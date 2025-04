Los dulces de Semana Santa de la discípula de Dabiz Muñoz que puedes comer por tiempo limitado en The Palace por 8€

Las pasteleras Begoña Gardel (derecha) e Irene Amat (izquierda) junto a los nuevos dulces en The Palace, Madrid. Marco de Lara

Tras brillar en el barrio de Pacífico con su nueva pastelería Itama, la conocida como la discípula de Dabiz Muñoz, Irene Amat, prepara por primera vez dulces para el renovado The Palace Hotel, Madrid.

Esta exclusiva colaboración gastronómica supone también el reencuentro de dos profesionales que comparten una historia de admiración y complicidad. Después de haber trabajado juntas en la competencia, el Hotel Ritz Mandarin Oriental, Begoña Gardel, actual jefa de repostería de The Palace Hotel, Madrid, e Irene Amat vuelven a materializar su conexión para presentar una propuesta efímera y exquisita que podrá disfrutarse del 14 al 20 de abril con motivo de la Semana Santa.

Además, cuando Begoña fue seleccionada para representar a la Comunidad de Madrid en el Certamen Nacional de Cocina y Repostería Facyre, fue Irene —su mentora— quien le acompañó como ayudante y juntas, se alzaron con el primer premio.

Ahora, este gran equipo de reposteras de alta cocina preparan una selección de postres exclusivos para el renovado hotel. El restaurante La Cúpula será el escenario ideal para disfrutar de las exquisitas creaciones de Irene Amat, que combinan la técnica más depurada con sabores frescos y sorprendentes.

Entre ellas, destaca el Paris brest, una reinterpretación de este clásico de la pastelería francesa, elaborado con una delicada masa choux, gel de fresa, ganache de nata y un toque cítrico de lima. Un equilibrio entre lo clásico y lo moderno, con una frescura que transporta a nuevas sensaciones.

Los nuevos dulces de Itama en The Palace, Madrid. Marco de Lara

Junto a esta joya, se presenta el brookie, un delicioso cruce entre un brownie de intenso sabor y una galleta crujiente que ofrece lo mejor de ambos mundos. También se podrá disfrutar de un cake de plátano, cuya suavidad de bizcocho de plátano se completa con un crumble de almendra, ofreciendo una experiencia de texturas que invitan al placer en cada bocado. Y no podía faltar el toque más clásico: la bamba de nata, un brioche esponjoso relleno de nata fresca, que consigue esa ligereza que todos buscamos en un dulce.

Esta selección de postres estará disponible a partir de este lunes, y sólo durante una semana, tanto en el restaurante como para llevar. El precio de cada uno de ellos es de sólo 8 euros.

Con esta colaboración, The Palace Hotel busca poner de relieve su vínculo con la ciudad y su firme compromiso con el talento local y con la escena gastronómica madrileña.

"Un homenaje a la ciudad que acoge al hotel desde hace más de un siglo, y que sigue siendo fuente de inspiración constante para sus propuestas culinarias y sus alianzas", informan en un comunicado oficial.

El 'nuevo' Palace

The Palace Madrid fue creado en 1912 como el hotel más grande de Europa. Ahora, después de casi dos años de reforma y rediseño para convertirlo en un The Luxury Collection -en los que el mítico hotel madrileño no ha echado el cierre ni un solo día-, el nuevo-viejo Palace luce con un encanto único.