde lo más fresca posible. Una localización que además supone un contraste para muchas personas que llegan de fuera a Madrid.

No es habitual encontrar en una ciudad tan grande como la capital con un lugar en el que poder estar en bañador o bikini, como si estuvieras en la playa, casi en pleno centro. Sin embargo, Madrid Río ofrece esa posibilidad que miles de madrileños aprovechan cada día.

No obstante, no todos los madrileños son defensores de este espacio cuyos chorros se han convertido en un salvavidas frente al calor del verano. Para algunos, este espacio se trata de una "terrible decepción". Y es que desde muchos ámbitos se suele vender como algo más de lo que es.

Muchas personas llegan hasta este espacio situado cerca del río Manzanares pensando que de verdad van a encontrar una playa y no realmente una pradera con unas especie de fuentes habilitadas para el baño: "Está bien para tomar el sol, pero hay que reconocer que llamarla playa es un poco exagerado".

Además, hay que tener en cuenta que durante estas fechas el área se encuentra un poco masificada y a veces incluso se hacen usos prohibidos de las mismas, tal y como denuncia una vecina: "No me gustó nada. Mucha gente y botellón. No me hizo mucha gracia".

Un conflicto habitual también es que muchas veces se comparten espacios con familias o grupos de amigos muy grandes que pasan allí el día incluso con sus mascotas: "Estaría bien si controlasen o hubiese regulación, porque un sitio para relajarse y disfrutar en familia, se convierte en un estrés".

"He visto cómo aprovechan los chorros para bañar a sus mascotas en el mismo sitio donde los niños pequeños están jugando con el agua. Me parece antihigiénico, no se respeta el espacio del otro, música a tope, gente poniéndose hasta las trancas de beber".

Para algunos usuarios, la playa de Madrid Río ya no es un espacio al que acudir con niños: "Un ejemplo claro de lo que no quiero que vean cómo normal mis hijos. Falta control policial. Esto se va de las manos".

"Si en otros sitios no se permite hacer botellón, ¿por qué en esta zona que es zona infantil se permite y además fumar cosas que no son tabaco? ¡Ciudad sin ley, menuda imagen!". Otros como Felipe, en cambio, se resignan: "No es un alucine, pero en Madrid es lo que hay".