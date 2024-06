Los nuevos restaurantes de Madrid con un solete Repsol: las pizzerías y kebabs favoritos de los grandes chefs

Este año la Guía Repsol ha vuelto a celebrar su gala de soletes, en esta ocasión, en Lorca (Murcia). Los mejores establecimientos hosteleros del país son condecorados con esta distinción que engloba desde heladerías, coctelerías, pastelerías... hasta el restaurante más tradicional.

Según ha hecho pública la guía gastronómica, en esta edición la lista suma más de 750 locales hosteleros con un solete Respol donde comen los cocineros españoles de mayor prestigio. Así, los chefs más top desvelan sus restaurantes y establecimientos de confianza para visitar este verano que acaba de empezar.

Entre ellos se encuentra Diego Guerrero, chef del restaurante Dstage del barrio de Salesas con dos estrellas Michelin y tres soles Repsol, que admite sentir debilidad por la ensalada de San Isidro del local madrileño Rambal.

Por otro lado, la pizzería de los hermanos napolitanos Fratelli Figurato, que ya cuenta con tres restaurantes en la capital, es la favorita de los trisoleados Paco Roncero, de Paco Roncero Restaurante (también dos estrellas Michelin), y Toño Pérez, de Atrio en Cáceres (tres estrellas).

En su conjunto, los nuevos soletes de la capital son Antoñita, Arganzuela, la pastelería By Torreblanca, Casa Paulino, Coalla Gourmet, Del Diego Cocktail Bar, Dry Martini by Javier de las Muelas, El Babero, El Boquerón, la pizzería Fratelli Figurato, La Burlona, La Casa de los Minutejos, Las Cumbres, La Terraza del Abuelo, La Tramontana, Momo Kebab not Kebab, Oldenburg, Panem, Rambal, Rocambolesc, The Fix y Glass Bar by Slips.

Los establecimientos que ya contaban con un solete en la Comunidad de Madrid son Casa Dani, Casa Fidel, El Doble, Los Alpes, Hermanos Vinagre, Horchatería Alboraya, In-Pulso, La Caníbal, La Duquesita, La Fisna, Los Chuchis, Panod, Santa Eulalia Pâtisserie y Savas Bar.

Puedes encontrar toda la información de los 'Soletes donde comen los cocineros' en la web y en la app de Guía Repsol, incluidas las valiosas sugerencias de los 3 Soles Guía Repsol que han participado en este listado, además de los citados anteriormente: Pedro Subijana (Akelarre), Pablo González-Conejero (Cabaña Buenavista), Pepe Solla (Casa Solla), Mario Sandoval (Coque), David García (Corral de la Morería), Javier Olleros (Culler de Pau), Francis Paniego (El Portal de Echaurren), Aitor Arregi (Elkano), Iván Cerdeño (Iván Cerdeño-El Cigarral del Ángel), Kiko Moya (L'Escaleta), Paolo Casagrande (Lasarte), Fran Martínez y Cristina Díaz (Maralba), Martín Berasategui (Martín Berasategui), Paco Pérez (Miramar), Josean Alija (Nerua), Ramón Freixa (Ramón Freixa), Ricardo Sanz (Ricardo Sanz Wellington) y Pere Monje (Via Veneto).