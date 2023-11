Los mejores planes para este fin de semana en Madrid: el juego de la oca humano y Expediciones Goyescas

Como dicen en Estados Unidos, TGIF, Thank God it's Friday. Es viernes y, como consecuencia, fin de semana. Y es que los días 17, 18 y 19 de noviembre prometen grandes planes de ocio.

En Madrid Total, presentamos una selección de nuestros preferidos: para los que busquen planes de acción, en el centro comercial X-Madrid se podrá jugar al mítico Juego de la oca, pero una versión en la que tú mismo serás una pieza humana dentro del tablero, una actividad llena de pruebas a superar.

¿Un plan más tranquilo? Una cena con música en directo o diversos planes para celebrar el décimo aniversario de un hotel. Y para los que busquen un buen plan cultural, proponemos las Expediciones Goyescas en la Real Fábrica de Tapices.

Juego de la oca humano

El juego de la oca humano en X-Madrid. X-Madrid

Con un tablero de 100 m² y 42 casillas que superar, los asistentes a X-Madrid tendrán la oportunidad de jugar al famoso juego de la oca. Pero en su versión para humanos, en la que tú serás una pieza. Las reglas son conocidas por todos: llegar a la meta y conseguir el premio. Pero antes, los jugadores tendrán que superar las diferentes pruebas en las que podrán caer según cómo tiren los dados.

Se podrá participar del 16 al 26 de noviembre y podrán competir en cada partida hasta un máximo de 8 personas. Los menores de 12 años también podrán jugar siempre que lo hagan con un adulto mayor de edad; ambos contarán como un único participante, por lo que deberán avanzar o retroceder juntos en las casillas.

La entrada para participar es gratuita, presentando un ticket de compra de 10 € o superior de cualquier establecimiento de X-Madrid en el Punto de Atención al Cliente a partir del miércoles 15 de noviembre.

Desde la cárcel al de ola a ola y tiro porque me mola, los participantes irán saltando de casilla en casilla, avanzando y retrocediendo, e intentando esquivar a toda costa las casillas de castigo o incluso eliminación, como es el caso de la novedosa casilla Voldemort.

El jugador que logre llegar a la última casilla, la número 42, será el ganador de la partida y se llevará 2 entradas de cine para las salas Ocine o 2 meriendas para disfrutar en el restaurante Williamsburg, ambos en X-Madrid.

Juego de la oca humano Lugar: X-Madrid. Precio: presentar un ticket con una compra de mínimo 10 € en X-Madrid.

Exposiciones Goyescas

Una imagen de las expediciones Goyescas. Real Fábrica de Tapices

La Real Fábrica de Tapices, en colaboración con la galería de arte Fernando Pradilla, han inaugurado la exposición Expediciones Goyescas en la Real Fábrica de Tapices.

Es el resultado de la estancia como artista residente del pintor colombiano Alberto Baraya, para la que ha producido una serie de cartones inspirados por aquellos que Goya realizó para esta Institución en el siglo XVIII.



La muestra es una enriquecedora colaboración entre el artista y los maestros liceros de la Real Fábrica de Tapices, que dará como resultado la producción de tapices con las obras de esta exposición. Obras tan emblemáticas, como La Nevada, son objeto de una revisión en clave de humor de los cartones que pintó Goya, donde elementos tan dispares como una cebra o un automóvil se incorporan a las pinturas en una expedición más del naturalista artificial que es Alberto Baraya.



Según el director general de la RFT, Alejandro Klecker, "Expediciones Goyescas muestra el compromiso de la Real Fábrica de Tapices con el arte contemporáneo, al promover residencias de artistas de reconocido prestigio. En el caso de Alberto Baraya, con el doble objetivo de reencontrarnos con Goya en una reinterpretación de su obra, que se originó en la Real Fábrica de Tapices".



Para Alberto Baraya, "lo más importante de este proyecto de expedición es la oportunidad de tener el mejor escenario para dialogar con Goya y proponer nuestros caprichos". La exposición podrá visitarse, con acceso gratuito, hasta el próximo 15 de diciembre. Las reservas pueden realizarse a través de la web de la Real Fábrica de Tapices.

Exposiciones Goyescas Lugar: Real Fábrica de Tapices. Precio: gratis.

Música en vivo en Portonovo

El restaurante Portonovo. Restaurante Portonovo

Las cenas en Portonovo tendrán una exclusiva banda sonora. Y es que, el establecimiento será el nuevo escenario donde poder disfrutar del talento de Mey Green, la cantante y directora artística que ha trabajado en grandes musicales como We will rock you o el festival de Eurovisión, donde ha participado hasta en tres ocasiones como corista.

Con motivo de las celebraciones del 55 Aniversario del Restaurante fundado en 1968, la concursante de Cover Night actuará cada sábado hasta diciembre en uno de los templos de la cultura culinaria gallega en Madrid.

Ubicado en la zona de Valdemarín, a un paso de La Florida y con acceso desde la carretera de La Coruña, el Restaurante Portonovo, un auténtico clásico de la capital y un referente de la cultura gastronómica gallega.

Además, para celebrar este aniversario tan especial, el restaurante contará con un menú del chef Daniel Cerdán Martín que se inspira en la tradición para trasmitir a las nuevas generaciones la esencia de la cocina gallega, aquí bien representada a través de recetas como el Pulpo Mugardesa o la Merluza de Burela a la gallega.

Cena con música en Portonovo Lugar: restaurante Portonovo. Precio: dependiendo del comensal.

Only YOU Boutique Hotel celebra su 10th Anniversary Party

El restaurante del hotel Boutique Only YOU. Hotel Boutique Only YOU

Only YOU Boutique Hotel está de aniversario. El establecimiento lleva ya 10 años acogiendo a viajeros que visitan Madrid, por eso, para celebrar esta década, el hotel ha preparado una serie de eventos gratuitos.

Pero en este aniversario nada está elegido por casualidad: 3 días y 2 noches es la estancia media en un hotel y será el marco en el que se desarrollará esta celebración los días 17,18 y 19 de noviembre.

A continuación, la programación gratuita que tendrá lugar en el hotel:

Viernes 17 - Dolce ma Sbagliato: Podrás disfrutar del twist de la Dolce Vita donde encontrarás aperitivos italianos que conquistarán a todos los paladares y además de una selección de cócteles que te transportarán a la misma Toscana donde tutto è dolce ma sbagliato. Sábado 18 - Vermú con narrativa by The Foyer: En este vermú, Marta y Blanca Vives de The Foyer conversarán con la líder de opinión y autora Camille Aumont Carnel sobre las narrativas que creamos al viajar. ¿Viajamos para conocer, recordar u olvidar? Sábado 18 - Los Grandes Olvidados: Este plan es perfecto para los fans de "dejar ir para olvidar", una experiencia en la que el pintor Jorge Parra retratará en directo a esa persona a la que quieres olvidar. Sábado 18 - Kitchen Backstage: Esta cena tiene la finalidad de que tú puedas construir cada uno de los platos que se servirán con nuestros tres head chefs, a los que podrás conocer en la mesa y entre fogones. Domingo 19 - Room Service: Qué mejor forma de empezar el domingo que recordando el lujo que es conectar con uno mismo con una sesión privada de yoga con Aida Artiles y Elena Brotons, seguida de un brunch en la Suiteheart del hotel. Domingo 18 - For Only You: Esta sesión de manicura-pedicura con música en directo y champagne está pensada para que termines la semana cuidándote y dándote un capricho. Only YOU Hotels ha pensado en ti y ha creado la actividad perfecta para que puedas relajarte de y despejar tu mente de todas las preocupaciones que arrastras durante la semana.

Pensadas para que los invitados no vuelvan igual a casa, estos días podrás disfrutar de 6 experiencias diferentes centradas en conocer, recordar u olvidar. De esta forma, si quieres formar parte de este X aniversario y celebrar junto a Only YOU, puedes elegir el evento que más se adapte a tus gustos.

Fiesta aniversario en el Only You Lugar: Only YOU Boutique Hotel. Precio: gratis.

