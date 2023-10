El mejor restaurante japonés de toda España está en Madrid, según TripAdvisor

Pilar Akaneya ha sido elegido 'Best Of The Best, premio que distingue a los 10 mejores restaurantes de España según los Tripadvisor Travelers' Choice Awards 2023. El galardón reconoce a su vez a Pilar Akaneya como Mejor Restaurante de Madrid y Mejor Restaurante Japonés de España.

El restaurante abrió el 17 de julio de 2020 como el primer sumibiyaki de Madrid, uno de los tres restaurantes de España en servir Kobe Beef, y el primer establecimiento de Europa en servir el muskmelon japonés Crown Melon.

En su interior, trece mesas-barbacoa de fabricación propia se levantan sobre el suelo de dos salas contiguas en la calle de Espronceda, número 33.

Este año se ha convertido —junto a sus 'hermanas' Marie Akaneya y Carlota Akaneya— en el primer restaurante de fuera de Japón con 'matsusaka beef', el wagyū más preciado por los japoneses, y lo hace con una carne procedente de su granja más exclusiva, Ito Ranch.

La simplicidad de los platos resalta el protagonismo del producto y, en todo caso, se potencia con algún toque sutil. Sin ir más lejos, su menú Sansekai refleja una personalidad más creativa, espontánea y de intuición, que define a la perfección al restaurante.

Es el menú ideal para una primera visita, por un precio de 90 euros, puedes descubrir una experiencia sumibiyaki completa con degustación de 'kobe beef' A5. El comensal disfruta de platos típicos japoneses y una amplia gama de carne wagyū a la barbacoa, además de pescado fresco y verduras.

Han pasado nueve años desde la apertura en 2011 en Barcelona del primer sumibiyaki de Europa, el icónico Carlota Akaneya. Su dueño, Ignasi Elías, asegura en la web del restaurante que entonces lo abrió solo con el corazón y, casi una década después, "tenía que volcar lo aprendido en un proyecto nuevo".

El chef Elías le debe parte del aprendizaje a su pareja, Chiho Murata, oriunda de Fukuroi. Entre sus recuerdos de infancia están los inviernos junto al fuego haciendo mochi con su abuela y recogiendo leña con su abuelo para elaborar su propio carbón. 20 años después, Murata se convertirá en el filtro de todas las decisiones de un sumibiyaki en Madrid.

En Pilar Akaneya, belleza y tradición se combinan para crear un oasis de calma tamizada por lámparas de papel de arroz y música jazz, la favorita entre los grandes chefs de Japón. El mejor restaurante japonés de España está en rincón de Madrid donde su atmósfera hace que el día y la noche se confundan.

