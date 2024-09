La ruta de la tapa con pinchos de autor en los mejores hoteles de lujo de Madrid: desde 7 euros y con bebida incluida

De hotel en hotel y de tapa en tapa, desde el 19 hasta el 29 de septiembre podrás visitar los hoteles más lujosos de Madrid y degustar su gastronomía de una manera mucho más económica de lo que puedes imaginar gracias a la ruta de la tapa Hotel Tapa Tour 2024.

Por noveno año consecutivo, el festival de "alta cocina informal" promociona la gastronomía hotelera con una oferta que invita a cualquier madrileño a entrar a los espacios más lujosos de la capital de una manera más asequible.

Hotel Tapa Tour da la opción de degustar, sin reserva previa, hasta cuatro opciones de tapa, entre Croqueta de Autor, Tapa Nacional, Tapa Fusión y Tapa Dulce, además de maridaje en cada hotel participante. Las elaboraciones están inspiradas en platos icónicos y tendrán un precio medio de entre 8 y 14 euros.

La croqueta de Tapa Tour InterContinental Madrid. InterContinental

Un año más, los hoteles emblemáticos de Madrid exhibirán sus mejores galas gastronómicas, en formato tapa. La edición de 2024 ha confirmado la participación de hoteles 5 estrellas como Barceló Imagine, Barceló Torre de Madrid, BLESS Hotel Madrid, Four Seasons Hotel Madrid, Gran Hotel Inglés, Hospes Puerta de Alcalá, Hotel Montera Madrid, Hotel Puerta América, Hyatt Regency Hesperia Madrid, InterContinental Madrid, JW Marriott, Mandarín Oriental Ritz Madrid, Palacio de los Duques Gran Melià, Relais & Châteaux Heritage Madrid Hotel, The Madrid EDITION, The Principal Madrid, UMusic Hotel Madrid, URSO Hotel & Spa y VP Plaza España Design.

A ellos se unen hoteles de 4 estrellas como CoolRooms Palacio de Atocha, Hard Rock Hotel Madrid, NH Madrid Nacional, Pestana CR7 Gran Vía, Pestana Plaza Mayor, Radisson Red Madrid, RIU Plaza España y VP Madroño.

Las mejores tapas

Entre las mejores tapas de autor que participan en esta edición están las del Gran Hotel Inglés, ya que ofrece una de las propuestas más baratas. El restaurante LobByto, situado a la entrada del hotel, ofrece cuatro tapas creadas para este festival que se sirven con maridaje.

El alfajor de foie es la tapa fusión que se servirá con una copa de Agustí Torelló Mata Rosat Trepat Reserva de la D.O. Cava (7 euros). Gran Hotel Inglés

La tapa nacional es un donette de calamares en su tinta que se acompañará de una copa de Ferratus 2022, un blanco de la D.O. Ribera de Duero (11 euros); el alfajor de foie es la tapa fusión que se servirá con una copa de Agustí Torelló Mata Rosat Trepat Reserva de la D.O. Cava (7 euros), la croqueta crujiente de brandada de bacalao acompañada de un Martini Fiero Spritz (8 euros) y para los más golosos habrá tapa dulce: sablé al cava junto a un St-Germain Spritz (10 euros).

Otro de los hoteles que más promete en esta ruta es el CoolRooms Palacio de Atocha, ya que el año pasado obtuvieron el Premio Especial del Público a la 'Mejor Experiencia'.

En el restaurante El Patio de Atocha podrá probar las tapas de ajo blanco de melón con jamón y espuma de remolacha maridada con el lagar de isilla verdejo. DO Ribera del Duero (9 euros), la empanada de plátano macho y guiso de callos en emulsión de cítricos con Agustí Torelló Brut Trepat Rosé. D.O. Cava. (11 euros), la croqueta de queso con gel de membrillo y polvo de nuez (8 euros) acompañada de Martini Fiero Spritz y la tapa dulce de trufa de maracuyá y chocolate blanco con polvo de AOVE (10 euros) maridada con St-Germain Spritz.

Por último, el InterContinental Madrid ofrece tres exquisitas tapas con maridaje en el lujoso entorno. Son las tapas Cochifrito Thai con copa del tinto Jesús Yllera 2018 (12 euros), ajoblanco con sardina, que se marida con una copa del cava Panot Gaudí Brut Nature Reserva (12 euros) y la croquet-Astur, de queso Cabrales, acompaña con vermut Martini Fiero Spritz (10 euros).

Las propuestas gastronómicas al completo de cada hotel se pueden consultar en la web de Hotel Tapa Tour.