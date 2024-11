La tienda con los bocadillos más baratos de España está en este rincón de Madrid: con el mejor embutido y por sólo 1€

Hay días en los que nos apetece ir a buen restaurante para disfrutar de una buena comida. Sin embargo, hay ocasiones en las que no tenemos ganas de gastar mucho dinero ni de prepararnos en exceso y que nos vale casi cualquier cosa. Sin embargo, en ambos planes optamos por pasarlo en grande con los mejores productos. Por eso, incluso aunque busquemos un bar de bocadillos, no estamos dispuestos a renunciar a la mejor calidad.

Lo bueno de estos bares de bocadillos es que si sabemos buscar, podemos encontrar auténticas gangas, ya que podemos invertir sólo unos euros en ser los protagonistas de un gran festín. Ya sean de tortilla, de calamares, de pimientos o de los embutidos más ricos, un buen bocadillo es un menú al que nadie puede decir que no si verdaderamente merece la pena.

Sin embargo, a lo que no estamos acostumbrados es a encontrar estos productos tan cotidianos como deliciosos en establecimientos que no sean bares ni restaurantes. Y es lo que pasa en este rincón perdido de la Comunidad de Madrid, que se trata de una particular tienda escondida en otro negocio.

Lo más llamativo es que los bocadillos más baratos de toda España y de los más ricos de todo Madrid se encuentran en un establecimiento tan particular, y a la vez lógico, como es una charcutería. Y es que este negocio, además de vender todos sus productos, tiene también a la venta deliciosos bocadillos con los que ha conseguido atraer hasta sus dominios a miles y miles de clientes.

Además, la naturaleza tan particular de este establecimiento ha provocado que lleguen a sus puertas multitud de personajes sorprendidos por la naturaleza tan inusual de este negocio. Especialmente influencers y creadores de contenido, los cuales hacen alucinar a sus seguidores con los precios tan baratos que encontramos en esta tienda, con bocadillos increíbles desde tan sólo 1 euro.

¿Dónde se venden los bocadillos más baratos de Madrid?

Las rutas gastronómicas de bocadillos son un plan que cada vez gana más adeptos tanto en la ciudad de Madrid como en toda la región. Son muy famosos los bares que ofrecen que los bocatas más ricos ya sean de calamares, de tortilla o de cualquier cosa que podamos imaginar.

Además, en la mayoría de sitios buscamos estos establecimientos porque suelen tener precios muy reducidos. Por sólo unos euros podemos irnos perfectamente comidos o cenados. Sin embargo, en ningún sitio gastaremos tan poco como en este que ha encontrado el influencer @pedrocomunidadcomida, el cual cuenta con más de 200.000 seguidores en sus redes sociales.

Este particular personaje se ha pasado por la charcutería Carias, la cual no sólo destaca por la calidad de sus productos, en especial sus embutidos. Sino también por ofertar los bocadillos más baratos de todo Madrid y de toda España. Y es que por tan sólo un euros tendremos acceso a unos bocatas de casi media barra repletos de chorizo, queso, salchichón o cualquier otro producto de este tipo.

El creador de contenido, que suele recorrer los locales más baratos y rentables de Madrid, ha dado con este gran negocio que se está haciendo muy conocido precisamente por ofertar estos bocadillos. Y es que incluso los tiene más grandes y elaborados por tan sólo 3 euros. Y también ofrece otro pack que incluye bocadillo y bebida por 3,50 euros. Así pues, aunque no lo parezca, se trata del lugar perfecto para nuestra merienda.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Pedro | ComunidadComida (@pedrocomunidadcomida)

Unos bocadillos y unas ofertas que hacen alucinar a sus clientes y que incluso varían con el paso de las semanas, dando buena muestra del dinamismo de este negocio que ahora mismo vive un momento de éxito absoluto.

Para encontrar este establecimiento tenemos que viajar hasta Alcorcón, a unos 20 minutos del centro de Madrid, para encontrar cualquiera de los dos establecimientos que esta empresa tiene a unos pasos de la capital. El primero de ellos se encuentra en la calle de los Ebanistas, 15. Mientras que el otro está en calle Industrias, 67.